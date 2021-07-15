الأمير علي بن الحسين
الأمير علي بن الحسين
الهدهد

الأمير علي بن الحسين نائبا للملك رسميا.. يدعم الأميرة هيا وحذف تغريدة تنتقد ابن زايد والتطبيع

كتب محمد أبو يوسف
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أفادت وسائل إعلام أردنية بأن الأمير علي بن الحسين، قد أدى اليوم، الخميس، اليمين الدستورية ليصبح نائبا لعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، في حضور هيئة الوزارة.

جاء ذلك وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية في نبأ عاجل، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.

ويشار إلى أن الأمير علي بن الحسين، يعد الابن الثالث للملك الحسين الراحل، ليكون هو نائب الملك الحالي في الأردن.

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وهو ابن الملك الحسين بن طلال من الملكة علياء.

الأمير علي بن الحسين

وعين الأمير علي بن الحسين قائدًا لقوات الأمن الخاصة بالملك في الحرس الجمهوري عام 1999، وحتى شهر يناير من عام 2008.

كما أسس الأمير علي بن الحسين، المركز الوطني لأمن وإدارة الأزمات وأداره بناء على توجيه من العاهل الأردني عبد الله الثاني.

وتقاعد الأمير علي بن الحسين بعد 23 عامًا من الجيش الأردني، ليتم إحالته للتقاعد من وظيفته العسكرية حاملًا رتبة لواء في القوات المسلحة.

وبعدها توغل الأمير علي بن الحسين في الساحة الرياضية، حيث تواجد كرئيس لاتحاد كرة القدم الأردني.

وفي عام 2000 أسس اتحاد كرة القدم لغرب آسيا، ليصبح نائبًا لرئيس فيفا عن قارة آسيا.

وترشح الأمير علي بن الحسين لمقعد رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في عام 2020، ضد جوزيف بلاتر والبرتغالي السابق لويس فيجو الذي انسحب من السباق الانتخابي قبل الانتخابات.

وحصل بلاتر في الجولة الأولى على 133 صوتًا مقابل 73 للأمير علي بن الحسين، وفي الجولة الثانية انسحب الأمير علي.

علي بن الحسين يهاجم التطبيع ومحمد بن زايد

ويشار إلى أنه في أغسطس من العام الماضي، أثارت تغريدة للأمير علي بن الحسين، ابن الملك حسين وشقيق العاهل الأردني، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل، إذ شارك فيها مقالا ينتقد العلاقات الإماراتية الإسرائيلية.

وكانت الصورة المرفقة بالمقالة تظهر صورة لولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، مرسوما عليها حذاء وكُتب تحتها كلمات “خائن” و “التطبيع خيانة”.

جاء المقال الذي شاركه الأمير تحت عنوان “الاتفاق الإسرائيلي الأردني: اختراق كبير أم خيانة؟”

وحذفت التغريدة لاحقا بعد موجة كبيرة من الانتقادات التي تعرض إليها الأمير من مغردين أردنيين وإماراتيين.

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وأثارت التغريدة ردود أفعال واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وقتها وأعادت الجدل القائم حول التطبيع.

واتهم فريق من المغردين الأمير بانتقاد العلاقات الإسرائيلية الإماراتية، في حين سبقتها الأردن بالتطبيع.

بينما احتفى رافضو التطبيع بالتغريدة، ووصفوا ما شاركه الأمير بـ “الموقف المشرف والذي يمثل كل عربي”.

ودشن النشطاء وقتها وسم #الأمير_علي_يمثلني للتعبير عن دعمهم لمواقفه، حتى ولو كانت “لا تعبر عن آراء الحكومة الأردنية”.

علي بن الحسين والأميرة هيا

ومن الجدير بالذكر أن الأمير علي بن الحسين قد سبق ونشر صورة تجمعه بأخته، الأميرة هيا، تزامنا مع المعركة القضائية التي كانت تخوضها ضد زوجها حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم.

وحاليا يشغل الأمير علي بن الحسين، منصب مدير المركز الوطني لإدارة الأمن والأزمات، وهو رئيس اتحاد الأردن لكرة القدم، ورئيس اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، فضلا عن منصبه الجديد الذي تقلده اليوم وهو نائب الملك.

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