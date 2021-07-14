باريس سان جيرمان وقراره الأخير بشأن صفقة ميسي

كشفت صحيفة فرنسية، أن باريس سان جيرمان قرر صرف النظر بشكل نهائي عن فكرة التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 34 عامًا، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

باريس سان جيرمان وميسي

وأفادت صحيفة “Le Parisien” الفرنسية، بأن باريس سان جيرمان لم يعد يعمل على ملف صفقة ميسي رغم أن سوق الانتقالات ممتد إلى نهاية شهر أغسطس المقبل.

وأضافت، ” ملف صفقة ميسي تم إغلاقه من جانب إدارة باريس سان جيرمان، ولا داع لإعادة فتحه مجددًا”.

ويأتي ذلك بسبب الضغوط المالية فيما يخص الرواتب بالنادي الباريسي، بتواجد البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي ووصول الهولندي جورجينيو فاينالدوم والإسباني سيرخيو راموس.

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وكذلك اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الذي دفعت إدارة الفريق 60 مليون دولار لضمه، واقتراب التعاقد مع الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.

ميسي وبرشلونة

وبينت الصحيفة الفرنسية، بأن أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بصدد توقيع العقد الجديد لمدة موسمين كاملين مع الفريق الكتالوني.

لكنه لا يستعجل هذه الخطوة وينتظر أن تتجاوز إدارته الأزمة المالية بعرض عدد من اللاعبين في الفريق للبيع من بينهم المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي والبوسني ميراليم بيانيتش والفرنسي أنطوان غريزمان.

صورة جديدة للأسطورة ميسي 💙😍 pic.twitter.com/lMZsNWF8nj — ميسي | Messi (@Team_10_Messi) July 13, 2021

وكشفت تقارير إسبانية، بأن ليونيل ميسي يعتزم إلى قضاء ثلاثة أسابيع إجازة قبل العودة إلى تشكيلة برشلونة في نهاية يوليو أو بداية أغسطس القادمين، وذلك على أعقاب التتويج مع منتخب بلاده الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا أمام البرازيل بهدف نظيف دون رد.

عرض لابورتا والتجديد

وبينت وسائل إعلام إسبانية، أن رئيس برشلونة خوان لابورتا قد عرض على ميسي في وقت سابق، تجديد عقده لمدة عامين في صفوف فريق برشلونة الإسباني، والسماح له بالرحيل من أجل اللعب في الدوري الأمريكي لمدة ثلاثة سنوات.

وقرار اللاعب بعدها بالاعتزال لعالم كرة القدم، ثم العودة إلى صفوف نادي برشلونة للعمل في الجانب الإداري.

لوباريزيان : ميسي إلى باريس سان جيرمان.. الأمر تقريبا مستبعد بشكل كامل pic.twitter.com/txN8kSag1K — الكرة الإسبانية (@futbol_espagnol) July 13, 2021

وبدأت مسيرة اللاعب ليونيل ميسي داخل صفوف فريق برشلونة الإسباني في صيف عام 2004، وسبق أن قرر اللاعب الرحيل عن نادي برشلونة والسماح له بالرحيل مجانًا، من خلال تفعيل البند في عقده الذي يسمح له بفعل ذلك.

لكن هذا الأمر قبول بالرفض من رئيس برشلونة السابق ” جوسيب ماريا بارتوميو” بسبب انتهاء مدة ذلك الشرط، وأجبره على دفع الشرط الجزائي الذي بلغ قيمته 700 مليون يورو أي ما يعادل 824 مليون يورو للسماح له بالرحيل مما اضطر ميسي للبقاء في صفوف الفريق.

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