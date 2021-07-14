صندوق الثروة السيادي القطري وحجمه 300 مليار دولار يبني مركزًا إقليميًا في سنغافورة .. ما الهدف!

قال أشخاص مطلعون إن صندوق الثروة السيادي القطري البالغ حجمه 300 مليار دولار يبني مركزًا إقليميًا في سنغافورة ، وذلك كجزء من جهوده لتنويع محفظته المالية الموجهة نحو أوروبا والولايات المتحدة.

في حين أن هيئة الاستثمار القطرية قد أبرمت صفقات في السابق، فإن القاعدة المحلية ستساعد في تعزيز وجودها في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا وخارجها.

عبد الله الكواري . وفقاً لملفه الشخصي على “لينكد إن” مقيم الآن هناك كرئيس لجهاز قطر للاستثمار (سنغافورة)، جنباً إلى جنب مع “جيسن تشيو”، وهو مستشار.

وقال ممثل لجهاز قطر للاستثمار يوم الأربعاء إن الصندوق لديه شركة استشارية تابعة مملوكة بالكامل له في سنغافورة ، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل.

في وقت سابق من هذا العام ، قال ممثل آخر إن الشركة التابعة هناك ستكون بمثابة “نقطة انطلاق” للحصول على فرص الاستثمار في المنطقة.

صندوق الثروة السيادي القطري

وتعهد صندوق الثروة السيادي القطري بزيادة الاستثمار في آسيا والولايات المتحدة حيث يسعى لتحقيق النمو والتنويع بعد سنوات من الاستثمار الكبير في أوروبا.

وصرح رئيس مجلس الإدارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لوكالة بلومبرج في وقت سابق من هذا العام أن آسيا “كانت على شاشة الرادار لدينا كثيرًا”. وقال إن صفقات أمريكا الشمالية ، مع ذلك ، ستظل أولوية.

في رسالة بتاريخ يونيو 2021 إلى هيئة تنظيم الشركات في سنغافورة، قالت هيئة قطر للاستثمار الاستشارية (سنغافورة) بي تي إي. إنها شركة تابعة مملوكة بالكامل لجهاز قطر للاستثمار وطلبت تغيير اسمها المحلي.

“لتعكس بشكل أفضل نطاق عملنا الذي يغطي منطقة آسيا والمحيط الهادئ ، وليس سنغافورة ، نقترح تغيير اسم شركتنا” ، كما جاء في الإعلان “هيئة قطر للاستثمار الاستشارية (آسيا والمحيط الهادئ) بي تي إي”. كخياره المفضل.

جهاز قطر للاستثمار

تأسس جهاز قطر للاستثمار عام 2005 ويحتل المرتبة 11 في قائمة أكبر صناديق الثروة في العالم ، وفقًا لمعهد صندوق الثروة السيادي القطري. وهي تمتلك حصصًا في بعض أكبر الشركات في العالم بما في ذلك London Stock Exchange Group Plc و Volkswagen AG و Glencore Plc.

كما شارك صندوق الثروة السيادي القطري في جولة تمويل شركة Xpeng الصينية الناشئة لصناعة السيارات الكهربائية قبل طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة العام الماضي.