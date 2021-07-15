نسرين طافش تثير الجدل بصورتها أمام طائرة مروحية بـ(الهوت شورت)!

أثارت الفنانة السورية نسرين طافش جدلاً بين جمهورها إثر أحدث جلسة تصوير لها، ظهرت خلالها بجانب طائرة مروحية (هليوكبتر).

نسرين طافش: طير بعيد

وظهرت نسرين طافش بالصور التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترتدي هوت شورت نظام جمبسوت مخطط.

وعلقت نسرين طافش على الصور: (طير، طير بعيداً).

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وجاءت صور نسرين طافش ضمن جولتها الترفيهية داخل فرنسا، وتحديدًا فى سان تروبيه، حيث تتواجد هناك لحضور فعاليات الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي.

نسرين طافش تستعرض أنوثتها

وقبلها بيوم فقط، نشرت نسرين طافش صورًا وهي ترتدي فستاناً قصيراً للغاية، استعرضت خلاله أنوثتها، وأرفقتهم بتعليق: (لا أحد أعلى شأناً أو أقل شأناً منك ولا حتى مماثلاً لك.. ببساطة كل إنسان كائن فريد بذاته ولا يقارن بأحد .. أنت أنت .. و أنا أنا).

شورت أخضر

وبدأت نسرين طافش استعراض إطلالاتها في فرنسا بصوراً عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيها وهي ترتدي (شورت) أخضر اللون قصيراً، كشف عن مفاتنها.

وأرفقت طافش الصور الثلاث التي نشرتها بعبارة: (أنت لا تحتاج إلى البحث عن السعادة , فهي ستأتيك حينما تكون قد هيّأت لها موقع إقامتها في قلبك).

نسرين طافش على السجادة الحمراء بمهرجان كان

ونالت إطلالة الفنانة السورية على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، اعجاب الجمهور، ومتابعي الفنانة .

ونشرت طافش عبر حسابها في انستغرام، صوراً بإطلالة ساحرة، بفستان من تصميم اتيليه زهرة.

ووصفت الجمهور الفنانة السورية بـ(سندريلا) المهرجان، وانها ملكة في كل مكان وزمان، بينما تساءل بعض المتابعين عن عدم نشر نسرين طافش أي صورة للفستان من الأمام.

وبدأت في السادس من يوليو/تموز الجاري فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وكان تم إلغاء دورة المهرجان، العام الماضي 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا بعد محاولة تأجيله التي أخفقت، ولم يتم الإعلان سوى عن الأفلام المختارة للمسابقة بالإضافة إلى فوز الفيلم المصري القصير (ستاشر) بجائزة السعفة الذهبية.

ولكن يبدو أن لعنة فيروس كورونا لن تترك المهرجان بسهولة، فهذا العام 2021 على الرغم من التراجع النسبي للتفشي بعد الإجراءات الاحترازية واللقاحات؛ فإن بداية المهرجان شهدت اضطرابات واسعة أثارت الكثير من الغضب بين الضيوف.

حقيقة سحب الإمارات الإقامة الذهبية من نسرين طافش

ومؤخراً، ردّت الفنانة السورية بطريقةٍ غير مباشرة على الأنباء التي تحدثت عن سحب الإقامة الذهبية منها في الإمارات.

ونشرت طافش صوراً عبر حسابها على انستغرام، وهي تتمرّن في دبي على الفروسية، في أحد الأندية الخاصة .

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كانت انتشرت أنباء في الآونة الأخيرة، حول سحب الإقامة الذهبية من طافش.

وبينما لم ترد طافش رسمياً على الأخبار التي تداولها المتابعون حول سحب الإقامة الذهبية منها، لكنها اكتفت بالتلميح.

وكتبت عبر خاصية (الستوري) على حسابها على (انستجرام): (الله يرزقني فلوس كثر ما سمعت عن نفسي سوالف مالي شغلة فيها).

وكانت البداية حينما فتحت نسرين طافش باب الأسئلة لجمهورها على حسابها في انستغرام، وتفاجأت بسؤال أحد المتابعين: (ليش ما بدك تفهميني اني بحبك وبدي الحلال معك والزواج؟).

وردت نسرين على سواء المتابع بصورة للراقصة المصرية فيفي عبده مصحوبةً بمقولتها الشهير (لا اسكوزمي بقى).

كما طرح عليها متابع آخر نفس السؤال وقال: تتزوجيني ونعيشك في المالديف؟. لترد عليه بكلمة (احلف) ورمز لوجه تعبيري يضحك.

وعن مواصفات تفضلها نسرين طافش في زوجها قالت: (أهم شي الطبخ.. بالنسبة الي مهم يكون صادق وواضح وواثق بنفسه، وحنون وقلبه طيب، ويحب الحيا والعائلة والاطفال، وان يحترمني ويقدرني، ويخاف الله فيّ).

نسرين طافش تسبح في برج العرب

ونشرت الفنانة السورية صوراً لها وهي تسبح في أحد الأحواض المائية في برج العرب بإمارة دبي في الإمارات .

وظهرت نسرين طافش في إحدى الصور وهي تستمع بالمشهد من خلف الزجاج في البرج، وقد بدت عارية وتنظر الى الشاطئ في الجهة المقابلة .

وفي صورة ثانية ظهرت وهي تسبح في بركة داخل البرج.

الإقامة الذهبية

وخلال الفترة الأخيرة، سرّعت الإمارات من منح (الإقامة الذهبية) لعدد من المشاهير السوريين بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين العرب وهم المطرب اللبناني راغب علامة، الفنان محمد رمضان، المطربة التونسية لطيفة، المطرب المصري خالد سليم، المطرب اللبناني جوزيف عطية، الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، والمطربة العراقية شذى حسون، والمطرب الأردني عمر العبداللات والإعلامية وملكة جمال لبنان السابقة أنابيلا هلال.

كذلك أعلن نجم بوليوود سانجاي دوت قبل أيام عن حصوله (الإقامة الذهبية) في دولة الإمارات أيضاً.

ومن مشاهير العالم الذين حصلوا على الإقامة الذهبية، الهندي شاروخان، كريستيانو رونالدو، الإعلامي كريس فيد.