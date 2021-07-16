لاعب أوغندي يفقد أثاره في اليابان قبيل أولمبياد طوكيو والشرطة تبحث عنه

أعلنت وسائل إعلام يابانية عن فقدان أثار لاعب أوغندي في رياضة رفع الأثقال قبل أيام قليلة من افتتاح أولمبياد طوكيو في مدينة إبزوميسانو غرب البلاد.

لاعب أوغندي والشرطة اليابانية

قالت السلطات اليابانية في العاصمة طوكيو اليوم الجمعة، إن ” الشرطة والسلطات في مدينة إيزوميسانو الواقعة غرب البلاد تبحث عن لاعب أولمبي أوغندي مفقود”.

🔴 اختفاء لاعب رفع أثقال أوغندي يدعى يوليويس سسكيتوليكو في اليابان قبل الأولمبياد وفقا لما نشرته وكالة "فرنس برس" الفرنسية اليوم الجمعة فإن اللاعب صاحب الـ20 عاما شوهد آخر مرة منتصف الليل في فندق الإقامة عن طريق أحد زملائه. pic.twitter.com/yQJwPL1GFL — موقع كورة أون (@koraoncom) July 16, 2021

وبينت شبكة “إن اتش كيه” التلفزيونية اليابانية، بأن أحد المسؤولين في المدينة الواقعة في مقاطعة أوساكا لاحظ اختفاءه خلال فحص له للكشف ع فيروس كورونا “كوفيد 19″.

وأضافت الشبكة، ” أن الشرطة اليابانية في مدينة إيزوميسانو تبحث عن الرياضي الأوغندي المشارك في بطولة أولمبياد طوكيو”.

فيروس كورونا

وكان الفريق الأوغندي وصل إلى اليابان الشهر الماضي، ولكن التدريبات لم تبدأ إلا في الأسبوع الماضي بسبب اكتشاف حالتي إصابة بوباء فيروس “كورونا”، في الفريق رغم خضوع جميع أعضاء الفريق للتطعيم بلقاح “كورونا” قبل السفر إلى دولة اليابان.

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أولمبياد طوكيو

وفي ذات السياق ذكرت وكالة “رويترز” العالمية، أن المنظمون على أولمبياد طوكيو قرروا منع حضور الجماهير في الأولمبياد بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في اليابان وإعلان حالة الطوارئ في العاصمة.

UPDATE: Ugandan weightlifter, Julius Ssekitoleko has gone missing during an Olympic training camp in Japan, one week before the Tokyo Games open, officials said Friday

👉https://t.co/fqcPzVJfyM#MonitorSport | #MonitorUpdates pic.twitter.com/Pqova6ggv5 — Daily Monitor (@DailyMonitor) July 16, 2021

من جانبه قالت، الأمريكية كندرا هاريسون، صاحبة الزمن العالمي في سباق 100 متر حواجز، إن “عدم وجود الجماهير لن يؤثر على آمالها في حصد ميداليتها الأولمبية الأولى”.

واتفق إنغمار دي فوس، رئيس الاتحاد الدولي للفروسية، مع تصريحات الاتحادات الرياضية الأخرى عندما عبر عن تفهمه واحترامه لقرار المنظمين.

انطلاق أولمبياد طوكيو دون حضور الجماهير

وأضاف، “عدم وجود الجماهير في طوكيو أمر مؤسف، لكن الأهم هو إقامة الأولمبياد وأن يتنافس أفضل الرياضيين في العالم بعد سنوات من الاستعداد لهذه اللحظة المهمة”.

وتابعت، “رغم أن الأجواء ستكون مختلفة تماما غير أن الرياضيين سيركزون على ما يجب فعله من أجل النجاح وتحقيق أهدافهم”.

قال متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الجمعة، إن الشرطة والسلطات في مدينة إيزوميسانو الواقعة في غرب البلاد تبحث عن رياضي أوغندي مفقود قبل انطلاق الأولمبياد pic.twitter.com/YdtS5Vaimo — EDD SPORTS (@edd_sports) July 16, 2021

وقد حثت السلطات اليابانية السكان على التوقف عن السفر بين المناطق خلال العطلة الصيفية، وخلال يوم ذكرى أوبون، عندما يذهب اليابانيون تقليديًا إلى أقاربهم.

يشار إلى أن انطلاق أولمبياد طوكيو سيكون في ال23 من شهر تموز/ يوليو من الشهر الجاري وحتى الثامن من شهر أغسطس/ آب الشهر المقبل.

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