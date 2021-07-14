“مجرد البداية” الإمارات العربية المتحدة تفتح سفارة في تل أبيب (فيديو)

افتتحت الإمارات، اليوم الأربعاء، المقر الرئيسي لسفارتها في إسرائيل بحضور الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ في احتفال رسمي، وذلك بعد أسابيع من افتتاح سفارة تل أبيب في أبوظبي.

واظهر مقطع فيديو بثته وسائل إعلام، ورصدته “وطن”، السفير الإماراتي محمد محمود آل خاجة وهو يرفع العلم الإماراتي أمام مقر السفارة الإماراتية، كما ظهر إلى جانب الرئيس الإسرائيلي.

السفير الاماراتي يرفع علم بلاده خلال الافتتاح الرسمي للسفارة الإماراتية في تل أبيب pic.twitter.com/4CnGbPGA6A — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) July 14, 2021

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الإسرائيلية يوناثان جونين، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر: “حفل افتتاح سفارة الامارات في إسرائيل هذا الصباح لحظة تاريخية أخرى في قطار السلام”.

UAE’s 🇦🇪 national anthem played today in Tel Aviv 🇮🇱 during the inauguration ceremony of the #UAE embassy. A very emotional moment 🕊pic.twitter.com/3sP1wbUej5 — Yonatan Gonen (@GonenYonatan) July 14, 2021

السفارة الإماراتية في تل أبيب

وأثارت الفيديوهات التي جرى تداولها لافتتاح السفارة الإماراتية في تل أبيب، ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي.

ورصدت “وطن” العديد من التعليقات الغاضبة من التصرف الاماراتي الخاص بعد تطبيع حكام الإمارات علاقاتهم مع إسرائيل.

وقال المغرد بوخالد الكسيبي معلقاً على افتتاح السفارة الاماراتية في إسرائيل (حديث أبي هريرة : أن النبي ﷺ قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل )

وأضاف ” حديث رسولنا الكريم يبين لنا العلاقة والمودة بين #عيال_زايد وإسرائيل ونهايتهم ستكون بإذن الله جهنم وبأس المصير”.

حديث أبي هريرة : أن النبي ﷺ قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل . حديث رسولنا الكريم يبين لنا العلاقة والمودة بين #عيال_زايد وإسرائيل ونهايتهم ستكون بإذن الله جهنم وبأس المصير

pic.twitter.com/530h2t8Ms3 — بوخالد الكبيسي (@alkubaisi1979) July 14, 2021

هذا وعلقت الناشطة الفلسطينية منى حوا على عزف النشيد الوطني الاماراتي في مراسم إفتتاح سفارة الإمارات لدى الاحتلال قائلة ( دولة مافيها عدل لأهلها بدها تكون عادلة معنا؟).

وتداول ناشطون صوراً للحفل الذي افتتحت فيه الامارات مقر سفارتها في تل أبيب.

שר החוץ לשעבר @Gabi_Ashkenazi הגיע לטקס פתיחת השגרירות האמירטית בתל אביב pic.twitter.com/GdtSGxFBa3 — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) July 14, 2021

הנפת דגל 🇦🇪 UAE בתל אביב pic.twitter.com/0fXysvOFFl — ‏Tal Schneider טל שניידר تال شنايدر (@talschneider) July 14, 2021

إسرائيل في أبوظبي

وفي وقت سابق كان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، قد افتتح سفارة بلاده في الامارات، كما افتتح قنصلية في دبي، ووقّع اتفاقاً ثنائياً للتعاون الاقتصادي، في لحظة وصفتها الخارجية الإسرائيلية بأنها “تاريخية”.

لابيد قال خلال مراسم افتتاح المقر المؤقت للسفارة الإسرائيلية في أبوظبي: “إسرائيل تريد السلام مع جيرانها، مع كل جيرانها، لن نذهب إلى أي مكان. الشرق الأوسط هو وطننا”.

وأضاف: “نحن باقون هنا. وندعو كل دول المنطقة للاعتراف بهذا”.

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كانت هذه أول زيارة يقوم بها وزير إسرائيلي للإمارات منذ أن أقام البلدان علاقات العام الماضي.

التجارة بين إسرائيل وتل أبيب

حينها أكد لابيد أن حجم التجارة بين إسرائيل والإمارات في الشهور العشرة منذ تطبيع العلاقات بينهما تجاوز 675 مليون دولار، متوقعاً إبرام المزيد من الاتفاقات.

في حين قالت الإمارات إن الاتفاقات، التي تمثل تحدياً للموقف السائد منذ عشرات السنين من القضية الفلسطينية باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المحركة للسياسة العربية، ستصب في مصلحة الفلسطينيين في آخر الأمر، وفق قولها.

التطبيع مع إسرائيل

منذ تطبيع العلاقات بين الامارات وإسرائيل، في سبتمبر/أيلول 2020 بدفع من إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أقام البلدان رحلات جوية مباشرة وتبادلا السفراء وزيارات وفود تجارية عدة.

إلى جانب الامارات، انضمت البحرين والسودان والمغرب إلى قائمة الدول العربية المطبّعة مع إسرائيل العام الماضي، بموجب اتفاقات توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وندد الفلسطينيون باتفاقات التطبيع التي وقّعتها دول عربية عدة مع إسرائيل واعتبرتها “خيانة”، إذ إن إيجاد حل للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي كان حتى الآن الشرط لأي تطبيع.

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