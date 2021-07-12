“شاهد” الاستقبال الشعبي لنجوم منتخب إيطاليا بعد تتويجه بلقب اليورو

عاد نجوم منتخب إيطاليا لكرة القدم، الذي توج بطلاً لكأس أمم أوروبا “اليورو” إلى العاصمة الإيطالية روما وسط استقبال شعبي حاشد وفرحة عارمة عمت أرجاء البلاد.

منتخب إيطاليا والاستقبال الشعبي

واحتفل نجوم منتخب إيطاليا فور وصوله إلى البلاد مع أنصاره وعشاقه الذين جاؤوا إلى العاصمة روما، ورفع كأس أمم أوروبا “اليورو” الثاني في تاريخ مسيرته منذ عام 1968م.

وقد قفز نجم المنتخب الإيطالي “ليوناردو سبيناتسولا”، الذي تعرض لإصابة قوية في وتره قدمه خلال مباراته في دور النصف النهائي أمام منتخب إسبانيا.

قبل أن يسير إلى مدرج المطار مستعينًا بعكازيه وسط التصفيق الحار من أنصاره وعشاقه الذين صارعوا إلى التقاط الصور معهم.

استقبال منتخب إيطاليا

وقام رئيس جمهورية إيطاليا “سيرجو ماتاريلا” الذي شاهد المباراة النهائية من داخل ملعب “ويمبلي” في العاصمة البريطانية، باستقبال نجوم منتخب إيطاليا في العاصمة روما لتكريمهم على هذا الإنجاز العظيم.

وخرج الآلاف من أنصار منتخب إيطاليا إلى الشوارع والمدن الإيطالية بعد نهاية المباراة النهائية، مطلقين الأناشيد والألعاب النارية ابتهاجًا وفرحًا حتى ساعات متأخرة من الليل.

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وتوج منتخب إيطاليا بلقب بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” أمام منتخب إنجلترا بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد التعادل الإيجابي المثير بهدف لكليهما في نهائي المسابقة التي جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب “ويمبلي”.

هدف منتخب إنجلترا

وأحرز منتخب إنجلترا هدف التقدم في الدقيقة الثانية بعد بدء انطلاق صافرة المباراة في شباك منافسه الضيف إيطاليا “الأزرق” عن طريق اللاعب لوك شاو سددها اللاعب بقوة بعد عرضية رائعة على يمين حارس شباك منتخب إيطاليا.

ونجح منتخب من تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال67 عن طريق المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي سجلها اللاعب بأقدامه على يمين شباك مرمى منتخب إنجلترا، لينتهي الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

ركلات الترجيح

وابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب الضيف إيطاليا أمام منافسه المستضيف إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد تألق حارس منتخب إيطاليا ” جيانلويجي دوناروما” في التصدي لركلات الترجيح.

وفاز منتخب إيطاليا بلقب كأس أمم أوروبا “اليورو” للمرة الثانية في تاريخيه خلال مسيرته الكروية، فيما لم ينجح منتخب إنجلترا الذي تأهل لأول مرة إلى نهائي بطولة اليورو منذ عام 1966م في البطولات الكبرى.

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