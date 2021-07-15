زوجة شهاب جوهر زينب الموسوي تلفت الأنظار بجمالها في أول ظهور لها (فيديو)

لفتت زوجة الفنان الكويتي شهاب جوهر الأولى زينب الموسوي، الأنظار في أول ظهور لها عقب إعلام شهاب زواجه من الفنانة إلهام الفضالة والذي أثار جدلا واسعا في الكويت.

وظهرت زوجة شهاب جوهر زينب الموسوي، في مقطع فيديو بثته على حسابها بسناب شات، ووجهت الشكر لكل من تضامن معها وذكرها بكلمة طيبة.

زوجة شهاب جوهر الاولى في اول ظهور عبر السناب pic.twitter.com/HJtsBfBmqs — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 15, 2021

وقالت وفق ما رصدت (وطن):”شكرا شكرا من كل قلبي أولا أنا أول مرة أطلع سناب وحبيت إني أشكركم خلال أقل من 48 ساعة نصف مليون متابع.”

وتابعت:”شكرا من كل قلبي على كل دعوة لي وعلى كل شيء، اليوم انا طلعت ما في شيء الحمد لله انا ما طالعة أتكلم مو شخصيتي ولا اخلاقي.”

زينب الموسوي

ويشار إلى أنه منذ أمس الأول، تصدر اسم زينب الموسوي زوجة الفنان الكويتي شهاب جوهر الأولى محركات البحث بمواقع التواصل، بعد إعلان خبر زواج شهاب من الفنانة إلهام الفضالة التي تطلقت من زوجها.

وعلى إثر انتشار خبر زواج شهاب جوهر من إلهام فضالة، بدأ السؤال حول زوجته السابقة وكيف كانت ردة فعلها عند تلقي خبر زواج طليقها.

#شهاب_جوهر هذي زوجة شهاب ما تستاهل يحط العجوز فوق راسها

النصيحه الأبديه يابنات

لا تعطين الرجل اكبر من حجمه حسابها بالانستا كله غزل لشهاب والنتيجه تزوج عليها . pic.twitter.com/Dl9XaWnJ3l — هنايُ🎓 (@Hanadi_H12) July 14, 2021

وخرجت زينب الموسوي، زوجة الفنان شهاب جوهر، عن صمتها ، وجاء ردها من خلال بوست على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

ترى حدي محتره على زوجه شهاب جوهر الاولى😔 انستقرامها كان كله حب و غزل و دعم له الله يكسر قلبه اهو مع السوسه الهام pic.twitter.com/J8S1YZTPtk — آلي (@flox220) July 13, 2021

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لقطة شاشة من حالتها على سناب شات، وكانت قد كتبت فيه دعوة لنفسها بأن يصبرها الله، وأن يجبر كسرها.

وطلبت من جمهورها الدعاء لها بالصبر، وحمدت وشكرت الله على ذلك.

من هي زينب الموسوي زوجة شهاب جوهر؟

ويشار إلى أن زوجة الفنان الكويتي شهاب جوهر الأولى هي زينب الموسوي، وهي شخصية لازالت غير معروفة، حيث أخفاها زوجها عن الوسط الفني ولم يرغب بالكشف عن عملها وجنسيتها.

لديه منها أربعة أولاد وهم نرجس ولؤلؤة وآية وفاضل، هذا وقد نصحته والدته بالزواج عندما كان بعمر صغير، بعد رفضه فكرة الزواج، وكانت زينب من اختيار والدته.

وتحدث شهاب عنها وقال بأنها إمرأة واعية متفهمة، وهو يحترمها، هذا وقد تحدث شهاب عن موقف لها يدل على وعيها وتفهمها، حيث جاءت سيدة أثناء وجوده مع زوجته في مكان عام، وقامت بتقبيل خده أمامها.

ولكن زوجته تفهمت الأمر، ويذكر أن شهاب طلق زوجته زينب وتزوج من النجمة إلهام فضالة، بعد صداقة جاءت أثناء تعاونهم في العمل الخليجي أمينة حاف.

تضامن مع زينب الموسوي

وحصدت زوجة شهاب جوهر الأولى تعاطف الجمهور بعد زواج زوجها بإلهام الفضالة، حيث أشار بعضهم إلى أنها قد تعرضت للظلم من زوجها السابق والفضالة.

هذا وقد طالب بعض المتابعين، عدم إظهار الضعف من طرفها، وأكدوا لها بأن زوجها هو الخاسر وليست هي.

مي العيدان وإلهام الفضالة

وكانت مي العيدان قد أعلنت تفاصيل زواج الهام الفضالة قبلها، مما دعا الأخيرة للرد وتأكيد خبر طلاقها وزوجها الجديد عبر سناب شات وانستقرام.

وتزوج شهاب جوهر من إلهام الفضالة بعد طلاقها من زوجها السابق المخرج خليل التميمي، والذي وصفت حياتها معه بانها كانت سيئة إلى حد كبير وأنها تخلصت منها.

كما وجهت له رسالة مفادها عدم الرجولة بشكل غير مباشر، عندما وصفت زوجها الجديد شهاب جوهر بأنه رجل وتحتها الكلمة خط.

كما أكدت الفضالة أن لديها فيديوهات تثبت عدم رجولة زوجها السابق، ولكن الأفضل السكوت وعدم الحديث عنها.

كم مرة تزوجت الهام الفضالة؟

وفقا للمعلومات المنشورة في عدد من الصحف والمواقع فإن الفنانة إلهام الفضالة قد تزوجت 3 زيجات بما فيها زواجها الأخير.

زوج الهام الفضالة الأول

تزوجت الهام الفضالة للمرة الأولى، في عمر مبكر وهي في السادسة عشرة، وأنجبت ابنتها منى في المملكة السعودية وتطلقت ثم عادت للكويت.

زوج الهام الفضالة الثاني خليل التميمي

عادت الهام الفضالة للكويت ثم تزوجت مرة اخرى من المخرج الشهير خليل التميمي، التي وصفت زواجها به بانه لم يكن رجلا معها، وعاشت معه أيام سيئة.

زوج الهام الفضالة الثالث شهاب جوهر

قالت الهام الفضالة عن زواجها الأخير من شهاب جوهر أن عقد القران كان قد تم في شهر يونيو الماضي، وتم إخفاء الأمر بسبب أنها كانت تريد مفاجأة الجمهور ولكن العيدان أفسدت الأمر.

الفضالة نشرت بالأمس صورة تجمعها وجوهر من كواليس مسلسلهما الأخير أمينة حاف، تظهر فيها بفستان الزفاف، وعلقت عليها بتعليق مقتضب جاء فيه: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني على شهاب جوهر”.

وأغلقت الهام الفضالة التعليقات بعد الهجوم الذي تعرضت لأن مي العيدان أكدت ان الهام تطلقت من زوجها بعد أن وقعت في حب شهاب. وكذلك الأمر مع جوهر الذي طلقت زوجته حتى يتزوج من الفضالة.

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