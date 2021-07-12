شاهدوا نيللي كريم بجلسة تصوير في المسبح صدمت الجمهور!!

اثارت الفنانة المصرية نيللي كريم جدلاً واسعاً بظهورها في جلسة تصوير داخل حمام سباحة، وهي ترتدي فستاناً.

وانتقد بعضٌ من الجمهور لجوء نيللي كريم الى النزول داخل بركة المياه مرتديةً فستاناً، فيما عبّر محبّوها عن اعجابهم بها ووصفها بـ”الحورية”.

نيللي كريم تعلن انفصالها عن خطيبها عمر إسلام

في شأنٍ منفصل، كانت الفنانة المصرية نيللي كريم، أعلن في مارس/آذار 2021، انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال عمر إسلام، لتحسم الجدل الذي أثير حول هذا الموضوع خلال الفترة الأخيرة.

وقالت نيللي خلال مداخلة هاتفية مع ”إي تي بالعربي“: ”فعلا كانت آخر حاجة نشرتها هي صوري في دبي وأنا برفقة خطيبي.. لكن أنا حاليا فسخت“.

وفي يونيو الماضي، كانت قد أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم خطوبتها على رجل الأعمال عمر إسلام، موضحة أن احتفالية الخطوبة تمت في أجواء عائلية، بحضور 4 أفراد من كل عائلة فقط، وذلك التزاما بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا.

“خطة جديدة”

من جانب آخر، كشفت نيللي كريم، أنها تفكر جديا في بدء خطة جديدة بشأن عملها في الدراما التلفزيونية كل عام، موضحة أنها تعبت كثيرا من الظهور في مسلسل كل عام كونه يستهلك منها 4 أشهر في التصوير وسط تعب ومجهود كبير.

وبينت أنها ترغب في الظهور بالسينما في الفترة المقبلة، وأن يكون اعتمادها في الدراما من خلال ”المسلسلات العشارية“ التي طفت على السطح مؤخرا عبر المنصات الإلكترونية، حيث تتمنى تقديم عمل من 8 أو 10 حلقات وتكتفي بذلك.

رأي نيللي كريم في محمد رمضان

وعلقت الفنانة المصرية نيللي كريم، على تصرفات زميلها ومواطنها محمد رمضان، والتي تثير الجدل.

وقالت نيللي، في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج ”شيخ الحارة“ الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي: إن محمد رمضان لا يحتاج لإثارة الجدل حوله من خلال التصرفات التي يقوم بها، لكنه قد يكون ”لم يزن نفسه بعد“.

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وأضافت أنها ”في كثير من الأحيان ترغب في أن تقول لمحمد رمضان: في حاجات مش ببقى موافقاه فيها وعايزة أقوله متعملش كده وبلاش ده“.

وبينت نيللي، أنها سعدت بنجاحات محمد رمضان المتتالية؛ لأنها جاءت بعد تعب.

وأشارت إلى أنها قابلت محمد رمضان، قبل عدة أعوام في مهرجان دبي السينمائي ووقتها تصادف مشاركته بفيلم في المهرجان وهو ببدايته الفنية، مضيفة أنه كان وقتها شابا ”خجولا جدا“.

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