جيمس بيكر: الرجل الذي قال لا لإسرائيل

يُظهر كتاب جديد يؤرخ لحياة وزير الخارجي الأمريكي السابق جيمس بيكر كيف أن الضغط الأمريكي على إسرائيل أحدث تغييراً إيجابياً في الماضي.

يقول جوناثان ستيل المراسل الأجنبي المخضرم في مقالٍ نشره موقع (middleeasteye)، وترجمه (وطن): “مرت ثلاثة عقود منذ أن اجتمع القادة الإسرائيليون لأول مرة مع الفلسطينيين في منتدى عام للمفاوضات في مدريد. من السهل أن ننسى أن مفهوم حل الدولتين، الذي يبدو اليوم عفا عليه الزمن وغير واقعي، لم يكن على جدول الأعمال الدولي في ذلك الوقت. في مؤتمر عام 1991، كان الفلسطينيون على استعداد لقبول شكل من أشكال الحكم الذاتي المحدود في الضفة الغربية وقطاع غزة، وحتى وافقوا على استرضاء إسرائيل من خلال الحضور إلى المؤتمر كجزء من وفد أردني. لقد تغير الكثير منذ تلك الأيام”.

جيمس بيكر

المهندس الرئيسي لمؤتمر مدريد كان جيمس بيكر، وزير خارجية الولايات المتحدة. في سيرة ذاتية شاملة ومدروسة جيدًا، يكشف كتاب The Man Who Ran Washington من تأليف بيتر بيكر وسوزان جلاسر، عن تفاصيل رائعة حول المناورات التي أدت إلى المؤتمر خلال رئاسة جورج بوش الأب. لقد أمضوا ساعات طويلة في إجراء مقابلات مع بيكر ومسؤولين أمريكيين وإسرائيليين وفلسطينيين، بالإضافة إلى مراجعة مذكرات بيكر ومذكرات اليوميات.

كان جيمس بيكر وبوش آخر دعاة الواقعية في السياسة الخارجية للولايات المتحدة قبل أن يستولي المحافظون الجدد على الحزب الجمهوري وتولى أتباع “حقوق الإنسان” الأيديولوجيون السيطرة على الحزب الديمقراطي. على هذا النحو، لم يكونوا خائفين من الاختلاف علناً مع القادة الإسرائيليين، وحتى استخدام رفض المساعدة كوسيلة لممارسة الضغط.

يغطي الكتاب قضايا الشرق الأوسط المهمة الأخرى، بما في ذلك حرب الخليج الأولى وقرار إدارة بوش، بعد تحرير الكويت، بعدم الاستمرار في الإطاحة بصدام حسين. ويذكر المؤلفان، حث بوش العراقيين على الانتفاض ضد صدام. لم يتبع كلماته أي عمل، مثل استخدام القوة الجوية، لمنعه من قصف المتمردين الشيعة.

يغطي الكتاب أيضًا سقوط الشيوعية في الاتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية وإعادة توحيد ألمانيا، فضلاً عن دور بيكر في السياسة الداخلية بصفته رئيسًا لموظفي الرئيس السابق رونالد ريغان. لكن في قلب صفحاتها حول الشرق الأوسط توجد علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل ، والتي كانت في عهد جيمس بيكر وبوش أكثر إثارة للجدل من أي وقت مضى أو منذ ذلك الحين.

نفي نتنياهو

كان جيمس بيكر وحشيًا مع بنيامين نتنياهو بطريقة لم تجرؤ عليها إدارتا كلينتون وأوباما أبدًا. نتنياهو، الذي كان نائب وزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك الوقت، أغضب وزير الخارجية بزعم أن الولايات المتحدة كانت ساذجة في تعاملها مع الفلسطينيين. وقال نتنياهو لوسائل الإعلام: “من المدهش أن قوة عظمى مثل الولايات المتحدة التي كان من المفترض أن تكون رمزًا للعدالة السياسية والصدق الدولي ، تبني سياستها على أساس التشويه والأكاذيب”.

أمر جيمس بيكر الغاضب مسؤوليه بمنع نتنياهو من دخول وزارة الخارجية. عندما دافع دينيس روس، أحد مساعدي بيكر، عن أن هذه عقوبة قاسية للغاية، كان بيكر “يبتسم فقط ويقول لا”. في النهاية رضخ لنتنياهو وسمح لنتنياهو بالحضور لمقابلة صغار المسؤولين ، لكنه رفض مقابلته شخصيًا طوال فترة وجوده في المنصب.

كان البرنامج الإسرائيلي لبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة مصدر قلق دائم لبيكر وبوش. عندما أخبر إسحق شامير، رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك بوش خلال زيارة للبيت الأبيض في أوائل عام 1989 أن “المستوطنات لا ينبغي أن تكون مثل هذه المشكلة” ، اعتقد الرئيس خطأً أن هذا التزام إسرائيلي بوقف البناء. عندما تم الإعلان عن المزيد من المستوطنات بعد أسبوعين ، شعر بوش أن شامير كذب عليه ولم يغفر له قط.

لم يكن مفاجئًا أن تطرأ القضية مرة أخرى بعد عامين عشية مؤتمر مدريد. كان شامير يطلب من الولايات المتحدة ضمان قروض سكنية بقيمة 10 مليارات دولار لموجة جديدة من المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي. كان جيمس بيكر وبوش قلقين من أن الأموال ستستخدم في المستوطنات في الضفة الغربية وغزة ، وأقنع بيكر بوش بتأجيل ضمانات القروض.

