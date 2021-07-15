شاهد قصة الأسطورة ميسي مع المشجع المئوي “نيلو” (فيديو)

نشر مشجع مخلص البالغ من العمر ال100 عام، مقطع فيديو أرسله إلى أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي 34 عامًا، الأسبوع الماضي الذي اشتهر بإخلاصه في توثيق جميع أهداف اللاعب خلال مسيرته الاحترافية.

المشجع المئوي وميسي

وأفادت تقارير صحفية، بأن المشجع المئوي يدعى الجد “هرنان ماسترانجيلو” الملقب ب” نيلو”، وهو يقوم منذ أكثر من 10 سنوات بتسجيل جميع أهداف المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في دفتر ملاحظات والمدونة بخط يده.

🎥| مترجم ردة فعل الدون هيرنان البالغ من العمر 100 عام بعد رسالة ميسي العاطفية: " شكرًا ميسي سألاحقك حتى النهاية ، لقد غمرتنا بالسعادة " 🥺💙 pic.twitter.com/agfVXyh28L — Abokr Omar (@Abokr10) July 15, 2021

ونشر حفيد الجد “هرنان” مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قدم فيه جده باعتباره أكبر المعجبين باللاعب ليونيل ميسي.

فيديو حكاية المشجع المئوي هرنان وتوثيق الأهداف للنجم ميسي

ويظهر في مقطع الفيديو أوراق مكتوبة بخط اليد تشير إلى أهداف ميسي، مع تاريخ المباراة واسم الفريق المنافس، لأكثر من 730 مباراة في المجموع وهو سجل احتفظ به الجد “هرنان” بدقة لعقد من الزمن.

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ميسي ورسالة الشكر

وقد علم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي بقصة الجد “نيلو” بعد جهود حفيده جوليان في إيصال الفيديو، حيث لم يتردد البرغوث “ميسي” في توجيه رسالة شكر للمشجع المخلص.

وأظهر جوليان لجده رسالة ليونيل ميسي، الذي تأثر برسالة لاعبه المعشوق له، حيث أنه في البداية لم يصدق ما كان يراه.

صحيفة سبورت تؤكد : ليونيل ميسي اتفق مع برشلونة على عقد مبدئي، مدته 5 سنوات عكس كل التوقعات، وخفض راتبه بنسبة 50%. pic.twitter.com/3tXUDsWsAw — محمد عواد (@mohammedawaad) July 14, 2021

وقال ميسي في مقطع الفيديو، قائلاً: ” مرحبا هيرنان سمعت قصتك، وبدا لي أنه من الجنون أنك كنت تسجل الأهداف بهذه الطريقة، حتى أنا لم أحتفظ بسجل أهدافي مثلما فعلت أنت”.

وأردف، ” أردت أن أرسل لك عناقًا كبيرًا وأشكرك على ما تفعله، أراك لاحقًا وإلى اللقاء”.

دون هيرنان، أكمل قرنًا على هذه الأرض، 100 سنة كاملة، ثُلثها قضاها مع ميسي. يكتب كل هدف سجله ميسي، في مذكرته، يحتفظ بتلك التفاصيل، بطريقة التسجيل، الخصم، وحتى اليوم. حينما حدثه ميسي وشكره، رد عليه قائلًا: "لقد كنت دائمًا أتبعك، وسأظل أتبعك، في أي مكان تسير فيه؛ ستجدني خلفك"… pic.twitter.com/Y0kISwfneO — Omar Ibrahem (@omar_ibrahem97) July 15, 2021

ورد المشجع المئوي “نيلو” بعد مشاهدة مقطع الفيديو، ” شكرًا لرؤيتك وجها لوجه، شكرًا ميسي على ما تفعله”.

وأردف المشجع “هيرنان”، قائلاً: ” كنت أتبعك دائمًا، وسأتبعك حتى النهاية، لقد كانت الفرحة كبيرة ولا أعرف كيف أعبر عنها”.

تسجيل الأهداف

وبدأت قصة المشجع المئوي “نيلو” مع تسجيل الأهداف في عام 2010، عندما قرأ عددًا في مجلة “El Grafico” الشهيرة التي نشر على غلافها صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقد تم تسليط على أهداف ميسي ال200 آنذاك، عندما كان ميسي يبلغ من العمر 23 عامًا فقط، عندها قرر الجد المشجع تسجيل جميع أهداف ميسي اللاحقة خلال مسيرته الاحترافية لإعجابه الشديد وعشقه له.

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