موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يلتقي حامل اللقب السابق فريق الأهلي المصري أمام نظيره كايزر تشيفز الجنوبي الأفريقي في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “استاد محمد السادس” في دولة المغرب دون حضور الجماهير بسبب تداعيات تفشي وباء كورونا.

موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفيز

وستقام المباراة النهائية بين فريق الأهلي ونظيره كايزر تشفيز في دوري أبطال أفريقيا مساء يوم السبت، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة” والسودان وليبيا.

هنا كازبلانكا 🇲🇦

📸لقطات من مران الأهلي الأول في المغرب استعدادًا لنهائي أفريقيا 🦅💪

🔴 #افريقيا_يا_أهلي

🔴 #CHAM9IONS pic.twitter.com/Pk2Dmy9aB6 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 14, 2021

بينما ستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” وفلسطين، سوريا، لبنان، سوريا، الأردن، قطر، البحرين.

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وستكون في تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الامارات العربية المتحدة، وعمان، وبتوقيت دولة المغرب والجزائر ستكون عند الساعة الثامنة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا الفريقين، عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” الذي يمتلك حقوق البث والملكية لمنافسات دوري أبطال أفريقيا.

وستبث المباراة عبر قناة “beIN SPORTS HD 4” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11548، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل تصحيح 5/6.

بينما بتردد عبر القمر الصناعي سهيل سات 11585، وباستقطاب عمودي، ومعدل ترميز 27500، وبمعدل ترميز 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين الأهلي وكايزر تشيفز عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” المعلق المصري علي محمد علي.

تشكيلة الأهلي المصري

ومن المتوقع أن يدخل فريق الأهلي المصري بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني” 56 عامًا، المباراة النهائية على لقب دوري أبطال أفريقيا أمام منافسه كايزر تشفيز، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

📸| لقطة اليوم : احتفال لاعبو فريقنا بشريف المولود الأول للاعبنا محمد شريف 🦅🎉🥳 pic.twitter.com/Tk7ojtbTXr — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 14, 2021

وفي خط مركز الدفاع، سيأتي كلاً من: أحمد رمضان، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، بدر بانون ، علي معلول، أكرم توفيق.

وفي مركز خط الوسط سيكون كلاً من، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، وحسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، طاهر محمد طاهر.

وسيعتمد المدرب في خط هجوم الفريق على اللاعب مروان محسن، محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا.

📋| اليكم قائمة فريقنا للسفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا 🦅✈️💪 🔴 #افريقيا_يا_أهلي

🔴 #CHAM9IONS pic.twitter.com/aTPIEbdvq0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 13, 2021

نتائج الفريقين قبيل المباراة النهائية

وقد تأهل فريق الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على نظيره الترجي التونسي ذهابًا وإيابًا بأربع أهداف نظيفة دون رد.

بينما تأهل منافسه الجنوبي الأفريقي كايزر تشفيز بعد الفوز على فريق الوداد المغربي في لقاء الذهاب بهدف نظيف دون رد، والتعادل السلبي في مباراة الإياب بدون أي من الأهداف، كما ويعد المرة الأولى التي يتأهل فيها الفريق إلى نهائيات دوري أبطال أفريقيا.

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