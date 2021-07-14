شاهدوا حفيدة هيفاء وهبي .. نسخة مصغرة عنها في هذا الفيديو!

لفتت زينب فياض، حفيدة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأصغر، الأنظار إليها بسبب قوة الشبه بينها وبين جدتها، حتى في نبرة الصوت.

(بيبي هيفاء)

ونشرت زينب فياض، ابنة هيفاء وهبي، فيديو لابنتها الأصغر دانييلا عبر حسابها الرسمي على (انستجرام).

وظهرت حفيدة هيفاء وهبي بالفيديو وهي توجه قبلة لمتابعي والدتها وتتمنى لهم ليلة سعيدة، وعلقت زينب فياض: (قمري وروحي وحياتي كلها حبت تقلكن ليلة سعيدة).

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ولاحظ الجمهور أن دانييلا تشبه جدتها أكثر من شقيقتها الأخرى، وجاء في التعليقات: (فديت جمال هيفا راح يمتد اجيال).

وجاءت تعليقات متتالية كالتالي: (تشبه هيفاء وهبي)، (فيها شي من هيفا)، (نسخة من هيفا)، (بيبي هيفا).

وعلق آخر: (الجمال وراثة ثلاث أجيال).

زينب فياض وتجميل الأنف

وكانت زينب فياض قد نشرت مقطع فيديو لمتابعيها بعد خضوعها لعملية تجميل لتعديل شكل أنفها.

واستعانت بالأغنية الشهيرة «A-a-ay»، التي يستخدمها المشاهير في تطبيق «تيك توك» للتعبير عن انتقالهم من مكان إلى آخر خلال ثانية.

واستخدمت زينب الأغنية للانتقال من مشهد أثناء تواجدها في المستشفى بعد عملية التجميل إلى وضعها الحالي، وعلقت ساخرة: (المفروض هالفيديو بيعملوا… وبعدها بيصيروا بالمالديف… بس هيك صار معي بوقتها… يلا عقبال الـA-a-ay الجاي شوف النتيجة وسفرة بتفشّ الخلق).

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وفاجأتها حينها الفنانة الإماراتية أحلام بالتعليق: ( مابدك عملية قمر)، لترد عليها زينب بالقول: (ما في قمر من بعدك).

ابنة هيفاء وهبي: صار موعد العملية

وكانت زينب فياض قد أثارت في بداية يونيو قلق متابعيها وجمهورها بعدما نشرت صورة وهي على سرير المستشفى في الكويت.

ولم تكشف ابنة هيفاء وهبي تفاصيل أخرى عن العملية أو نوعيتها وهدفها، مكتفيةً بطلب الدعاء من جمهورها ومحبيها.

ونشرت حينها زينب فياض صورة عبر تطبيق (إنستغرام) تكشف استعدادها لدخول غرفة العمليات، وعلّقت: (وصار موعد العملية دعواتكم).

وأكّدت ابنة هيفاء وهبي في فيديو عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة في (إنستغرام)، أنّها متحمسة جداً وغير خائفة من العملية، والسبب أن الطبيب ماهر وأسلوبه مريح في التعامل مع المرضى.

View this post on Instagram A post shared by ZAZA | زينب نصر فيّاض 🦋 (@zainabnfayad)

زينب فياض مع والدها في صورة نادرة

وفي سياق آخر، شاركت زينب فياض، صورة قديمة لوالدها بمناسبة عيد الأب قبل أسابيع.

ونشرت زينب فياض صورة قديمة لوالدها عبر خاصية (الستوري) على حسابها في تطبيق (انستجرام)، وهو يحتضنها حين كانت رضيعة.

الغريب أن ابنة هيفاء وهبي حرصت على إخفاء وجه والدها، وهو ما فسره الجمهور بأنه احتراماً لرغبته في عدم الظهور للإعلام منذ ارتباطه وطلاقه من الفنانة اللبنانية.

وأرفقت زينب الصورة بتعليق قالت فيه: (يوم واحد لا يكفي لأقول كم أنت مميز بالنسبة لي، أنت جزء من قلبي وروحي، عيد أب سعيد).

ودائماً ما تخصص زينب فياض مساحة عبر (انستجرام)، لتعبر عن حبها لوالدها كل فترة وتنشر صوره دون أن تُظهر وجهه أيضاً.

وظهر طليق هيفاء وهبي في إحدى الصور وهو يركب علي الخيل، وعلقت عليها زينب قائلة: (بابي حبيبي).

هيفاء تستعرض أنوثتها

ومؤخراً، استعرضت هيفاء وهبي أنوثتها بطريقة غير مألوفة، من داخل غرفة ملابسها الخاصة في المنزل.

ونشرت هيفاء وهبي فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، وهي تتراقص أمام المرايا في غرفة ملابسها، وتستعرض أنوثتها بفستان مورد ضيق، يكشف تفاصيل جسدها بوضوح.

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كما شاركت هيفاء جمهورها إطلالة أخرى بفستان أبيض قصير جداً يُشبه زي راقصات الباليه، ونسقته مع حذاء أبيض كذلك.

ولم ترفق هيفاء وهبي الصور التي استعرضت بها أنوثتها بأي تعليق، سوى كتابة اسمها وإيموجي القلب.

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هيفاء وهبي تستعرض سيارتها الرياضية الفارهة

وقبل أسابيع، أشعلت هيفاء أيضاً ضجةً كبيرة بصورةٍ (ساخنة) نشرتها مؤخراً من جلسة تصوير جديدة، وتُظهر فيها بإطلالة مثيرة وجريئة.

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وتظهر هيفاء في الصورة وهي جالسة على الأرض مرتديةً فستان مكّون من أكثر من خامة مثل الحرير والدانتيل، بألوان قزحية، وأظهرت جزءا من مؤخرتها وساقيها ويبدو ان هيفاء تعمدت نشر الصورة مع حظر التعليقات عن المتابعين، لتوقعها هجوماً عليها بسبب جرأتها .

وقبلها بأيام، استعرضت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سيارتها الرياضية الفارهة، وظهرت بجانبها بإطلالة مثيرة أثارت الجدل.

ونشرت وهبي عدة صور من أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الرسمي على (انستجرام)، أطلت خلالها بملابس (كاجوال)، مرتديةً بنطالاً وتيشرت ونظارة شمسية.

والتقطت هيفاء صورها بجانب سيارتها اللامبورجيني الرياضية الحمراء التي استعرضتها من أكثر من زاوية.

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وعلى الرغم من آلاف التعليقات على الصور، إلا أن هيفاء وهبي تجاهلتهم جميعاً وردت فقط على خبير التجميل اللبناني بسام فتوح، والذي وضعت له إيموجي (قبلة)، بعدما وضع لها إيموجي (قلب).