صحيفة إسبانية تكشف عن شرط فاران لتجديد عقده مع ريال مدريد

كشف صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن المدافع الفرنسي رافائيل فاران 28 عامًا اللاعب في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، قد وضع شرطًا ماديًا بشأن تجديد عقده مع الفريق الملكي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

فاران والتجديد

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن ريال مدريد قدم عرضًا لتجديد عقده مع المدافع رافائيل فاران لمدة ثلاثة مواسم مقابل حصول اللاعب على راتب يصل قيمته 7 ملايين يورو سنويًا.

📰 ABC | متبقي من عقد فاران عام آخر مع ريال مدريد. إذا لم يجدد سيرغب البلانكوس في بيعه. لكن إذا لم يكن هناك عرض بحد أدنى 50 مليون، فسيبقى ويفي بالعقد. قدم مانشستر يونايتد عرض ب 45 مليون. pic.twitter.com/Lb8kCnQEBV — Blancos Global (@Blancos_Global) July 12, 2021

بينما فاران قد طلب من إدارة فريق ريال مدريد 12 مليون يورو سنويًا، للموافقة على توقيع عقد جديد مع الفريق الملكي في ظل العرض الذي حصل عليه اللاعب من نادي مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” للتوقيع معه بالمبلغ الذي طلبه اللاعب.

⚪️ El Real Madrid le ofrece siete kilos para renovar y Varane pide 12https://t.co/CHRbE8o7aH — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) July 12, 2021

فاران ومانشستر يونايتد

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، إلى أن إدارة ريال مدريد قد منح فريق مانشستر يونايتد الضوء الأخضر من أجل التفاوض مع الفرنسي فاران، مما يعني ذلك فشل المفاوضات بين اللاعب وفريق ريال مدريد بشكل نهائي بشأن تجديد عقده.

🚨 غلاف ماركا | فاران على طريقة مبابي لا يستبعد البقاء في ريال مدريد حتى عام 2022 والمغادرة كلاعب حر بعد نهاية عقدّه. pic.twitter.com/FikHeBBl9v — Insider Real (@RMCFarab) July 12, 2021

وبينت تلك التقارير، بأن ريال مدريد يشترط الحصول على مبلغ يتراوح قيمته ما بين 50-70 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل رافائيل فاران عن الفريق الملكي الإسباني، وهو أعلى مما وضعه نادي مانشستر يونايتد الذي وافق على عرض لضم اللاعب بقيمة 45 مليون يورو.

ريال مدريد وبيع اللاعب

ويفكر فريق ريال مدريد الغير متحمس في التعاقد مع المدافع فاران وتجديد عقده وبقائه في صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة في بيع اللاعب، من أجل عقد صفقة هي الأعلى خلال موسم الانتقالات الصيفية.

🚨 سكاي سبورتس | • تم منح مانشستر يونايتد الإذن بالتعامل مع رافائيل فاران والتفاوض على الشروط الشخصية قبل الانتقال المحتمل من ريال مدريد. pic.twitter.com/IBihtBlJHv — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) July 12, 2021

وكشفت تقارير فرنسية في وقت سابق، أن إدارة ريال مدريد تفكر في تقديم عرض إلى باريس سان جيرمان لضم المهاجم كيليان مبابي 22 عامًا مقابل 75 مليون يورو والسماح برحيل المدافع الفرنسي فاران إلى صفوف باريس سان جيرمان.

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فشل المفاوضات

لكن الفريق الباريسي غير متحمس لذلك العرض، في ظل تعاقده مع الماتادور الإسباني سيرخيو راموس مؤخرًا، بعد الرحيل عن ناديه السابق ريال مدريد نتيجة فشل المفاوضات بين الفريق الملكي واللاعب والتي وصلت إلى طريق مسدود.

يذكر أن عقد الفرنسي رافائيل فاران ينتهي مع نادي ريال مدريد في صيف عام 2022م المقبل، مع رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق.

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