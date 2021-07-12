روان بن حسين تفجع بوفاة أقرب الناس لها: راحت روحي (شاهد)

أعلنت الفاشينيستا الكويتية، روان بن حسين، عن وفاة والدتها بعد صراع مع المرض ومكوثها في غيبوبة منذ أشهر.

روان بن حسين: راحت روحي

وكتبت روان بن حسين بمنشور عبر (انستجرام) و(تويتر): (انتقلت الى جوار الرحمن حبيبتي نور عيني توتي ام حسن البنت الباره في والدينها الين اخر يوم وشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الام الحنونه واصدق صديقه. اللي منها استمد قوتي).

وتابعت روان بن حسين نعي والدتها بكلام مؤثر: (ماما حبيبتي الله اخذ امانته في اول ليله من ذي الحجه، ايام فضيله مباركه لانك انسانه زينه ومرضيّه ربج. يارب ارحمها وتغمّد روحها الجنه وصبّرني وصبّر ابوي واخوي وخواتي على فراقها

راح اشتاقلج يما كسرتي ظهري راحت روحي).

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مشاهير يواسون روان بن حسين

وسارع عدد من المشاهير إلى تعزية روان بن حسين، فكتب الممثل السوري طلال مارديني: (الله يرحمها و يغفرلها و يصبركن).

وكتبت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبدالعزيز: (الله يرحمها ويغفرلها ويصبركم حبيبتي روان).

وحرصت الفنانة البحرينية حلا الترك على مواساة روان بن حسين وكتبت: (عظم الله اجرك ياقلبي).

كذلك الفنانة السورية جمانة مراد: (البقاء لله يا حبيبتي، الله يرحمها ويجعل مثواها الجنه ويصبر قلبك).

وأكدت الفنانة اليمنية بلقيس تضامنها مع روان بن حسين، وكتبت: (عظم الله أجرك حبيبتي روان كوني قوية واحنا معاك الله يرحمها ويسكنها جناته والحمدلله على كل حال).

وكتب الفنان المغربي سعد المجرد في مواساته لروان بن حسين: (انا لله و انا لله راجعون ، الله يصبرك يا روان ، تعازينا الحارة لاهلك ، الله يرحم الفقيدة و يدخلها فسيح جناته . قلبي معكم).

وكانت والدة روان بن حسين تعاني من فشل كلوي وفشل بالرئة، دخلت على إثره في غيبوبة منذ عدة أشهر قبل أن تتدهور حالتها وتتوفى أمس الأحد.

روان بن حسين: آسفة لجمهوري في السعودية

وكانت روان بن حسين قد تصدرت قبل أشهر قائمة المواضيع الأكثر تداولاً عبر تطبيق (تويتر) في السعودية، وذلك بعد اعتذارها للشعب السعودي.

وقالت روان بن حسين حينها في لقاء عبر خاصية البث المباشر المشترك مع الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز على (إنستغرام): (أنا آسفة لجمهوري في السعودية، اليوم أنا فخورة بالملك سلمان، وهيئة الترفيه، وإنجازات المرأة السعودية).

وتابعت: (أعتذر منكم إذا دخّلت نفسي في يوم من الأيام في مواضيع لا أفهم بها، الجمهور السعودي كان ولا زال الداعم الأول لي).

واستطردت: (مو عيب الواحد يغلط ولكن تعلمنا من غلطنا، كبرنا، كنا طايشين وكنا صغير، وأتمنى يسامحوني لأني أظل بنتهم، بنت الكويت وبنت كل الخليج، وكبرت معاهم).

روان بن حسين ونجيب ساويرس

وعبرت الفاشينيستا الكويتية في نفس اللقاء عن استغرابها من الجدل الذي أثير بسبب صورتها مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

وقالت روان إنها لا تعلم سبب هذا الجدل على الرغم من أنه رجل في سن والدها وقد يكون أكبر، مضيفة: (تعرفت عليه منذ حوالي 3 سنوات في حفل توزيع جوائز في لندن وأصبح صديقا لي، لأن بيننا الكثير من الأصدقاء المشتركين).

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وتابعت: (كما أنني أتعلم الكثير من نجيب ساويرس ليس فقط في مجال المال، ولكن أيضا على مستوى الحياة، لأنه يمتلك خبرات واسعة).

وتصدر هاشتاج #روان_حسين_تعتذر_للسعوديين التريند الأول في المملكة، تباينت خلاله ردود أفعال الشعب السعودي حول اعتذار الفاشينستا الكويتية.

أزمات روان بن حسين مع السعودية

وتعود أزمة روان مع السعودية حين غردت عبر حسابها الرسمي على “تويتر” حول جريمة مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بتركيا.

وكتبت روان حينها: (ليش بعد عشرين يوم يعترفون؟ وليش الجثة مفقوده؟ وليش في اشاعات انه تم تقطيع الجثه؟ اذا على حد كلامهم حادث ! لكن تقطيع الجثه واخفاءها عرقله للعدالة وترتيبهم لهذا دليل على اداء الفعل مع سبق الاصرار والترصد وليس كما يدعون حادث).

وتعرضت روان حينها لهجوم كبير من الناشطين السعوديين الذين طالبوها بعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل عام والسعودية بشكل خاص، ونصحوها بأن تتحدث عن الملابس والمكياج وعرض الأزياء، وأن تبتعد عن هذه الأمور الحساسة.

طلاق روان بن حسين

الجدير بالذكر أن روان أعلنت طلاقها من يوسف المقريف قبل عام، وذكرت حينها أنها مصابة

بفيروس “HPV” الذي انتقل إليها من زوجها بسبب خيانته لها مع نساء ليل عشوائيات.

وكشفت بن حسين أن زوجها يوسف المقيرفي قد اغتصبها قبل زواجهما، لكنها تزوجته بضغط من والده.

وكتبت حينها: (لقد جعلني مصابة بالانفصام، كنت حامل في الشهر الثامن حين رأيت زوجي يُرسل صورة عضوه الذكري لفتيات قاصرات).

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