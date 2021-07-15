منع إقامة صلاة عيد الأضحى يفجر غضب المغاربة

أثار قرار السلطات المغربية اليوم، الخميس، منع إقامة صلاة عيد الأضحى، سواء في المصليات أو المساجد، لمنع تفشي وباء كورونا، موجة غضب واسعة بين المغاربة.

وأرجعت السلطات في المغرب هذا القرار “لصعوبة توفير شروط التباعد الاجتماعي” نظرا للتوافد الذي يتم عادة في هذه المناسبة، واحتراما للإجراءات الاحترازية وفق بيان لوزارة الأوقاف.

#عاجل :

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تقرر عدم إقامة صلاة عيد الأضحى سواءا بالمساجد و المصليات — أخبار المغرب (@morocco4news) July 15, 2021

قرار إلغاء صلاة العيد في المغرب

وتسبب هذا القرار في موجة جدل وغضب بين المغاربة، الذين اعترضوا على منع صلاة عيد الأضحى، بينما الشواطئ والمسابح والحفلات تكتظ بالمواطنين.

وكتب محمد شهاب الدين:”ما يسمى وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية في المغرب يمنع صلاة عيد الأضحى المبارك خشيت من فيروس كورونا. مع العلم ان الشواطئ و المسابح والساحات والحفلات و المحلات التجارية مكتظة.”

ما يسمى وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية في المغرب يمنع صلاة عيد الأضحى المبارك خشيت من #فيروس_كورونا. مع العلم ان الشواطئ و المسابح و الساحات و الحفلات و المحلات التجارية مكتضة.#المغرب pic.twitter.com/TkDx9N3HrS — محمد شهاب الدين (@hab_din) July 15, 2021

وقال عبدالخالق:”والبحر والمقاهي والاسواق و الطوبيسات والحفلات يتوفرون على شروط التباعد”

و البحر و المقاهي و الاسواق و الطوبيسات والحفلات يتوفرون على شروط التباعد 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ — Abdelkhalek Elasri (@Abdelkh53780488) July 15, 2021

وسخرت حسناء من قرار السلطات المغربية ووزارة الأوقاف بقولها:”نكتة اليوم”

نكتة اليوم — 🇲🇦 حسنـــااااء 🇲🇦 (@hasnaelkou) July 15, 2021

ودون آخر “إلى الله نشكي احتقار الدين في بلادنا”

إلى الله نشكي احتقار الدين في بلادنا — | الصَّاحِبُ © | (@altawhid82) July 15, 2021

وقال ناشط مغربي مستنكرا تطبيق القواعد على المساجد فقط:”هاد كورونا مؤمنة عزيز عليها الجوامع”

هاد كورونا مؤمنة عزيز عليها الجوامع — Hafid Baha (@Baha7Hafid) July 15, 2021

كورونا في المغرب

هذا ويتواصل تصاعد الإصابات بالفيروس، إذ سجلت مساء الخميس، 2571 إصابة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 549844 إصابة.

في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 9418 منذ تفشي الفيروس، بعد تسجيل 14 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة 80 حالة، ليصل الإجمالي إلى 420 حالة

وتوقع عضو اللجنة العلمية للتلقيح، مولاي مصطفى الناجي، أن يتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 3 آلاف يوميا قبل عيد الأضحى.

وأوضح في تصريحات صحفية أن “الارتفاع المتوقع في عدد المصابين يعود إلى تراخي المواطنين في الالتزام بالتدابير الاحترازية، ووجود بؤر للمتحورات الجديدة التي تتميز بسرعة الانتشار”.

من جانبه أعرب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلال اجتماع المجلس الحكومي، الخميس، عن أسفه لتسارع عدد الإصابات.

ودعا في بيان، إلى توخي المزيد من الحيطة والحذر، وبذل جهد مضاعف لمواجهة الوضع الذي وصفه بـ”المقلق”.

تمديد حالة الطوارئ

وقررت الحكومة المغربية، الخميس الماضي، تمديد حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد منذ 20 مارس من العام الماضي، لمدة شهر إضافي، وذلك بالتزامن مع تحذير من انتكاسة وبائية جديدة.

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ويراهن المغرب؛ البالغ عدد سكانه نحو 36 مليوناً، على تسريع حملة التطعيم للخروج من الأزمة الصحية وتداعياتها الاقتصادية، وتهدف الحملة إلى “تقليص عدد الوفيات والحالات الخطيرة في صفوف الفئات ذات الهشاشة الصّحية”.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 11 مليونا و31 ألفا و195 شخصا، في حين وصل عدد من تلقوا الجرعة الثانية إلى 9 ملايين و553 ألفا و617 شخصا.

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