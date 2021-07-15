باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع حارس منتخب إيطاليا “دوناروما”

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع الحارس الإيطالي “جيانلويجي دوناروما” 22 عامًا في صفقة انتقال حر قادمًا من ناديه السابق الميلان خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

باريس سان جيرمان ودوناروما

وأفادت تقارير فرنسية، بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان تعاقدت مع الإيطالي دوناروما بعقد يمتد لمدة 5 سنوات مع الفريق الباريسي، لينتهي في ال30 من شهر يونيو/ حزيران عام 2026م.

ولم يكشف باريس سان جيرمان عن قيمة صفقة الانتقال الحر مع إدارة الميلان الإيطالي لضم الحارس الإيطالي “دوناروما”.

دوناروما وخوض التجربة الجديدة

وقال الحارس الإيطالي “دوناروما” في تصريحات له نشرت عبر موقع باريس سان جيرمان عقب توقيع تعاقده مع الفريق الباريسي، قائلاً: ” أنا سعيد لأكون جزءًا من هذا النادي الرائع”.

كم كلفت المجلة الإسبانية من المال لفضح رئيس ريال مدريد “بيريز” ؟!

وأضاف، ” أنا مستعد لخوض هذه التجربة الجديدة، وأن أستمر في النمو هنا، أود الفوز وتقديم المتعة للجماهير”.

« Bonjour à tous 👋

C'est Gigio. Je suis très heureux d'être ici, de faire partie de ce grand club.

J'ai hâte de jouer et de vous rencontrer.

🔴🔵 #ICICESTPARIS » 🤳 @gigiodonna1#WelcomeGigio pic.twitter.com/vprPzWpHzq — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2021

التتويج بكأس اليورو

وساهم الحارس الإيطالي “دوناروما” في تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” بعد تألقه في التصدي لكرات الترجيح أمام منتخب إنجلترا في المباراة النهائية، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Gianluigi Donnarumma. Le gardien de but italien a signé un contrat de cinq ans et est lié au Club jusqu’au 30 juin 2026.#WelcomeGigio — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 14, 2021

وكذلك التصدي لكرات لركلات الترجيح أمام منتخب إسبانيا في دور النصف النهائي من البطولة، والتأهل إلى نهائيات اليورو بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين.

ويعد تتويج منتخب إيطاليا هو المرة الثانية في تاريخ مسيرته منذ عام 1968م، بعد نجاح المنتخب في الوصول للمرة العاشرة إلى نهائيات البطولات الكبرى.

أفضل لاعب

ونال الحارس الإيطالي دوناروما لقب أفضل حارس في بطولة أمم أوروبا “اليورو” بعد التألق المميز الذي ظهر به اللاعب مع منتخب بلاده والتصدي لركلات الترجيح.

-تجديد عقد نيمار ✅

-سيرجو راموس ✅

-أشرف حكيمي ✅

-جورجينيو فينالدوم ✅

-جيانلويجي دوناروما ✅ باريس سان جيرمان 🔥 pic.twitter.com/RdMUnSFebZ — مرصد كرة القدم (@marsadfootball) July 14, 2021

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان سبق وأن أعلن ضم كلاً من لاعب الوسط الهولندي جيورجينو فالينالدوم من فريق ليفربول.

والإسباني سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد السابق والمغربي أشرف حكيمي، بالإضافة إلى تجديد عقده مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي قرر البقاء في الفريق الباريسي.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك