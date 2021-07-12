“طائرة نزوى”.. ما سر تسمية طائرة السلطان هيثم بن طارق بهذا الاسم؟

أثار اسم طائرة السلطان العماني هيثم بن طارق الخاصة “نزوى” الجدل حول سبب تسميتها بهذا الاسم، وذلك بعد انتشار صور لها أثناء رحلة السلطان هيثم إلى المملكة العربية السعودية والتي بدأت أمس الأحد.

وغادر السلطان هيثم بن طارق، سلطان عٌمان، أمس الأحد، إلى مدينة “نيوم” السعودية، على متن “الطائر نزوى”، في أول زيارة خارجية له منذ توليه مقاليد الحكم.

مشهدٌ فخمٌ جداً من صقور سلمان العزّة والكرم مع الطائر الميمون "نزوى"، أثناء وصوله أرض المملكة الطاهرة🇸🇦🇴🇲.#السلطان_هيثم_يزور_المملكة pic.twitter.com/YT0UUfeqzB — الشيبة خلفان (@5alfan1) July 11, 2021

ماذا يعني اسم طائرة هيثم بن طارق ( نزوى )؟

وتتكرر عبارة “الطائر الميمون نزوى” في وسائل الإعلام العمانية، فماذا يعني هذا الاسم؟.

عادة ما تحمل طائرة سلطان عٌمان أحد اسمين من ولايات عٌمان، إحداهما صَحار، والثانية نزوى، وهو الاسم الذي اختير لطائرة زيارة هيثم بن طارق التاريخية إلى السعودية.

الطائرة الميمون نزوي

ستحط في رحاب أفضل بقاع الأرض

مع جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

اليوم عيد مشترك بين

🇴🇲و🇸🇦

اللهــــــــــــــــم يدوم المحبة والألفة والإخاء pic.twitter.com/rUsLRKZHjY — (🇴🇲🇦🇪🇰🇼خليجنا نبض واحد 🇸🇦🇧🇭🇶🇦) (@Ahmed9917ed) July 11, 2021

ونزوى إحدى العواصم القديمة لسلطنة عمان، وهي حاليا ولاية بمحافظة الداخلية؛ ومركز المنطقة، وتقع على بعد 164 كلم من مسقط.

وتتزين الطائرة التي أقلت السلطان هيثم بن طارق إلى السعودية، برسم الخنجر والتاج العٌماني على جنبها الأيمن.

جلسة مباحثات بين الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” بأن الملك سلمان عقد جلسة مباحثات رسمية مع السلطان هيثم بن طارق، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأضافت الوكالة أنه تم خلال الجلسة “استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات”.

وعقب جلسة المباحثات، منح خادم الحرمين الشريفين، سلطان عمان قلادة الملك عبدالعزيز، كما منح سلطان عمان، خادم الحرمين الشريفين وسام آل سعيد أرفع الأوسمة العمانية.

وتعد قلادة الملك عبدالعزيز أحد أهم التشريفات السعودية للقادة والرؤساء.

وتأتي القلادة متساوية مع قلادة بدر الكبرى، وتمنح للملوك والرؤساء والقادة، ولا يتم منحها إلا بموجب أمر ملكي سام.

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وتقلد عدد من رؤساء العالم قلادة الملك عبدالعزيز، وممن تقلدوها من الرؤساء، جورج بوش وباراك أوباما ودونالد ترامب رؤساء الولايات المتحدة السابقين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا هولاند، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأظهر مقطع فيديو نشره الإعلام السعودي الرسمي، تبادل كل من الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسلطان عمان السلطان هيثم بن طارق أرفع أوسمة البلدين، حيث منح الأول للثاني قلادة الملك عبدالعزيز، بينما منح الأخير الأول وسام “آل سعيد”.

اتفاقيات تعاون

ووقعت السعودية وسلطنة عمان، أمس الأحد، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس تنسيق بين البلدين، على هامش زيارة بن طارق إلى المملكة.

فيما شهد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وسلطان عمان، توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني.

ووقع المذكرة من الجانب السعودي وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، ومن الجانب العماني، وزير الخارجية بدر بن حمد البوسعيدي.

مستويات جديدة

هذا ويرى مراقبون أنّ العلاقات العمانية السعودية تتجه إلى مستويات جديدة بعد الزيارة التاريخية للسلطان هيثم بن طارق الى المملكة واجتماعه بالملك سلمان بن عبدالعزيز، لتبشر بعهد جديد من الازدهار الأوسع والتعاون الموسع بين البلدين.

ويشير اختيار المملكة العربية السعودية أول وجهة خارجية للسلطان هيثم منذ توليه السلطة العام الماضي إلى المصلحة المتبادلة واحترام عُمان للمملكة، أكبر اقتصاد في المنطقة باحتياطياتها النفطية الهائلة.

ونقل عن أيهم كامل، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر السياسية، قوله: “كان هناك الكثير من العمل وراء الكواليس لمحاولة بناء أساس لشيء أكثر أهمية بين السعوديين والعمانيين”.

وقال كامل: قد تكون العلاقة الوثيقة مع السعودية نعمة اقتصادية لعمان، التي تكافح لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط.

ولطالما لعبت عُمان، المحصورة بين المملكة العربية السعودية وخصمها إيران، دور الوسيط المحايد، لا سيما في الجهود المبذولة لتسوية الصراع المستمر منذ سبع سنوات في اليمن.

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