مروة عبدالمنعم تفجع بوفاة عمها واتهامها تلاحقها بقتل عاملتها!

أعلنت الفنانة المصرية مروة عبدالمنعم عن وفاة عمها، دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالحدث الحزين أو تفاصيل الجنازة والعزاء.

وكتبت مروة عبدالمنعم منشوراً عبر صفحتها على (فيسبوك) قالت فيه: (إنا لله وإنا إليه راجعون عمى في ذمة الله).

وفي سياق آخر، عادت قصة مروة عبدالمنعم مع خادمتها إلى الواجهة بعد اتهام الفنانة ياسمين عبدالعزيز قبل أيام بتعذيب عاملة منزلها من قبل صفحة للدفاع عن حقوق المرأة، قبل أن يتبين أن القضية تعود إلى عام 2012.

وأثارت صفحة (حقوق المرأة) جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت وثائق وأوراق تتهم خلالها ياسمين عبدالعزيز بتعذيب خادمتها.

وفاة خادمة مروة عبدالمنعم للواجهة من جديد

وهو ما دفع أحمد العوضي للدفاع عن زوجته فكتب عبر (فيسبوك): (الرجاء من الجريدة التي أعتز بها وأكنّ لها كل الاحترام والتقدير تحري الدقه. السادة الصحفيين زملائي بيبعتولي أن هذا الخبر يرسل لهم من رقم دولي.. طبعا حملة التشويه ضد ياسمين معروفة ومعروف مين وراها).

وأكد العوضي حينها أنه يلتزم الصمت احتراما للجمهور، مضيفاً: (لكن زوجتي خط أحمر.. ده لكل من يتعمد تشويه ياسمين أمام المجتمع.. وعدم ردي على كل التجاوزات هو احترام للجمهور المحترم).

واستذكر الجمهور اتهام مروة عبدالمنعم، عام 2014، بقتل عاملتها المنزلية من قبل والد الفتاة الذي اتهمها بالتسبب في مقتل ابنته القاصر.

وترجع تفاصيل القصة، حين تقدم والد العاملة المنزلية التي تدعى رحاب رمضان، ببلاغ لقسم شرطة الهرم اتهم فيها الفنانة مروة عبد المنعم، وزوجها المخرج حسام الشاذلي، بالتسبب في وفاة ابنته رحاب التي تبلغ من العمر 14 عامًا، والتي تعمل خادمة لديهما.

وقال والد الفتاة رحاب في بلاغه حينها إن ابنته تعمل لدى الفنانة وزوجها منذ عدة أشهر، إلا أنه فوجئ بخبر وفاتها بعد نقلها إلى المستشفى، نتيجة إصابتها بحالة إعياء أثناء استحمامها.

وتبين من تقرير الطب الشرعي النهائي عدم وجود شبهة جنائية وراء مقتل الخادمة وأنها توفيت لإصابتها بحالة إغماء وأزمة قلبية ترتب عليها وفاتها على الفور.

وتنازل والد عاملة مروة عبد المنعم عن القضية بعد اطلاعه على تقرير الطب الشرعي وتبين له بعدم وجود شبهة جنائية في وفاة نجلته.

وأمرت حينها النيابة بحفظ القضية بناء على تقرير الطب الشرعي حيث كانت الوفاة طبيعية وأن مروة عبدالمنعم لا صلة لها بما حدث.

من هي مروة عبدالمنعم؟

يشار إلى أن مروة عبد المنعم، ولدت بالقاهرة في فبراير من عام 1978 ، أي أن عمرها 43 سنة، وبدأت مسيرتها الفنية في سن صغير.

وتخرجت مروة عبدالمنعم من معهد الفنون المسرحية، وظهرت مواهبها في الغناء والاستعراض على خشبة المسرح.

قدمت الفنانة المصرية أولى تجاربها التمثيلية من خلال مشاركتها بدور صغير في مسلسل (أم كلثوم) مع كل من صابرين وأحمد راتب وكمال أبو رية وحسن حسني وسميرة عبد العزيز ورشوان توفيق وعبد العزيز مخيون.

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ثم شاركت مروة عبدالمنعم في عدد كبير من المسلسلات منها (حديث الصباح والمساء)، (تاجر السعادة)، (إمام الدعاة)، (الحقيقة والسراب)، (تحت الريح)، (عباس الأبيض في اليوم الأسود)، (مشوار امرأة)، (أغلى الناس)، (بوجي وطمطم)، (سيدنا السيد)، (الريان)، (قصص النساء في القرآن)، (خليل الله إبراهيم عليه السلام)، (علاقات خاصة، (يوميات زوجة مفروسة).

ومن أشهر أفلام مروة عبدالمنعم، (عمر وسلمى)، (حبيبي نائماً)، (فوكك مني)، (عش البلبل)، (مستر بيبي)، (قهوة بورصة مصر)،( القشاش)، (أعز أصحاب)، (نور عيني)، (بدون رقابة).

وكان آخر أعمال مروة عبدالمنعم في الدراما، مشاركتها في إحدى قصص مسلسل (حلوة الدنيا سكر)، مع الفنانة هنا الزاهد، كما عرضت مؤخرًا مسرحية (رابونزل)، والذي يعد أول عرض مسرحي استعراضي موسيقي لشخصية الأميرة رابونزل.

زواج وطلاق واحتفال

تزوجت مروة عبد المنعم من المخرج حسام الشاذلي وأنجبت منه ولداً واحدا يدعى (يحيي) وفتاة تدعى (حور).

وانفصلت مروة عبدالمنعم عن حسام الشاذلي بعد زواج استمر لسنوات طويلة، وكتب طليقها آنذاك عبر صفحته على (فيسبوك): (بهدوء شديد، وباحترام متبادل، تم الطلاق بيني وبين الفنانة مروة عبد المنعم، متمنيا لها كل السعادة والنجاح والتوفيق في حياتها القادمة).

وأثارت مروة عبدالمنعم حينها الجدل بالاحتفال بطلاقها من حسام الشاذلي، من خلال ارتداء فستان زفاف أبيض.

ونشرت حينها مصممة الأزياء شيماء الحسيني، عبر حسابها على (فيسبوك) مجموعة صور للفنانة المصرية من جلسة تصوير لها، حيث ارتدت خلالها الفستان الأبيض، والذي جاءت بعد فترة وجيزة من طلاقها من حسام الشاذلي.

وارتدت مروة عبد المنعم فستان أبيض مكشوف الصدر، وتظهر عليها علامات السعادة، احتفالًا بطلاقها، ما أثار جدلاً واسعاً بين متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

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