وفاة شقيق رامي صبري بطريقة مأساوية أثناء هروبه من مصحة لعلاج الإدمان

توفي شقيق الفنان المصري رامي صبري إثر غرقه في ترعة المريوطية بمدينة البدرشين في محافظة الجيزة بمصر، فيما كشفت وسائل الاعلام المحلية مفاجأة عن سبب وفاته.

ونشر رامي صبري صورة لشقيقه (كريم) عبر حسابه بموقع (إنستجرام)، وعلّق: (توفي إلى رحمة الله أخي وحبيبي الغالي كريم صبري.. ندعو الله أن يرحمه ويغفر له).

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أول من نشر خبر وفاة شقيق رامي صبري

وكانت الفنانة شذى أول من أعلن خبر وفاة شقيق رامي صبري، كريم صبري، وكتبت عبر حسابها الرسمي على (تويتر): (البقاء والدوام لله كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمه الله).

وأضافت شذى: (إنا لله و إنا اليه راجعون مفيش كلام نافع يتقال والله غير ان كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب).

مدمن مخدرات هارب من المصحة!

وفي ذات السياق، كشفت التحريات أن شقيق رامي صبري الراحل كان يعاني من إدمان المواد المخدرة، وقام والده أول أمس بنقله إلى مصحة علاجية في منطقة البدرشين لتلقي العلاج.

وأضافت التحريات بحسب ما نقلت صحيفة (المصري اليوم)، أن كريم صبري هرب من المصحة وحاول تجاوز ترعة المريوطية لكنه غرق وفشلت محاولة إسعافة من بعض الأهالي.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا بغرق شقيق رامي صبري في مياه ترعة المريوطية، وانتقل إلى مكان الحادث ضباط مباحث الهرم وتمكنت الحماية المدنية من انتشال جثة المتوفى من المياه.

وتبين من التحقيقات أن المتوفي، هو كريم شقيق الفنان رامي صبري، عمره 34 عاما، وهرب بعد يوم واحد فقط من إيداعه بالمصحة.

وتوصلت التحريات إلى أن عائلة كريم صبري أدخلته المصحة بدعوى العلاج من الإدمان، لكنه رفض التواجد بها فغافل العاملين وهرب وغرق ولقي حتفه.

كما تبين أن المصحة لا تملك ترخيصا بالعمل من وزارة الصحة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكها والعاملين به.

وتم تحرير محضر وإحالته إلى النيابة العامة التي ناظرت الجثة وصرحت بدفنها، وأمرت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة.

رامي صبري يلغي سفره ونجوم الفن يواسونه

إلى هذا، ألغى رامي صَبري سفره إلى دولة الإمارات العربية المتحدة عقب تلقيه فاجعة وفاة شقيقه كريم صبري.

وسارع نجوم الفن إلى نعي الراحل وتعزية ومواساة رامي صَبري بوفاة شقيقه، وكان في مقدمتهم الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين الذي كتب: (البقاء لله خالص التعازي إلى الفنان رامي صبري في وفاة شقيقه كريم، أدعوا الله أن يتغمده برحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان).

وكتب تامر حسني عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك): (البقاء لله في وفاة كريم صبري الأخ الأصغر لصديقي وأخي الفنان رامي صَبري نسألكم الدعاء والفاتحة له).

وقدم مصطفى حجاج التعزية لرامي صبري وكتب: (خالص العزاء والمواساة للفنان رامي صَبري في وفاة شقيقه كريم ربنا يرحمه ويغفر له ويصبركوا على فراقه).

وكتب الفنان تامر عاشور من خلال صفحته الرسمية على (فيسبوك): (حقيقي الواحد مش عارف يقول أيه، وحقيقي كلنا هنموت ومحدش يغلى على اللي خلقه، فعلا حزن كبير والصبر من عند ربنا سبحانه وتعالى في وفاة الفنان كريم صبري الشقيق الأصغر للفنان رامي صَبري ، دعواتكم لرامي ولأهله بالصبر).

وعبر الملحن عزيز الشافعي عن حزنه، وكتب: (البقاء والدوام لله، خالص العزاء والمواساة للفنان رامي صبري في وفاة أخيه المرحوم كريم صبري، ونسأل الله أن يغفر له ويتقبل منه صالح الأعمال ويدخله فسيح جناته وندعو بالصبر والسلوان للعائلة الكريمة).

من هو كريم صبري؟

الجدير بالذكر أن الراحل كريم صبري هو مطرب وملحن أيضاً كشقيقه رامي صبري، وهو طالب في معهد فنون مسرحية.

وكانت أولى أغنيات كريم صبري، وطنية عام 2011 بعنوان (مصري أصلي)، وبعدها قدم أغنية سنجل رومانسية بعنوان (من يوم فراقنا).

وعاد كريم صبري لتقديم الأغاني الوطنية، فأصدر سنجل بعنوان (مش مجرد نيل) وهي من ألحانه وكلمات العميد محمد هيكل وتوزيع أمير سمير.

أما آخر أغنية قدمها شقيق رامي صبري كانت في شهر يونيو الماضي عن ثورة 30 يونيو وطرحها عبر صفحته على يوتيوب.

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