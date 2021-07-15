أردوغان يقيل رئيس جامعة البوسفور “مليح بولو” .. لا بديل ولا أسباب لإقالته!

أقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس جامعة البوسفور (بوغازيتشي)، الموالي، الذي أثار تعيينه احتجاجات استمرت لأشهر.

وأُعلن في الجريدة الرسمية ، الخميس ، إقالة مليح بولو من منصب رئيس جامعة البوسفور المرموقة.

ولم يتم الإعلان عن بديل يحل مكان رئيس جامعة البوسفور المُقال ولم يتم إبداء أي سبب لإقالته.

احتجاجات على تعيين مليح بولو في منصب رئيس جامعة البوسفور

وبحسب (bloomberg) يتظاهر الطلاب والأساتذة والخريجون ضد تنصيب العضو السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم مليح بولو منذ أوائل يناير.

واعتقلت الشرطة العشرات وداهمت بعض منازل المتظاهرين.

وأتاح تعيين مليح بولو للحكومة فرصة للتأثير على الموظفين في الجامعة الأمريكية سابقًا، والتي يرى أنصار أردوغان أنها موالية للغرب بشكل مفرط.

في فبراير ، وصف أردوغان المتظاهرين بـ “الإرهابيين الذين أرادوا مداهمة مكتب رئيس الجامعة” وتعهد بفعل “كل ما هو ضروري” لوقفهم.