ميسي يتنازل عن جزء من راتبه من أجل برشلونة

كشفت صحيفة إسبانية مقربة من إدارة نادي فريق برشلونة الإسباني، بأن قائد الفريق الكتالوني ليونيل ميسي قد توصل الى اتفاق لتجديد تعاقده مع الفريق لمدة خمس أعوام.

ميسي وبرشلونة

وأفادت صحيفة “سبورت” الرياضية الإسبانية في تقرير لها نشرته يوم أمس الأربعاء، أن برشلونة يأمل في تأكيد الصفقة هذا الأسبوع مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

صحيفة سبورت تؤكد : ليونيل ميسي اتفق مع برشلونة على عقد مبدئي، مدته 5 سنوات عكس كل التوقعات، وخفض راتبه بنسبة 50%. pic.twitter.com/3tXUDsWsAw — محمد عواد (@mohammedawaad) July 14, 2021

وبينت الصحيفة، أنه من المؤكد بأن انتهاء مسيرة ميسي ستكون مع فريق برشلونة، إذ تم الاتفاق على عقد لمدة خمس سنوات وعند انتهاء عقده سيكون في ال39 عامًا.

كما ويتضمن العقد شرطًا جزائيًا بقيمة 600 مليون يورو أي ما يعادل 709.2 مليون دولار.

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة فرنسية، أن باريس سان جيرمان قرر صرف النظر بشكل نهائي عن فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وأفادت الصحيفة، بأن باريس سان جيرمان لم يعد يعمل على ملف صفقة ميسي رغم أن سوق الانتقالات ممتد إلى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأضافت، ” ملف صفقة ميسي تم إغلاقه من جانب إدارة باريس سان جيرمان، ولا داع لإعادة فتحه مجددًا”.

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ويأتي ذلك بسبب الضغوط المالية فيما يخص الرواتب بالنادي الباريسي، بتواجد البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي ووصول الهولندي جورجينيو فاينالدوم والإسباني سيرخيو راموس.

وكذلك اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي دفعت إدارة الفريق 60 مليون دولار لضمه، واقتراب التعاقد مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

انتهاء عقد ميسي

وقد انتهى عقد ليونيل ميسي في ال30 من شهر حزيران / يونيو الماضي، ليصبح بعدها لاعبًا حرًا، إلا أن اللاعب لم يرغب في الرحيل عن النادي الكتالوني رغم العروض المغرية للتعاقد معه، ورغبته في البقاء مع فريق برشلونة التي بدأت منذ عام 13 عامًا.

🚨 ميسي برشلوني لخمس سنوات … (MD) pic.twitter.com/nQxIx7gEhK — InCampNou (@InCampNou) July 14, 2021

ونجح ميسي في التتويج بلقبه الأول مع منتخب الأرجنتين، بعد تمكنه من الحصول على كأس كوبا أمريكا بعد الفوز على المنتخب المستضيف لتلك البطولة “البرازيل” بهدف نظيف دون رد.

ويعد لقب ميسي مع منتخب الأرجنتين هو ال15 في تاريخ مسيرة المنتخب، والأول منذ عام 1993م.

برشلونة والأزمة المالية

ورغم الأزمة المالية التي عاني منها نادي برشلونة الإسباني، إلا أنه نجح في الحفاظ على جوهرته الأرجنتنية ميسي من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني، ومن المرجح أن يتنازل اللاعب عن جزء من راتبه من أجل الاستمرار مع الفريق.

⚽️ تقارير إعلامية كاتالونية تؤكد توصل برشلونة @fcbarcelona_ara لاتفاق مع النجم الأرجنتيني 🇦🇷 ليونيل ميسي يقضي بتمديد عقده حتى 2026

⬅️ ميسي وافق على تخفيض راتبه بنسبة 50 بالمائة

⬅️ الإعلان الرسمي سيكون في الأيام القليلة المقبلة pic.twitter.com/mIyjXzSsZx — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) July 14, 2021

يشار إلى أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خاض مع فريق برشلونة الإسباني 778 مباراة، وأحرز من خلالها 672 هدفًا، وتوج ب 35 لقبًا خلال مسيرته مع فريق “البلوغرانا” الإسباني.

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