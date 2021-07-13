لاعبة كمال الأجسام التركية “سايبينار” تمنع من السفر في أمريكا بسبب ملابسها شبه العارية (فيديو)

منعت لاعبة كمال الأجسام التركية “دنيز سايبينار” 26 عامًا، من صعود طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الأمريكية المتجه من تكساس إلى ميامي بسبب ملابسها شبه العارية.

لاعبة كمال الأجسام وركوب الطائرة

وقالت صحيفة “independent” البريطانية، إن ” لاعبة كمال الأجسام التركية سايبينار كانت ترتدي قميصًا بني اللون وسروالاً قصيرًا من الجينز”.

وأضافت الصحيفة، ” لاعبة التركية سايبينار قيل لها إنها يمكن أن تسبب الإزعاج للعائلات الموجودة على متن تلك الطائرة، وقال لها أحد الموظفين إنها شبه عارية”.

سايبينار ووسائل التواصل الاجتماعي

وتوجهت لاعبة كمال الأجسام التركية سايبينار التي علقت في مطار دالاس فورت وورث الدولي، إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة أمرها مع مليون متابع لها على منصة الانستغرام.

وقالت وهي تبكي، ” لن تصدقوا أبدًا ماذا حدث لي في مطار تكساس”.

وأردفت، ” لم أكن عارية، أحب اتداء الملابس الأنثوية التي تكشف عن أنوثتي، لكنني لا أرتدي أبدًا بطريقة تسيء إلى أي شخص، أنا ناضجة ومتحضرة بما يكفي لأعرف ما يمكنني ارتدائه وما لا يمكنني ارتدائه، ولا أستحق أن أعامل مثل أسوأ شخص في العالم لارتداء شورت جينز”.

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واستكملت، ” أشهر بالإهانة، ولم يسمحوا لي بالصعود إلى الطائرة لأنني كنت أرتدي سروالاً قصيرًا في الولايات المتحدة الأمريكية!!”.

صرحت دنيز سايبينار ، لاعبة كمال أجسام تركية ، التي انتقلت مؤخرًا من تركيا إلى الولايات المتحدة لتكون أكثر حرية ، أنه لم يُسمح لها بركوب الطائرة من مطار تكساس إلى ميامي لأنها تم ترتدي ملابسه فاحشة استفزازية وكاشفة https://t.co/zotzmvOz9A pic.twitter.com/2wtIfTzOGO — هشام بكر (@HishamBaker3) July 8, 2021

شركة الطيران

وفي بيان نشرته شركة الطيران، جاء فيه: ” في الثامن من تموز، رفضت شركة أمريكان إيرلاينز صعود مسافرة من دالاس فورت وورث إلى ميامي”.

وبينت الشركة، أن من شروط المذكورة في النقل، يجب على جميع المسافرين ارتداء كلابس مناسبة ولا يسمح بارتداء الملابس المسيئة على متن رحلتها.

Bodybuilder furious after being banned from American Airlines flight over shorts being too short https://t.co/OfuhBa3JHc — The Independent (@Independent) July 13, 2021

سايبينار ورياضة كمال الأجسام

وتعد اللاعبة التركية سايبينار أول امرأة تركية في رياضة كمال الأجسام، حيث أنها حققت مكانة لها في الاتحاد الدولي لكمال الأجسام “IFBB”، إلى جانب دخولها في عالم عارضات الأزياء بعد الهجرة من تركيا والعيش في الولايات المتحدة الأمريكية.

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