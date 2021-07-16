بلومبيرغ: النفط مهيأ لأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أبريل مع عودة تفشي كورونا

قالت وكالة بلومبيرغ إن النفط مهيأ لأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أبريل، مع عودة تفشي فيروس كورونا Covid-19 .

وقال الموقع إن العقود الآجلة في نيويورك تقلبت بين المكاسب والخسائر يوم الجمعة لكنها انخفضت بنحو 3.4٪ هذا الأسبوع.

يتسبب متحوّر دلتا سريع الانتشار في فرض قيود متجددة على الحركة في جميع أنحاء العالم.

وتدرس المملكة المتحدة اتخاذ تدابير أكثر صرامة بسبب زيادة عدد الحالات، وتغلق سنغافورة مئات من أماكن الحياة الليلية، وفي الولايات المتحدة ، تمت إعادة فرض ارتداء الكمامات في مقاطعة لوس أنجلوس.

في الوقت نفسه ، تواجه أسواق الخام احتمال إمدادات إضافية من تحالف أوبك + ، حيث تعمل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على إصلاح الصدع الذي أعاق عملية صنع القرار في المجموعة.

كما أدى ارتفاع الدولار إلى إضعاف جاذبية السلع المسعرة بالعملة الأمريكية هذا الأسبوع.

وقالت الوكالة: “كانت ضربة واحدة للمجمع البترولي هذا الأسبوع: اتفاقية الحل الوسط بين أوبك + والإمارات العربية المتحدة”.

وأشار جون كيلدوف ، الشريك في شركة أجين كابيتال إل إل سي ، إلى أن المزيد من المعروض سيكون وشيكًا في السوق. “العامل الآخر هو تأثير متغير دلتا COVID-19 ، والذي يمثل تهديدًا لوتيرة تعافي الطلب.”

النفط الخام ارتفع بنحو 13٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية

على الرغم من التراجع ، ارتفع النفط الخام بنحو 13٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية حيث ساعد طرح لقاح عالمي على استعادة النشاط الاقتصادي.

ويتوقع المتنبئون من وكالة الطاقة الدولية لشركة Citigroup Inc. أن السوق سيصبح أكثر إحكامًا في الأشهر المقبلة.

ومع ذلك ، تسببت المخاوف بشأن الطلب على المدى القريب في ضعف هيكل أسعار الخام الأمريكية. بينما لا يزال هناك علاوة على العقود الأكثر إلحاحًا – وهي حالة تُعرف باسم التراجع والتي تشير إلى نقص الإمدادات – فقد تراجعت بشكل كبير في بعض أجزاء المنحنى الآجل. وبلغت العلاوة الفورية 26 سنتًا فقط للبرميل يوم الجمعة ، من 75 سنتًا قبل أسبوع.

الأسعار:

ارتفع غرب تكساس الوسيط تسليم أغسطس 42 سنتًا إلى 72.07 دولارًا للبرميل الساعة 12:08 مساءً. في بورصة نيويورك التجارية.

ارتفع خام برنت للتسوية في سبتمبر 36 سنتًا إلى 73.83 دولارًا في بورصة أوروبا للعقود الآجلة ICE.

تراجعت العقود الآجلة بنحو 2.3٪ هذا الأسبوع ، معدة لخسارة أسبوعية ثالثة.

كان معدل الانتشار السريع لخام برنت عند 63 سنتًا في حالة التخلف ، مقارنة بـ 81 سنتًا في الأسبوع السابق.

ينتظر المتداولون موعد اجتماع من المقرر تحديده بين منتجي أوبك + بعد إشارات في وقت سابق هذا الأسبوع بالتقدم المحرز بين الإمارات والسعودية في حل الأزمة.

في الأسبوع الماضي ، اضطرت أوبك وحلفاؤها للتخلي عن صفقة مبدئية لتعزيز إنتاج النفط على أقساط شهرية تبلغ 400 ألف برميل يوميًا بسبب اعتراضات اللحظة الأخيرة من الإمارات.