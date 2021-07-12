محمد بن إسماعيل العمراني في ذمة الله.. يبتسم وهو ميت وآخر ما نطقه الشهادة (شاهد)

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن نعيا واسعا لوفاة مفتي الجمهورية اليمنية القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، والذي وافته المنية فجر اليوم، الاثنين، عن عمر ناهز المائة عام.

من جانبها نعت وزارة الأوقاف اليمنية الشيخ العمراني، وقالت في بيان إن المفتي الراحل ولد في صنعاء القديمة من بيت علم وقضاء، وكان في حياته العلمية يميل إلى الاجتهاد، وإنه لم يتعصب لمذهب معين في حياته.

صنعاء: تشييع فقيد اليمن القاضي العلامة والفقيه المجتهد محمد بن إسماعيل العمراني مفتي الديار اليمنية لأكثر من 4 عقود عن عمر يقارب المائة عام. pic.twitter.com/NWGcthO6CR — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) July 12, 2021

وأضاف البيان أنه “ذاع صيت الفقيد، وانتشر علمه، واتسع تدريسه، حتى صار معروفًا بين أقطار المسلمين وفي أصقاع الأرض”.

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني

كما تحدث عن الإسهامات العلمية للمفتي الراحل الذي عمل في القضاء وفي مجال التدريس، وفي حلقات المساجد منذ وقت مبكر من حياته وحتى وفاته.

لقاء تلفزيوني نادر مع القاضي العلامة شيخ الإسلام الراحل محمد بن إسماعيل العمراني، يحكي مسيرته العلمية، ومشايخه والعلماء الذين نهل منهم العلم والفقه والمعرفة، ويكشف جانبا من الاستهداف الإمامي السلالي له ونعته بالعديد من الأوصاف والاتهامات لأنه لم يكن ضمن مذهبهم الطائفي.

رحمه الله. pic.twitter.com/a90vS6l7rg — محمد الضبياني M.Aldhabyani (@maldhabyani) July 12, 2021

حيث لفت البيان إلى أن القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، استطاع من خلال العمل في تلك المجالات كسب ثقة الجماهير التي توافدت إليه من داخل اليمن وخارجها طلبًا للفتوى.

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وتداول النشطاء صورا لمفتي اليمن العمراني وهو في الكفن، حيث بدا مبتمسا ولفت البعض إلى أن آخر ما نطق به هو الشهادة.

#العمراني_في_ذمة_الله

مات مبتسماً

مات وآخر نطقُه شهادة أن لآ إله إلا الله وإن محمد عبدهُ ورسوله

مآت وذكرهُ بالدعاء على كُل لسان pic.twitter.com/PyHlxCe26w — انيس منصور – Anes Mansoor (@anesmansory) July 12, 2021

كما انتشر عبر وسم “#العمراني_في_ذمة_الله” الذي دشنه النشطاء لرثاء مفتي اليمن، مقطع مصور قال ناشروه إنه يوثق آخر نصيحة إلى شباب اليمن من القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني.

آخر نصيحة إلى شباب اليمن من القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني رحمة الله عليه تغشاه وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون ..#العمراني_في_ذمة_الله pic.twitter.com/GJ05LnZ9wq — أبو عمر ⁦🇾🇪⁩ الغبسي (@algobasi1) July 12, 2021

وكان العمراني قد تعرض لوعكة صحية نهاية الشهر الماضي، وأدخل على إثرها المستشفى، لتتحسن حالته، وينُقل إلى المنزل، إلا أن وضعه الصحي تدهور مطلع الشهر الجاري.

من هو مفتي اليمن محمد العمراني

وُلد القاضي العمراني في مدينة صنعاء عام 1922، ويُعد اشهر علماء اليمن المعاصرين، ومرجعيتَهم في ما يتعلق بالعلوم الشرعية والفقهية.

هنا صنعاء الحزينة …

مئات الآلاف يشيعون جنازة الشيخ العلامة القاضي محمد بن اسماعيل العمراني

رحمه الله،

رسالة الجمع الغفير تعني الكثير … الكثير !#العمراني_في_ذمة_الله pic.twitter.com/SJ9MCuilAK — Abdullah Mohamed (@ABD_3Y) July 12, 2021

كما أنه شغل منصب ‘مفتي الجمهورية’، حتى سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، وعيّنوا آخر بديلاً عنه.

ويحظى القاضي العمراني باحترام ومحبّة مختلف الفِئات اليمنية، ونأى بنفسه بعيداً عن الصراعات السياسية الأخيرة منذ سبع سنوات.

اليمن تبكي على فراق فقيهها

لبست لباس الحزن ثم تزملت

زادت مواجعها ومات طبيبها

وبكائها منه الجبال قد تزلزت#العمراني_في_ذمة_الله pic.twitter.com/TgC0F3P85q — Abdullah Mohamed (@ABD_3Y) July 12, 2021

وتعد أسرة القاضي العمراني أسرة عريقة في العلم، ضاربة جذورها في الفضل والصلاح والقضاء، وقد ساهم أجداده في نشر العلم، واجتهدوا في ذلك تعليماً وإرشاداً وتأليفاً.

توفي اليوم القاضي العلامة محمد بن اسماعيل العمراني، عن عمر ناهز المائة عام.

والقاضي العلامة محمد العمراني أشهر علماء اليمن المعاصرين وصاحب النهج المعتدل .

شغل منصب مفتي الجمهورية اليمنية إلى أن جاء الحوثيون وعينوا أحد أفراد عصابتهم مفتياً لهم.

رحمه الله وأسكنه فسيح جنّاته. pic.twitter.com/Ls49VASPfl — عبدالعزيز التويجري A. Altwaijri (@AOAltwaijri) July 12, 2021

كما أن جده القاضي العلامة محمد بن علي العمراني كان من أبرز تلاميذ القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني.

ونشط في الإفتاء عبر الصحف والإذاعة لنحو ثلاثة عقود من إذاعة صنعاء، في برنامج ‘فتاوى’، الذي لم يعد يُذاع منذ بضع سنوات.

رحم الله قاضي اليمن #العمراني الذي ودّعنا اليوم. درّستُ معه بجامعة الإيمان في صنعاء، فكان مثالا للعالم المتبحر، على تواضع وظرافة. سأله الطلاب يوما عن الفرق بين الدراسة القديمة والحديثة فقال: "نحن درَسْنا بالجامع، وأنتم تدرسون بالجامعة، وليس الذكر كالأنثى"🤣#العمراني_في_ذمة_الله pic.twitter.com/H9AcTm0C6h — محمد المختار الشنقيطي (@mshinqiti) July 12, 2021

هذا ونعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين القاضي الراحل، واصفًا إياه بالقاضي العلّامة وأحد أبرز علماء اليمن المعاصرين ومرجعيتهم فيما يتعلق بالعلوم الشرعية والفقهية.

رحم الله القاضي العلامة،محمد بن إسماعيل العمراني أبرز علماء اليمن المعاصرين ومرجعيتهم فيما يتعلق بالعلوم الشرعية والفقهية

نسأل الله العلي القدير أن يغفر له ويرحمه رحمة واسعة ويعفو عنه، ويجزيه خير الجزاء،ويكرم نزله، ويدخله جنة الفردوس، ويحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالين pic.twitter.com/RlOk7ROTfj — علماء المسلمين (@iumsonline) July 12, 2021

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