ضغط من إيباك

في لمحة مسبقة عن الضغوط التي ستبتلى بالرؤساء الأمريكيين اللاحقين، استُهدف جيمس بيكر وبوش بانتظام من قبل لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (AIPAC)، وهي مجموعة مناصرة قوية مؤيدة لإسرائيل، وأصدقائها في الكونجرس. تم الكشف عن اتهامات معاداة السامية.

في مايو 1989، قال جيمس بيكر في مؤتمر إيباك: “بالنسبة لإسرائيل، حان الوقت الآن للتخلي، مرة واحدة وإلى الأبد، عن الرؤية غير الواقعية لإسرائيل الكبرى … الضم، ووقف النشاط الاستيطاني، والسماح بإعادة فتح المدارس، والتواصل مع الفلسطينيون كجيران يستحقون الحقوق السياسية “. وهنأ بوش بيكر على الخطاب ووصفه بأنه صريح وقوي ونزيه لكن أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الأمريكيين أدانوه. لقد شعروا أنه كان تغييرًا بحريًا عن احتضان ريغان الدافئ لإسرائيل.

قاوم بوش، وبعد بضعة أشهر، دعا إلى إنهاء بناء المستوطنات ليس فقط في الضفة الغربية، ولكن في القدس الشرقية أيضًا – وهي المرة الأولى التي أشار فيها رئيس أمريكي إلى الإسكان في المدينة على أنه مستوطنات.

تعرض جيمس بيكر لهجوم منتظم من اللوبي المؤيد لإسرائيل. في آذار (مارس) 1992 ، عندما بدأ بوش محاولة إعادة انتخابه، نشرت صحيفة نيويورك بوست عنوان الصفحة الأولى: “إهانة بيكر المكونة من 4 رسائل: وزير الدولة يمزق اليهود في اجتماعهم في البيت الأبيض”. في المقال المصاحب ، كتب عمدة مدينة نيويورك السابق إد كوخ أن بيكر رد على الانتقادات الموجهة إلى نهج الولايات المتحدة المتشدد تجاه إسرائيل بقوله: “ف ***” م. لم يصوتوا لنا “. بعد كلمة “هم” ، أضافت الصحيفة “اليهود” بين قوسين. تم تكرار الاقتباس إلى ما لا نهاية من قبل منتقدي بيكر.

نفى البيت الأبيض ووزارة الخارجية أن يكون بيكر قد قال أي شيء من هذا القبيل، ولكن استمرت أشكال التشويه الجديدة في الظهور، وكل ذلك مع الإشارة إلى أن بيكر كان معاديًا للسامية. جاك كيمب، عضو الكونجرس السابق المؤيد لإسرائيل بشغف والذي سمع الاقتباس المزعوم وأخبر كوخ عنه، اعتذر لبيكر بعد سنوات وادعى أن كوخ “أخطأ في توصيفه“. لكن الضرر كان قد تم القيام به.

النفوذ المحتمل

ومع ذلك ، فإن سياسات بيكر للضغط على إسرائيل آتت أكلها. في حزيران (يونيو) 1992 ، خرج حزب شمير ، الليكود ، من السلطة في انتخابات الكنيست – وكانت النتيجة المباشرة ، وفقًا لسيرة بيكر جلاسر ، لرفض بيكر تقديم 10 مليارات دولار للإسكان.

قال موشيه أرينز ، وزير دفاع شامير السابق المتشدد، لمؤلفي الكتاب: “خسر شامير الانتخابات جزئياً لأنه لم يتمكن من الحصول على ضمان القرض”. تم طرد الليكود، وجاء إسحق رابين، زعيم حزب العمل، الذي كان أكثر انفتاحًا على التفاوض على اتفاقية الأرض مقابل السلام مع الفلسطينيين. لقد انتصر بيكر.

لكن التاريخ لا يعيد نفسه، ومعايير الصراع الإسرائيلي الفلسطيني مختلفة اليوم ، بعد ثلاثة عقود من ذروة بيكر (لا يزال على قيد الحياة في سن 91). قد يكون النفوذ الأمريكي القوي على إسرائيل من خلال حجب المساعدات من شأنه أن يساعد المتشددين اليمينيين في إسرائيل أكثر من المعسكر المؤيد للسلام الذي أضعف بالفعل في البلاد ، على الأقل على المدى القصير.

لكن لا ضرر من تجربة الاستراتيجية مرة أخرى. تتمتع الولايات المتحدة بنفوذ كبير محتمل على إسرائيل ، وذلك بفضل الأموال التي تضخها باستمرار. وقد تنهار المقاومة الإسرائيلية الأولية للتهديدات بفرض عقوبات أمريكية مع تذكير الناخبين الإسرائيليين بأن إسرائيل بحاجة إلى الولايات المتحدة أكثر بكثير مما تحتاجه الولايات المتحدة لإسرائيل.

الدرس المستفاد من نهج بيكر واضح: ضغط الولايات المتحدة على إسرائيل قد نجح في إحداث تغيير إيجابي في الماضي. يجب تطبيقه للقيام بذلك مرة أخرى.

** عن الكاتب جوناثان ستيل:

مراسل أجنبي مخضرم ومؤلف دراسات واسعة الانتشار حول العلاقات الدولية.

كان مدير مكتب الجارديان في واشنطن في أواخر السبعينيات ، ورئيس مكتبها في موسكو خلال انهيار الشيوعية.

تلقى تعليمه في جامعتي كامبريدج وييل ، وألف كتبًا عن العراق وأفغانستان وروسيا وجنوب إفريقيا وألمانيا ، بما في ذلك الهزيمة: لماذا فقدت أمريكا وبريطانيا العراق (IBTauris 2008) و Ghosts of Afghanistan: the Haunted Battleground (Portobello Books 2011).