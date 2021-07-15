الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والتعاقد مع باريس سان جيرمان
الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما والتعاقد مع باريس سان جيرمان
Imageرياضة

باريس سان جيرمان يعلن تعاقده مع حارس منتخب إيطاليا “دوناروما”

كتب وطن
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أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي تعاقده مع الحارس الإيطالي “جيانلويجي دوناروما” 22 عامًا في صفقة انتقال حر قادمًا من ناديه السابق الميلان خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

باريس سان جيرمان ودوناروما

وأفادت تقارير فرنسية، بأن إدارة نادي باريس سان جيرمان تعاقدت مع الإيطالي دوناروما بعقد يمتد لمدة 5 سنوات مع الفريق الباريسي، لينتهي في ال30 من شهر يونيو/ حزيران عام 2026م.

ولم يكشف باريس سان جيرمان عن قيمة صفقة الانتقال الحر مع إدارة الميلان الإيطالي لضم الحارس الإيطالي “دوناروما”.

دوناروما وخوض التجربة الجديدة

وقال الحارس الإيطالي “دوناروما” في تصريحات له نشرت عبر موقع باريس سان جيرمان عقب توقيع تعاقده مع الفريق الباريسي، قائلاً: ” أنا سعيد لأكون جزءًا من هذا النادي الرائع”.

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وأضاف، ” أنا مستعد لخوض هذه التجربة الجديدة، وأن أستمر في النمو هنا، أود الفوز وتقديم المتعة للجماهير”.

التتويج بكأس اليورو

وساهم الحارس الإيطالي “دوناروما” في تتويج منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أوروبا “اليورو 2020” بعد تألقه في التصدي لكرات الترجيح أمام منتخب إنجلترا في المباراة النهائية، والتي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكذلك التصدي لكرات لركلات الترجيح أمام منتخب إسبانيا في دور النصف النهائي من البطولة، والتأهل إلى نهائيات اليورو بنتيجة أربع أهداف مقابل هدفين.

ويعد تتويج منتخب إيطاليا هو المرة الثانية في تاريخ مسيرته منذ عام 1968م، بعد نجاح المنتخب في الوصول للمرة العاشرة إلى نهائيات البطولات الكبرى.

أفضل لاعب 

ونال الحارس الإيطالي دوناروما لقب أفضل حارس في بطولة أمم أوروبا “اليورو” بعد التألق المميز الذي ظهر به اللاعب مع منتخب بلاده والتصدي لركلات الترجيح.

يذكر أن نادي باريس سان جيرمان سبق وأن أعلن ضم كلاً من لاعب الوسط الهولندي جيورجينو فالينالدوم من فريق ليفربول.

والإسباني سيرخيو راموس قائد فريق ريال مدريد السابق والمغربي أشرف حكيمي، بالإضافة إلى تجديد عقده مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي قرر البقاء في الفريق الباريسي.

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