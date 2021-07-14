محمد صلاح وأخر التطورات بشأن تجديد عقده مع ليفربول

كشف الصحفي الإيطالي الشهير “فابريزيو رومانو” المتخصص في انتقالات نجوم عالم كرة القدم والعامل في شبكة “سكاي سبورت” الإيطالية.

بأن إدارة فريق ليفربول قد دخل في مفاوضات جادة مع النجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق “الريدز” الإنجليزي بشأن تجديد عقده، في ظل التكهنات حول مصير اللاعب.

رومانو ومحمد صلاح

وأفاد الصحفي الإيطالي “رومانو” في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” مسألة تجديد عقد محمد صلاح لم يتم السير فيها بشكل جدي من قبل فريق ليفربول الإنجليزي والمصري محمد صلاح حول تجديد عقده حتى هذه اللحظة”.

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وأضاف رومانو، ” محادثات العقد بين النادي الإنجليزي وصلاح ليست في المراحل النهائية بعد، ولقد تحدث ليفربول وصلاح ولكن لم يتم أي إحراز أو تقدم حتى الآن”.

وأشار، إلى أن فريق ليفربول الإنجليزي لم يتوصل بالفعل مع النجم المصري محمد صلاح حتى الآن بشأن تجديد عقده مع الفريق.

باريس سان جيرمان ومحمد صلاح

وأشارت تقارير صحفية فرنسية، بأن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي تراقب مصير المفاوضات بين اللاعب المصري محمد صلاح وناديه ليفربول بشأن مصيره، وفي حال تعثر المفاوضات بين الجانبين، فإن النادي الباريسي يسعى إلى الدخول في مفاوضات مع اللاعب والتعاقد معه”

قميص جديد للريدز.. 🔥 حان وقت الإعلان عن قميص ليفربول الثاني للموسم الجديد والمقدم من @nikefootball ✨pic.twitter.com/BkMw3CueDH — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) July 8, 2021

وبينت تلك التقارير، أن باريس سان جيرمان يريد التعاقد مع النجم المصري مع هداف فريق ليفربول الإنجليزي “الريدز” كبديل عن النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي يرغب في الرحيل عن الفريق الباريسي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتجاوز القيمة التسويقية للنجم المصري صلاح، أكثر من 100 مليون دولار من أجل التعاقد مع اللاعب بعد التألق اللافت مع فريق ليفربول الإنجليزي.

العقد مع ليفربول

وينتهي عقد النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول بنهاية موسم صيف عام 2023 المقبل، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين النادي الإنجليزي والدولي المصري حول تجديد عقده حتى هذه اللحظة.

وانضم صلاح إلى فريق ليفربول خلال صيف عام 2017، قادمًا من فريق روما الإيطالي بصفقة بلغت قيمتها 42 مليون دولار.

وشارك اللاعب مع النادي في 203 مباراة في كافة المسابقات منذ انضمامه، نجح من خلالها بتسجيل 125 هدفًا وصنع 47 تمريرة حاسمة.

واحتل المصري صلاح في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا، خلف النجم الإنجليزي هاري كين الذي توج هدافًا للدوري بفارق هدف وحيد برصيد 23 هدفًا عن الموسم المنصرم.

العودة إلى التدريبات

وقد واصل نادي ليفربول استعداداته لليوم الثاني على التوالي بتدريب شاق في معسكر الفريق الذي أقيم في النمسا بمشاركة النجم المصري محمد صلاح، في إطار عودة الفريق بقوة إلى منصات التتويج خلال الموسم المقبل على الصعيد المحلي والدولي.

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