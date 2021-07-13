رقص جماعي لشباب وفتيات بأحد المقاهي في السعودية يثير الجدل (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول في المملكة العربية السعودية، موجة واسعة من الجدل بين السعوديين، حيث أظهر شباب وفتيات وهم يؤدون وصلة رقص غريبة، في مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

ووفق المقطع المتداول على نطاق واسع ورصدته (وطن) فقد ظهر الشباب والفتيات، داخل مقهى ـ لم يتم تحديد مكانه ـ وهم يتراقصون على أنغام موسيقى غربية بشكل غريب.

مقطع يُثير الجدل لرقصة جماعية بين شباب وفتيات في أحد المقاهي. pic.twitter.com/ukiW9DkdZR — WHR (@whrumor) July 13, 2021

وكانوا جميعا يرتدون الكمامات وهم يرقصون، بما يدل على أن المقطع حديث في ظل جائحة كورونا.

ولم يذكر متداولو المقطع مكان تصويره بالتحديد، كما لم يصدر أن تعليق رسمي حتى الآن بخصوصه.

مضاربة جماعية بين سعوديين في القصيم وصراخ فتيات

وأمس تداول ناشطون بمواقع التواصل في المملكة العربية السعودية، مقطعا مصورا فجر ضجة واسعة حيث وثق مضاربة جماعية بين عدد من الشبان بأحد الأماكن العامة.

ويظهر المقطع المتداول على نطاق واسع شبان سعوديون بمكان عام في القصيم، وقد انهالوا على بعضهم البعض بالضرب بالأيادي وأدوات حادة.

مضاربة بين مجموعة من الشباب في احد الأماكن العامة بالقصيم .. pic.twitter.com/4ybSR1wlNZ — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 12, 2021

وكان يسيطر على المشهد صراخ فتيات بشكل هستيري نظرا لخطورة الموقف.

وبينما لم يعرف سبب هذه المشاجرة، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية مجموعة من الأشخاص بعد ظهورهم في أحد مقاطع الفيديو المتداولة، في مشاجرة جماعية في أحد الأماكن العامة بالمنطقة والقبض عليهم.

وأشار السحيباني في بيان أنهم 6 مواطنين، في العقدين الثاني والرابع من العمر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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وفي سياق آخر تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن إيطالي يُعبر عن فرحته فيما اعتقده تضامناً من السعودية مع بلاده في منافستهم على بطولة كأس أمم أوروبا (اليورو) أمام منتخب إنجلترا.

مواطن إيطالي: السعوديون يشجعون إيطاليا

ووقف المواطن الإيطالي أمام برج في السعودية، تم إضاءته بألوان علم سلطنة عمان احتفاء بزيارة السلطان هيثم، وبدأ بالحديث قائلاً: (مرحبا للناس الجميلة في السعودية، اليوم المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا اليورو، بين إيطاليا وإنجلترا).

مواطن إيطالي يعتقد بأن السعودية تدعم إيطاليا بعد إنارة الأبراج بألوان علم عمان .. pic.twitter.com/0JkvSQmGRT — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 11, 2021

ثم أشار إلى البرج خلفه وتابع: (شاهدوا ذلك، واضح أن السعوديين يشجعون المنتخب الإيطالي، شاهدوا الألوان، أحمر، أبيض وأخضر، وهي تعني أننا جميعاً ندعم إيطاليا اليوم).

وأثار المواطن سخرية المغردين الذين تعاطفوا معه، وطلبوا بعدم إخباره بحقيقة الأمر.

زيارة رسمية إلى السعودية

وكانت السعودية قد احتفت بشكل لافت، بزيارة سلطان عمان هيثم بن طارق الأولى إلى المملكة، حيث زينت عدد من معالم العاصمة الرياض بألوان علم سلطنة عمان، وذلك احتفاء بزيارة السلطان هيثم.

وأظهرت صورا تداولها رواد مواقع التواصل المعالم الرئيسية في الرياض وهي تتزين بألوان علم سلطنة عمان، وذلك في إطار استقبال السلطان هيثم بن طارق.

كما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق حمل اسم السلطان هيثم بن طارق.

هذا وقد أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية، تأتي تأكيدًا على المكانة الكبيرة للمملكة.

واعتبر الحجرف، أن الزيارة انطلاقًا من وشائج الأخوة وتجسيدًا للروابط والأواصر الراسخة بين البلدين الشقيقين وتعزيزًا للآمال والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين، وفق وكالة الأنباء العمانية.

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