رافائيل فاران والمفاوضات مع ريال مدريد
رافائيل فاران والمفاوضات مع ريال مدريد
Imageرياضة

صحيفة إسبانية تكشف عن شرط فاران لتجديد عقده مع ريال مدريد

كتب وطن
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كشف صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أن المدافع الفرنسي رافائيل فاران 28 عامًا اللاعب في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، قد وضع شرطًا ماديًا بشأن تجديد عقده مع الفريق الملكي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

فاران والتجديد

وأفادت الصحيفة الإسبانية، بأن ريال مدريد قدم عرضًا لتجديد عقده مع المدافع رافائيل فاران لمدة ثلاثة مواسم مقابل حصول اللاعب على راتب يصل قيمته 7 ملايين يورو سنويًا.

بينما فاران قد طلب من إدارة فريق ريال مدريد 12 مليون يورو سنويًا، للموافقة على توقيع عقد جديد مع الفريق الملكي في ظل العرض الذي حصل عليه اللاعب من نادي مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” للتوقيع معه بالمبلغ الذي طلبه اللاعب.

فاران ومانشستر يونايتد

وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية، إلى أن إدارة ريال مدريد قد منح فريق مانشستر يونايتد الضوء الأخضر من أجل التفاوض مع الفرنسي فاران، مما يعني ذلك فشل المفاوضات بين اللاعب وفريق ريال مدريد بشكل نهائي بشأن تجديد عقده.

وبينت تلك التقارير، بأن ريال مدريد يشترط الحصول على مبلغ يتراوح قيمته ما بين 50-70 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل رافائيل فاران عن الفريق الملكي الإسباني، وهو أعلى مما وضعه نادي مانشستر يونايتد الذي وافق على عرض لضم اللاعب بقيمة 45 مليون يورو.

ريال مدريد وبيع اللاعب 

ويفكر فريق ريال مدريد الغير متحمس في التعاقد مع المدافع فاران وتجديد عقده وبقائه في صفوف الفريق خلال المواسم المقبلة في بيع اللاعب، من أجل عقد صفقة هي الأعلى خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وكشفت تقارير فرنسية في وقت سابق، أن إدارة ريال مدريد تفكر في تقديم عرض إلى باريس سان جيرمان لضم المهاجم كيليان مبابي 22 عامًا مقابل 75 مليون يورو والسماح برحيل المدافع الفرنسي فاران إلى صفوف باريس سان جيرمان.

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فشل المفاوضات 

لكن الفريق الباريسي غير متحمس لذلك العرض، في ظل تعاقده مع الماتادور الإسباني سيرخيو راموس مؤخرًا، بعد الرحيل عن ناديه السابق ريال مدريد نتيجة فشل المفاوضات بين الفريق الملكي واللاعب والتي وصلت إلى طريق مسدود.

يذكر أن عقد الفرنسي رافائيل فاران ينتهي مع نادي ريال مدريد في صيف عام 2022م المقبل، مع رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق.

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