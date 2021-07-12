محمد بن إسماعيل العمراني
محمد بن إسماعيل العمراني
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محمد بن إسماعيل العمراني في ذمة الله.. يبتسم وهو ميت وآخر ما نطقه الشهادة (شاهد)

كتب محمد أبو يوسف
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شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن نعيا واسعا لوفاة مفتي الجمهورية اليمنية القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، والذي وافته المنية فجر اليوم، الاثنين، عن عمر ناهز المائة عام.

من جانبها نعت وزارة الأوقاف اليمنية الشيخ العمراني، وقالت في بيان إن المفتي الراحل ولد في صنعاء القديمة من بيت علم وقضاء، وكان في حياته العلمية يميل إلى الاجتهاد، وإنه لم يتعصب لمذهب معين في حياته.

وأضاف البيان أنه “ذاع صيت الفقيد، وانتشر علمه، واتسع تدريسه، حتى صار معروفًا بين أقطار المسلمين وفي أصقاع الأرض”.

القاضي محمد بن إسماعيل العمراني

كما تحدث عن الإسهامات العلمية للمفتي الراحل الذي عمل في القضاء وفي مجال التدريس، وفي حلقات المساجد منذ وقت مبكر من حياته وحتى وفاته.

حيث لفت البيان إلى أن القاضي محمد بن إسماعيل العمراني، استطاع من خلال العمل في تلك المجالات كسب ثقة الجماهير التي توافدت إليه من داخل اليمن وخارجها طلبًا للفتوى.

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وتداول النشطاء صورا لمفتي اليمن العمراني وهو في الكفن، حيث بدا مبتمسا ولفت البعض إلى أن آخر ما نطق به هو الشهادة.

كما انتشر عبر وسم “#العمراني_في_ذمة_الله” الذي دشنه النشطاء لرثاء مفتي اليمن، مقطع مصور قال ناشروه إنه يوثق آخر نصيحة إلى شباب اليمن من القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني.

وكان العمراني قد تعرض لوعكة صحية نهاية الشهر الماضي، وأدخل على إثرها المستشفى، لتتحسن حالته، وينُقل إلى المنزل، إلا أن وضعه الصحي تدهور مطلع الشهر الجاري.

من هو مفتي اليمن محمد العمراني

وُلد القاضي العمراني في مدينة صنعاء عام 1922، ويُعد اشهر علماء اليمن المعاصرين، ومرجعيتَهم في ما يتعلق بالعلوم الشرعية والفقهية.

كما أنه شغل منصب ‘مفتي الجمهورية’، حتى سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، وعيّنوا آخر بديلاً عنه.

ويحظى القاضي العمراني باحترام ومحبّة مختلف الفِئات اليمنية، ونأى بنفسه بعيداً عن الصراعات السياسية الأخيرة منذ سبع سنوات.

وتعد أسرة القاضي العمراني أسرة عريقة في العلم، ضاربة جذورها في الفضل والصلاح والقضاء، وقد ساهم أجداده في نشر العلم، واجتهدوا في ذلك تعليماً وإرشاداً وتأليفاً.

كما أن جده القاضي العلامة محمد بن علي العمراني كان من أبرز تلاميذ القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني.

ونشط في الإفتاء عبر الصحف والإذاعة لنحو ثلاثة عقود من إذاعة صنعاء، في برنامج ‘فتاوى’، الذي لم يعد يُذاع منذ بضع سنوات.

هذا ونعى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين القاضي الراحل، واصفًا إياه بالقاضي العلّامة وأحد أبرز علماء اليمن المعاصرين ومرجعيتهم فيما يتعلق بالعلوم الشرعية والفقهية.

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