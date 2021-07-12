ثروته تتجاوز 12 مليون دولار .. تعرف على الحكم الهولندي المليونير الذي أدار نهائي اليورو

كشفت تقارير صحفية بريطانية، بأن الحكم الهولندي “بيورن كويبرز” 48 عامًا، الذي أدار المباراة النهائية على لقب كأس أمم أوروبا “اليورو” بين منتخب إنجلترا وإيطاليا على ملعب “ويمبلي” وسط العاصمة البريطانية “لندن”، تتجاوز قيمة ثروته 12 مليون دولار.

الحكم الهولندي وثروته

وأفادت التقارير، بأن الحكم الهولندي “كويبرز” يمتلك سلسلة من متاجر “Jumbo” في دولة هولندا وبلجيكا، إلى جانب امتلاكه صالونًا شهيرًا لتصفيف الشعر في مدينة أولدنزال الهولندية مسقط رأسه.

Referee for the #EURO2020 final is Bjorn Kuipers. He is arguably the richest referee in the world, with more than $12 million. He has business interests major super market chains pic.twitter.com/Vtwy4Af63H — Torsu 2.0 (@alfred_torsu) July 11, 2021

وبدأ الهولندي ” كويبرز” في مسيرته الرياضية كحكم دولي في عام 2006، وهو أول حكم هولندي يتولى إدارة مباراة نهائية في بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”.

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مباراة إنجلترا وإيطاليا في اليورو

وقد أدار الحكم الهولندي “كويبرز” مع طاقمه التحكيمي بشكل جيد، مع إصداره القرارات السليمة خلال تحكيمه للمباراة النهائية على لقب بطولة اليورو، حيث لم يشهد اللقاء القرارات الجدلية والمشكوك في أمرها طيلة أحداث اللقاء بين المنتخبين.

Meet Bjorn Kuipers: “The World’s Richest Referee” Kuipers is overseeing the Euro 2020 Final between England and Italy. But beyond the field, Kuipers has made millions running branches of a Dutch supermarket chain, Jumbo. pic.twitter.com/WKKV4zYwFB — Front Office Sports (@FOS) July 11, 2021

وقد توج إيطاليا بلقب بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو”، بعد الفوز على المنتخب المستضيف لتلك المواجهة منتخب إنجلترا بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكلا المنتخبين في الوقتي الأصلي والإضافي للمباراة.

ركلات الترجيح

وشهدت الركلات الترجيح تألق الحارس الإيطالي دوناروما في التصدي لركلتين، والمساهمة في تتويج بلاده بلقب اليورو للمرة الثانية في تاريخ مسيرته.

بينما فشل منتخب إنجلترا رغم وصوله للمر الأولى بتاريخه منذ عام 1966م بعد تتويجه بمونديال كأس العالم إلى نهائي كأس أمم أوروبا “اليورو” المؤجل منذ صيف العام الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.

على عكس منافسه الذي توج ببطولة منذ عام 1968م، الذي نجح في الوصول إلى نهائي البطولات الكبرى ل10 مرات، لكنه غاب عن مونديال كأس العالم “روسيا” عام 2018م بعد توديه في مرحلة التصفيات المؤهلة للبطولة.

يشار إلى أن نجوم منتخب إيطاليا قد وصل إلى العاصمة الإيطالية “روما”، وسط استقبال شعبي حاشد للتعبير عن فرحهم وفخرهم بتتويج منتخب بلادهم بكأس اليورو.

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