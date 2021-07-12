وائل كفوري ظهر عليه الشيب في كليبه الجديد “البنت القوية” وأنتجه على حسابه بحديقة منزله (فيديو)

أطلق الفنان اللبناني وائل كفوري، أمس الأحد، كليب غنائي جديد تحت عنوان “البنت القوية” والذي لاقى تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء حيث تصدر قائمة “توب أنغامي” بعد ساعات قليلة من طرحه.

وطرح كفورى فيديو كليب “البنت القوية” عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والذي حقق إلى الآن أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة.

وائل كفوري

وكان وائل كفوري، طرح البرومو الخاص بالأغنية تمهيداً لطرحها بشكل رسمي.

وأغنية “البنت القوية” لوائل كفوري كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع عمر صباغ.

وكانت ملامح الشيب والتقدم في السن قد ظهرت واضحة على كفوري، في الفيديو كليب حيث ظهر الشعر الأبيض في رأسه ولحيته بكثافة.

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وحرص وائل على تصوير الأغنية في حديقة منزله في زحلة، وكان يستمتع بالأغنية في ظل أجواء صيفية بين مجموعة من أصدقائه الرجال فقط، حيث لم تظهر أي سيدة في الكليب.

هذا وتصدر وسم باسم “#وائل_كفوري” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، وأثنى النشطاء عبره على أغنية “البنت القوية”.

الأغنية بتجنن وائل كل كبر بحلو 😍❤ بس كأنو الشباب اللي ب فيديو عاملين Shower party

ل وائل 👰🤵🏻‍♂#البنت_القوية#وائل_كفوري https://t.co/CLARnHOxEU — شَهد (@Shahd121994) July 12, 2021

كما أشادوا بإطلالة كفوري ووسامته رغم ظهور علامات الشيب عليه.

ومن جهة أخرى، احتفل وائل كفوري، بوصول أغنيته “كلنا مننجر” لـ 10 مليون مشاهدة، عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع “اليوتيوب”.

وتعد الأغنية أولى أعمال كفوري، في غناء تترات المسلسلات بعد تألقه في تقديم أغاني ناجحة.

وهي من كلمات الشاعر علي المولى، ألحان رامي شلهوب وجمال ياسين، وتوزيع جمال ياسين، وإنتاج حمدى بدر.

والأغنية تتر لمسلسل “داون تاون” بطولة أمل بوشوشة، سامر إسماعيل، ستيفاني صليبا، كارمن لبس، سارة أبي كنعان، قصة كلود أبو حيدر وسيناريو وحوار محمود إدريس ومن إخراج زهير قنوع.

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