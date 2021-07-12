موقف محرج .. إيطالي يعتقد أن إنارة السعودية الأبراج بألوان علم سلطنة عمان دعماً لمنتخب إيطاليا!

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمواطن إيطالي يُعبر عن فرحته فيما اعتقده تضامناً من السعودية مع بلاده في منافستهم على بطولة كأس أمم أوروبا (اليورو) أمام منتخب إنجلترا.

مواطن إيطالي: السعوديون يشجعون إيطاليا

ووقف المواطن الإيطالي أمام برج في السعودية، تم إضاءته بألوان علم سلطنة عمان احتفاء بزيارة السلطان هيثم، وبدأ بالحديث قائلاً: (مرحبا للناس الجميلة في السعودية، اليوم المباراة النهائية لكأس أمم أوروبا اليورو، بين إيطاليا وإنجلترا).

ثم أشار إلى البرج خلفه وتابع: (شاهدوا ذلك، واضح أن السعوديين يشجعون المنتخب الإيطالي، شاهدوا الألوان، أحمر، أبيض وأخضر، وهي تعني أننا جميعاً ندعم إيطاليا اليوم).

مواطن إيطالي يعتقد بأن السعودية تدعم إيطاليا بعد إنارة الأبراج بألوان علم عمان .. pic.twitter.com/0JkvSQmGRT — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) July 11, 2021

وأثار المواطن سخرية المغردين الذين تعاطفوا معه، وطلبوا بعدم إخباره بحقيقة الأمر.

زيارة رسمية إلى السعودية

وكانت السعودية قد احتفت بشكل لافت، بزيارة سلطان عمان هيثم بن طارق الأولى إلى المملكة، حيث زينت عدد من معالم العاصمة الرياض بألوان علم سلطنة عمان، وذلك احتفاء بزيارة السلطان هيثم.

وأظهرت صورا تداولها رواد مواقع التواصل المعالم الرئيسية في الرياض وهي تتزين بألوان علم سلطنة عمان، وذلك في إطار استقبال السلطان هيثم بن طارق.

كما أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق حمل اسم السلطان هيثم بن طارق.

وغادر سلطان عُمان هيثم بن طارق السلطنة متوجهاً إلى السعودية للقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، أمس الأحد في زيارة وصفت بالتاريخية والهامة.

هذا وقد أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى المملكة العربية السعودية، تأتي تأكيدًا على المكانة الكبيرة للمملكة.

واعتبر الحجرف، أن الزيارة انطلاقًا من وشائج الأخوة وتجسيدًا للروابط والأواصر الراسخة بين البلدين الشقيقين وتعزيزًا للآمال والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين، وفق وكالة الأنباء العمانية.

معالي الدكتور الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أن زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – إلى المملكة العربية السعودية وحلوله ضيفًا عزيزًا على أخيه العاهل السعودي، تأتي تأكيدًا على المكانة الكبيرة للمملكة#عمان_السعودية_مستقبل_واعد pic.twitter.com/RTgd6kG8Gd — جريدة الوطن العمانية (@alwatanoman) July 11, 2021

وعبر الحجرف عن مدى أهمية هذه الزيارة التي تعكس الحكمة وبُعد النظر واستقراء المستقبل، مضيفاً: (هي شاهد على متانة وعمق العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين).

وذكر أن أبناء دول مجلس التعاون ينظرون لهذه الزيارة بكل تقدير وإجلال لما يبذله قادة دول المجلس من جهود مباركة وحرص كبير في دفع العمل الخليجي المشترك لتحقيق آمال أبناء الخليج وطموحاتهم في المجالات كافة.

هدف منتخب إنجلترا

وعودة لبطولة كأس أمم أوروبا (اليورو)، فقد توج منتخب إيطاليا باللقب أمام منتخب إنجلترا بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد التعادل الإيجابي المثير بهدف لكليهما في نهائي المسابقة التي جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب (ويمبلي).

وأحرز منتخب إنجلترا هدف التقدم في الدقيقة الثانية بعد بدء انطلاق صافرة المباراة في شباك منافسه الضيف إيطاليا (الأزرق) عن طريق اللاعب لوك شاو سددها اللاعب بقوة بعد عرضية رائعة على يمين حارس شباك منتخب إيطاليا.

منتخب إيطاليا وهدف تقليص الفارق

ونجح منتخب من تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال67 عن طريق المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي سجلها اللاعب بأقدامه على يمين شباك مرمى منتخب إنجلترا، لينتهي الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

ركلات الترجيح

وابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب الضيف إيطاليا أمام منافسه المستضيف إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد تألق حارس منتخب إيطاليا (جيانلويجي دوناروما) في التصدي للكرات.

وفاز منتخب إيطاليا بلقب كأس أمم أوروبا (اليورو) للمرة الثانية في تاريخيه خلال مسيرته الكروية، فيما لم ينجح منتخب إنجلترا الذي تأهل لأول مرة إلى نهائي بطولة اليورو منذ عام 1966م في البطولات الكبرى.

تشكيلة منتخب إيطاليا

ودخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا (روبرتو مانشيني) 56 عامًا، بتشكيلة أساسية في المواجهة الصعبة أمام منافسه منتخب إنجلترا حيث كان في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط لعب كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب إنجلترا

ولعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا (غاريث ساوثغيت) 50 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إيطاليا، حيث كان في حراسة المرمى نيك بوب.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، تايرون مينغز، أما في خط الوسط لعب ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس.

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من اللاعبين، هاري كين، ماركوس راشفورد، فيل فودين.