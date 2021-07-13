الملاكم البريطاني المعتزل ديجيل وسرقة ميدالية ذهبية في نهائي اليورو
الملاكم البريطاني المعتزل ديجيل وسرقة ميدالية ذهبية في نهائي اليورو
Imageرياضة

ملاكم بريطاني يتعرض لسرقة ميداليته الذهبية خلال نهائي اليورو (فيديو)

كتب fares Abo Shiha
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تعرض ملاكم بريطاني “جيمس ديجيل”، لسرقة ميداليته الذهبية التي حصل عليها في أولمبياد بكين عام 2008م من داخل منزل والديه، خلال مجريات أحداث نهائي بطولة كأس أمم أوروبا بين منتخب إنجلترا ونظيره إيطاليا يوم الأحد الماضي.

ملاكم بريطاني والميداليات الذهبية

وكتب الملاكم دجيل، الذي أحرز لقبين في وزن فوق المتوسط في منافسات الاتحاد الدولي للملاكمة، قائلاً: ” إن السرقة حدثت خلال خسارة منتخب إنجلترا أمام إيطاليا في نهائي بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” لكرة القدم”.

ونشر دجيل صورة من كاميرات المراقبة للشخص وهو يسير في أحد ممرات منزل والديه من الخارج وهو يحمل الميداليات الذهبية الخاصة باللاعب، وكذلك ميدالية عضوية الإمبراطورية البريطانية.

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وأردف دجيل الذي اعتزل عالم رياضة الملاكمة، قائلاً: ” ليس لها قيمة لأي شخص آخر غيري، وهما إنجازان من أفضل ما حققته خلال مسيرتي الاحترافية، أنا حزين وأريد إعادة الميداليتين”.

المسيرة الاحترافية

وخاض البريطاني ديجيل 29 نزالا، فاز 25 منها وخسر ثلاثة وتعادل مرة واحدة، وتفوق دجيل على الأمريكي أندريه ديرل في بوسطن ليفوز بلقب وزن فوق المتوسط الشار من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة في عام 2015، لكنه خسر في لندن في عام 2017 أمام كيليب تراكس.

واستعاد الملاكم دجيل اللقب مجددًا في إبريل عام 2019م، بعد الفوز على منافسه الأمريكي نيفادا ليفقد اللقب بعد ذلك.

اعتزال رياضة الملاكمة

وقد اعتزال الملاكم ديجيل رياضة الملاكمة في عام 2019، بعد الخسارة التي تلقاها أمام مواطنه كريس يوبانك جونيور.

وجاء القرار في ذكرى مرور عشر سنوات على أول نزال خاضه في مسيرته الاحترافية، وكان الملاكم دجيل أو بريطاني يتوج بلقب عالمي في ملاكمة المحترفين وكذلك ذهبية بكين عام 2008 والتي سرقت مؤخرًا من داخل منزل والديه.

رياضة الملاكمة

ويطلق على رياضة الملاكمة اسم ” رياضة الملوك” أو ما يسمى “الفن النبيل”، وهي رياضة يهاجم فيها اثنين من الرياضيين داخل حلبة مربع الشكل من ذوي الوزن المماثل، وتتراوح فترة الجولات من دقيقة إلى ثلاثة دقائق لكل واحدة.

ويحاول كلا الرياضيين داخل الحلبة الواحدة بأن يتفادون الضربات على الرأس أي الكدمات، كما يسعون تحقيق الكدمات بأنفسهم لتسجيل النقاط لهم.

وتتركز تلك الضربات في منطقة الرأس والجذع والأكثر تركيزًا من قبل الرياضيين، كما أن الحاصل على النقاط الأكثر بعد العدد المحدد من الجولات يكون الفائز في المباراة.

ويمكن أن يحقق اللاعب الفوز في المباراة في حال سقط الخصم بضربة قوية وكان حينها غير قادر على النهوض مرة أخرى لمواصلة المنافسة من جديد وتعرف بضربة القاضية أو TKO، ويقوم الحكم بالاحتساب إلى عشرة وبعدها يعلن بعدها الفائز في المباراة.

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