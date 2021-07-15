الأمير علي بن الحسين نائبا للملك رسميا.. يدعم الأميرة هيا وحذف تغريدة تنتقد ابن زايد والتطبيع

أفادت وسائل إعلام أردنية بأن الأمير علي بن الحسين، قد أدى اليوم، الخميس، اليمين الدستورية ليصبح نائبا لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في حضور هيئة الوزارة.

جاء ذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية في نبأ عاجل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

أدى الأمير على بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، اليوم /الخميس/، في حضور هيئة الوزارة.#الأردن #هنا_الأردن 🇯🇴 pic.twitter.com/UsRDsaX4cL — NewsTelegraph.net (@newstelegraphlb) July 15, 2021

ويشار إلى أن الأمير علي بن الحسين، يعد الابن الثالث للملك الحسين الراحل، ليكون هو نائب الملك الحالي في الأردن.

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وهو ابن الملك الحسين بن طلال من الملكة علياء.

الأمير علي نائباً للملك أدى الأمير علي بن الحسين اليمين الدستورية نائبا للملك عبدالله الثاني بحضور هيئة الوزارة. — Aisha alkhalde🇯🇴 (@Aisha25892036) July 15, 2021

الأمير علي بن الحسين

وعين الأمير علي بن الحسين قائدًا لقوات الأمن الخاصة بالملك في الحرس الجمهوري عام 1999، وحتى شهر يناير من عام 2008.

كما أسس الأمير علي بن الحسين، المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات وأداره بناء على توجيه من العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وتقاعد الأمير علي بن الحسين بعد 23 عامًا من الجيش الأردني، ليتم إحالته للتقاعد من وظيفته العسكرية حاملًا رتبة لواء في القوات المسلحة.

وبعدها توغل الأمير علي بن الحسين في الساحة الرياضية، حيث تواجد كرئيس لاتحاد كرة القدم الأردني.

وفي عام 2000 أسس اتحاد كرة القدم لغرب آسيا، ليصبح نائبًا لرئيس فيفا عن قارة آسيا.

وترشح الأمير علي بن الحسين لمقعد رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في عام 2020، ضد جوزيف بلاتر والبرتغالي السابق لويس فيجو الذي انسحب من السباق الانتخابي قبل الانتخابات.

وحصل بلاتر في الجولة الأولى على 133 صوتًا مقابل 73 للأمير علي بن الحسين، وفي الجولة الثانية انسحب الأمير علي.

علي بن الحسين يهاجم التطبيع ومحمد بن زايد

ويشار إلى أنه في أغسطس من العام الماضي، أثارت تغريدة للأمير علي بن الحسين، ابن الملك حسين وشقيق العاهل الأردني، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، إذ شارك فيها مقالا ينتقد العلاقات الإماراتية الإسرائيلية.

وكانت الصورة المرفقة بالمقالة تظهر صورة لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، مرسوما عليها حذاء وكُتب تحتها كلمات “خائن” و “التطبيع خيانة”.

جاء المقال الذي شاركه الأمير تحت عنوان “الاتفاق الإسرائيلي الأردني: اختراق كبير أم خيانة؟”

وحذفت التغريدة لاحقا بعد موجة كبيرة من الانتقادات التي تعرض إليها الأمير من مغردين أردنيين وإماراتيين.

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وأثارت التغريدة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقتها وأعادت الجدل القائم حول التطبيع.

واتهم فريق من المغردين الأمير بانتقاد العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، في حين سبقتها الأردن بالتطبيع.

علي بن الحسين ضد التطبيع

والسفارة الإسرائيلية في عمان منذ اتفاقية 1994م@AliBinAlHussein pic.twitter.com/f3s30WkOqY — هيلة المشوح (@hailahabdulah20) August 26, 2020

بينما احتفى رافضو التطبيع بالتغريدة، ووصفوا ما شاركه الأمير بـ “الموقف المشرف والذي يمثل كل عربي”.

الأمير علي بن الحسين #الأردن غرّد بمقال كتبه أكاديمي عريق يدرّس في أكسفورد ، ولم ينشر شتائم بحق أحد. بأمكان الأكاديمي غير العريق أن يرد على المقال بمثله، لا أن يشتم الأمير. العيب السياسي هو طعن الفلسطيين في الظهر والتحالف مع الصهاينة. العيب هو أن تشتم بدلا من أن ترد أكاديميًا pic.twitter.com/OifYAbLMyf — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) August 26, 2020

ودشن النشطاء وقتها وسم #الأمير_علي_يمثلني للتعبير عن دعمهم لمواقفه، حتى ولو كانت “لا تعبر عن آراء الحكومة الأردنية”.

#الأمير_علي_يمثلني بل ويمثل كل العرب ومن لديه ضمير،أصبحنا في زمن بسب خيانة مسوخ الأرض وأقزامهم ندافع عن الوفي والشريف ومن يتمسك بثوابت الأمه!بن الحسين نطق بلسان الأغلبيه ولايضره الشرذمة الممقوته والمنبوذه في عالمنا كنتؤ قذر مرفوض،ولو لهم مليون حساب ووسيله إعلاميه نحن الأكثريه! — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) August 27, 2020

علي بن الحسين والأميرة هيا

ومن الجدير بالذكر أن الأمير علي بن الحسين قد سبق ونشر صورة تجمعه بأخته، الأميرة هيا، تزامنا مع المعركة القضائية التي كانت تخوضها ضد زوجها حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

With my sister who I love! God bless her pic.twitter.com/0Jp4NEKctD — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) March 12, 2020

وحاليا يشغل الأمير علي بن الحسين، منصب مدير المركز الوطني لإدارة الأمن والأزمات، وهو رئيس اتحاد الأردن لكرة القدم، ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، فضلا عن منصبه الجديد الذي تقلده اليوم وهو نائب الملك.

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