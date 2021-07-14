انتصار الشراح.. تطور مفاجئ في الحالة الصحية للفنانة الكويتية وهذا آخر ظهور لها (شاهد)

جراء التطور الخطير والمفاجئ في الحالة الصحية للفنانة الكويتية انتصار الشراح، فقد سافرت إلى العاصمة البريطانية لندن، لتبدأ رحلة علاجها إثر تدهور حالتها الصحية خلال الأشهر الأخيرة.

ومن المقرر بحسب وسائل إعلام كويتية أن تستمر فترة العلاج لمدة لا تقل عن 6 أشهر، نظراً لحالتها الصحية واحتياجها لعدد من الفحوصات وإعادة التأهيل وغسيل الكلى.

انتصار الشراح الله يشفيها ويرفع عنها pic.twitter.com/dcrT2lcFzU — مس كشخه🍒كود نمشي RFC8SPY (@mnaloo2) July 14, 2021

وفيما يعد آخر وأحدث ظهور لها تداول عدد من مستخدمي موقع التغريدات القصيرة تويتر، صورة لانتصار الشراح برفقة ابنتها دلال في الطائرة خلال مغادرتها الكويت إلى بريطانيا، داعين لها بالصحة والشفاء العاجل.

نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه

ترجعين لنا بالسلامة يا أطيب قلب

أسأل الله لكِ الشفاء العاجل

بهذة الأيام المباركة يارب كن معها

لا تنسوها من دعائكم 🌸🍃#إنتصار_الشراح pic.twitter.com/25Sz4BZN2K — ميرو 🎶🎙🎶 (@Meroo46244132) July 14, 2021

أزمة انتصار الشراح الصحية

هذا وتعاني الفنانة انتصار، من تطورات أزمة صحية حادة بعدما خضعت لعملية جراحية في الأمعاء، في نوفمبر 2020.

حيث ساءت حالتها الصحية، ونقلت إلى العناية المركزة في المستشفى الأميري بدولة الكويت.

من هي انتصار الشراح؟

وانتصار الشراح هي ممثلة كوميدية كويتية الجنسية، ظهرت في بدايتها كمطربة، حيث دخلت عالم الفن من خلال الفرق الغنائية.

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وانتقلت الشراح بعدها إلى التمثيل بعد تخرجها من المعهد العالي للفنون المسرحية.

وفي رصيدها الفني 55 مسرحية، وأكثر من 81 مسلسلاً، و14 برنامجاً كوميدياً مع شريكها الفنان داود حسين.

وخلال مسيرتها أخرجت عملاً وحيداً، وقدمت 100 عمل فني في التلفزيون والمسرح، ظهرت من خلالها بأدوار وشخصيات متنوعة أبرزت موهبتها ووضعتها بين نجوم الصف لأول على الساحة الكويتية.

لاسيما في الأعمال الكوميدية التي جعلتها سيدة الكوميديا الخليجية الأولى لأكثر من 3 عقود.

وتعرضت الشراح، في وقت سابق، لمضاعفات صحية إثر إجراء عملية جراحية لاستئصال تقرحات في المعدة، وتم نقلها إلى العناية المركزة بالمستشفى الأميري في الكويت.

يذكر أن انتصار كانت تعاني من مشاكل صحية في المعدة والكلى، إضافة إلى أمراض مزمنة هي الضغط والسكر.

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