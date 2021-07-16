إلهام الفضالة تخرج عن صمتها: “أنا ما هدمت بيت أحد تزوجت شخص مطلق” (فيديو)

خرجت الفنانة الكويتية، إلهام الفضالة، عن صمتها بعد موجة الانتقادات الكبيرة التي لاحقتها على مدار الأيام الماضية بعد زواجها من الممثل الكويتي شهاب جوهر.

وقالت إلهام الفضالة في مقطع فيديو رصدته “وطن” على منصات التواصل الاجتماعي، منتقدة الأشخاص الذين هاجموها ( اتقوا الله في اللي قاعدين تقولونه، انا تزوجت شخص بالحلال، تزوجت شخص مطلق، ما هدمت بيت أحد، ما بقت زوج من زوجته، الظلم تشوفه في حياتكم، اللي قاعد يشون علي وعلى بناتي، وتظلمون).

وأضاف الفنانة الكويتية ( يا أهل الظلم تشوفونه في حياتكم، يا أهل الظلم إن شاء الله تلاقونه في نفسكم، انا اللي ما أحب أدعى، ودايما انسانة متصالحة، لكن كمية الظلم اللي انى).

إلهام الفضالة: "أناماهدمت بيت أحد، تزوجت شخص مطلق" pic.twitter.com/3IQJF4iNHS — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 16, 2021

وتداول ناشطون على مدار الأيام الماضية، صوراً للفنانة الكويتية إلهام الفضالة مع زميلها في مسلسلها الجديد “من بعدي الطوفان” وهو الممثل الكويتي شهاب جوهر، وعلقت عليها قائلة:” الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني على شهاب جوهر “.

زينب الموسوي زوجة شهاب جوهر السابقة

وتصدر اسم زينب الموسوي زوجة الفنان الكويتي شهاب جوهر الأولى محركات البحث بمواقع التواصل، بعد إعلان خبر زواج شهاب من الفنانة إلهام الفضالة التي تطلقت من زوجها.

وعلى إثر انتشار خبر زواج شهاب جوهر من إلهام فضالة، بدأ السؤال حول زوجته السابقة وكيف كانت ردة فعلها عند تلقي خبر زواج طليقها.

وخرجت زينب الموسوي، زوجة الفنان شهاب جوهر، عن صمتها ، وجاء ردها من خلال بوست على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

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وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقطة شاشة من حالتها على سناب شات، وكانت قد كتبت فيه دعوة لنفسها بأن يصبرها الله، وأن يجبر كسرها.

وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالصبر، وحمدت وشكرت الله على ذلك.

من هي زينب الموسوي زوجة شهاب جوهر؟

ويشار إلى أن زوجة الفنان الكويتي شهاب جوهر الأولى هي زينب الموسوي، وهي شخصية لازالت غير معروفة، حيث أخفاها زوجها عن الوسط الفني ولم يرغب بالكشف عن عملها وجنسيتها.

#شهاب_جوهر هذي زوجة شهاب ما تستاهل يحط العجوز فوق راسها

النصيحه الأبديه يابنات

لا تعطين الرجل اكبر من حجمه حسابها بالانستا كله غزل لشهاب والنتيجه تزوج عليها . pic.twitter.com/Dl9XaWnJ3l — هنايُ🎓 (@Hanadi_H12) July 14, 2021

ولديه منها أربعة أولاد وهم نرجس ولؤلؤة وآية وفاضل، هذا وقد نصحته والدته بالزواج عندما كان بعمر صغير، بعد رفضه فكرة الزواج، وكانت زينب من اختيار والدته.

وتحدث شهاب عنها وقال بأنها إمرأة واعية متفهمة، وهو يحترمها، هذا وقد تحدث شهاب عن موقف لها يدل على وعيها وتفهمها، حيث جاءت سيدة أثناء وجوده مع زوجته في مكان عام، وقامت بتقبيل خده أمامها.

ترى حدي محتره على زوجه شهاب جوهر الاولى😔 انستقرامها كان كله حب و غزل و دعم له الله يكسر قلبه اهو مع السوسه الهام pic.twitter.com/J8S1YZTPtk — آلي (@flox220) July 13, 2021

ولكن زوجته تفهمت الأمر، ويذكر أن شهاب طلق زوجته زينب وتزوج من النجمة إلهام فضالة، بعد صداقة جاءت أثناء تعاونهم في العمل الخليجي أمينة حاف.

بدرية أحمد تهاجم إلهام الفضالة

كما وهاجمت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد، الممثلة الكويتية إلهام الفضالة بعد إعلان الأخيرة زواجها من مواطنها الممثل شهاب جوهر.

وظهرت بدرية أحمد بفيديو عبر (سناب شات)، موجهةً رسالة غريبة لإلهام الفضالة قالت فيها: (كل يوم لازم تبخرين غرفة النوم)، ملمحةً إلى أن شهاب يُخرج الكثير من الغازات.

بدرية احمد لـ إلهام الفضالة: "بخري غرفة النوم كل يوم لأن …." pic.twitter.com/ZBgzdVuzSL — غولدن دوز (@GoldenDose) July 15, 2021

وتابعت بدرية أحمد: (يلا افرحي فيه لأنه إنتي خبيثة وهو خبيث، افرحوا ببعض، أما رجال يطلعك من الوحل تسبين فيه).

ثم وجهت الممثلة الإماراتية بدرية أحمد رسالتها لشهاب متسائلة: (خلصت تخرج غازات ولا بعدك تخرجها في الغرفة؟).

هل تزوج شهاب جوهر من بدرية أحمد سراً؟

وأثار حديث بدرية أحمد صدمة وسط الناشطين، ورجحوا أن تكون قد ارتبطت سابقاً بالسر بشهاب جوهر، مستدلين بذلك بهجومها غير المبرر عليهما، وادعائها بمعرفة بعض الأمور الخاصة بالممثل الكويتي.

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