شاهدوا قمر اللبنانية حامل من مجهول ودون زواج .. من هو والد الجنين!

تصدرت الفنانة اللبنانية قمر، حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشرها جلسة تصوير جديدة أعلنت خلالها حملها بشكل مفاجئ.

حامل دون زواج

وتعرضت قمر اللبنانية لهجوم شرس من متابعيها إثر عدم إعلانها زواجها أو هوية والد الجنين، وهو ما جعلها ترد الصاع صاعين.

وكتبت قمر اللبنانية منشوراً طويلاً عبر خاصية (الستوري) عبر حسابها على (انستجرام)، طالبت خلالها بعدم التدخل في حياتها الخاصة.

قمر اللبنانية: حياتي خط أحمر

وقالت قمر: (السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، ولا مرة قـررت أبخل على محبيني بمعـلومة تخصني، خاصة اللي بيدعمني، بس في الفترة الأخيرة بيحصل أشياء غريبة، أغلبية العرب بيحاسبوني ويتعـدوا على خصوصيتي، ويحللوا ويحرموا اللي عاوزينه).

وتابعت قمر: (من أول يوم أعلنت فيه حملي، وبتسألوا مين أبو الطفل، ومن مين حامل، للدرجة دي منهارين، لكم الحق تنتقدوا شغلي، لكن حياتي خط أحمر).

واستمرت قمر بهجومها قائلة: (مين أنتوا عشان تحللوا وتحرموا، روحوا اتعلموا من الغـرب التحضر، والحفاظ على حقوق الأم والطفل، وأنا معنديش مشكلة أكـون سنغـل مازر (ام عزباء)، واللي هو الراجل اللي يتخلى عن مسـؤوليته).

(الروح القدس)

واستطردت: (حابين تعرفوا مين أبو الطفل وأنا حامل من مين، حامل من الروح القدس حدا إله معي! لا أحد يتدخل، اليوم أي مخلوق يوجد بالحياة بإرادة الله من انتم حتى تحكموا على روح خلقها الله أو تحرموا وتحللوا خلق الله”.

وختمت قمر كلامها قائلة: (من أنتم حتى تحللوا وتحرموا اللي بدكم إياه، متحججين بالدين وأنتم منافقين وكذابين، أنا ماعندي مشكلة أكون single mother وأي ست تكون كذلك طالما الرجل ليس على قدر المسؤولية، بدي قول لكل مرة كوني قوية وتمسكي بأطفالك وارفعي راسك وماتخجلي من حالك أنتي القوة).

وقبل أشهر، أثارت قمر اللبنانية الجدل من جديد حول قضية نسب ابنها الوحيد، الذي أنجبته بعد زواجها السري من رجل الأعمال المصري جمال مروان مدير قنوات ميلودي، والذي لم يعترف به حتى الآن.

ونشرت قمر اللبنانية حينها صورة عبر خاصية (الستوري) على حسابها الرسمي عبر (انستجرام)، تم تركيبها ووضع ابنها وسط كل من جمال مروان، والرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر.

وكتبت قمر اللبنانية في تعليقها على الصورة: (الأب، الابن، الجد).

قمر اللبنانية تستعين بصورة جمال عبدالناصر

كما نشرت قمر صورة أخرى وهي تحمل ابنها بين يديها قبل سنوات، وعلقت: (يالله شو بحب هالصورة، جيمي كان عمره هون 3 شهور).

وتابعت قمر اللبنانية: (الحمدالله تحملت كل الصعوبات وأقسى الظروف وربيت ابني بفضل رب العالمين، الله يحمي أطفالنا جميعاً ويبتعلهم أيام حلوة ومستقبل مشرق).

قمر تنسب ابنها لجمال مروان في المستشفى

وسبق أن أثارت قمر الجدل قبل أعوام حين نشرت صورتين لابنها، وهو يضع سواراً في يده خاصاً بالمرضى داخل المستشفى، كتب عليه اسمه الثلاثي محمد جمال مروان.

وهو ما جعل المتابعون يعتقدون أنه تم حل القضية ودياً سرياً، وأن جمال مروان اعترف أخيراً بأبوته لنجل قمر اللبنانية.

لكن مقربين من عائلة جمال مروان نفوا الأمر في حينها، وأكدوا أنه تم إغلاق القضية في القضاء المصري، ولم تتمكن قمر من إثبات أبوة جمال مروان لابنها.

دعوى إثبات نسب

ولجأت قمر اللبنانية إلى القضاء المصري عام 2010، وأقامت دعوى (إثبات نسب) ابنها ضد جمال مروان، ودخل الطرفان في نزاع طويل في المحاكم استمر سنوات.

واتهمت قمر حفيد جمال عبدالناصر، بسرقة ورقة زواجهما، وطالبته بإجراء تحليل DNA، بعدما خضعت هي والطفل للتحليل.

وتم تسليم تقرير نتائج سحب العينة آنذاك إلى السفارة المصرية في لبنان بعد التصديق عليه من الخارجية اللبنانية؛ التي أرسلتها بدورها إلى محكمة الأسرة المصرية، من أجل مقارنتها بتحليل DNA جمال مروان.

لكن جمال مروان رفض إجراء التحليل وأكد أنه لم يتزوجها.

وفي عام 2017، أصدرت الدائرة 114 في محكمة استئناف الأسرة حكمها برفض استئناف قمر اللبنانية وتأييد حكم أول درجة برفض قضية النسب وإلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة، نظراً لأن المحكمة أتاحت للمستأنفة المجال لإثبات “وجود الفراش” فيما بينها وبين جمال مروان.

إلا أن قمر اللبنانية تخاذلت عن إحضار الشهود، ولم تأت بجديد ضمن استئنافها، من شأنه تغيير وجهة الرأي في الحكم.

هذا ولا يزال الطفل جيمي (واسمه الحقيقي محمد)، والبالغ من العمر حالياً 11 عاماً، طفلاً غير شرعي، وترفض والدته قمر تسجيله حتى الآن تحت كنية رجل آخر.