حورية فرغلي تفاجئ الجمهور وتعلن تبني طفلين .. لكنّها ترفض رؤيتهما لهذا السبب!

كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي عن تبنيها لطفلين من ذوي الاحتياجات الخاصة، خاصة بعد حرمانها من الإنجاب بسبب إصابتها بورم في الرحم.

حورية فرغلي لا ترى أبناءها بالتبني

وقالت حورية فرغلي في تصريحات لصحيفة (الوطن) المصرية، إنها تتبنى الطفلين لكنها لا تستضيفهما داخل منزلها لأنها لا تتحمل رؤيتهما وهما بهذا الوضع الصحي الصعب، ولكنها تقوم بزيارتهما من وقت لآخر.

وأكدت حورية فرغلي أنها تنفق على هذين الطفلين وتتكفل باحتياجاتهما بشكل كامل منذ العديد من السنوات، ولكنها لا تقوم بزيارتهما بشكل مستمر، وهذا بسبب أنها لا تريد أن تراهما بهذه الحالة الصحية التي يمران بها لأنها تتأثر كثيراً.

ابن الخادمة أول أبناء حورية فرغلي

وسبق أن كشفت حورية فرغلي أنها تبنت طفل الخادمة التي تعمل لديها، وكانت غير مصرية، فأتت لها وأخبرتها أنها حملت من رجل غريب وأن الرجل تركها وهرب، ولذلك كانت تريد أن تتخلص من الطفل.

لكن حورية فرغلي رفضت ذلك الأمر، وأحضرت لخادمتها شاباً ليسجَّل الطفل باسمه، وأخذت حورية تربي الطفل وتنفق عليه وتعلمه لدرجة أنه كان مرتبطا بها ارتباطا كبيرا أدى إلى غيرة الأم عليه منها.

وانتهى الأمر بأن أخذت الخادمة الطفل إلى بلدها الأصلي وهربت به بعدما كل ما قدمته لهما حورية فرغلي.

(ليه لأ)

وجاء تصريح حورية فرغلي تزامناً مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل (ليه لأ)، الذي أعلنت أسرته عن صدور تقرير رسمي عن وزارة التضامن المصرية، أكد أن الإقبال على كفالة الأطفال اليتامى زاد منذ بدء عرض حلقات المسلسل.

وذلك بعد حملة أطلقتها مؤلفة العمل وتبنتها بطلة العمل منة شلبي بعنوان (الأطفال مكانها البيوت)، تدعو خلاله للتوسع في احتضان الأطفال المودعين بدور رعاية الأحداث.

وحسب التقرير، ذكرت وزارة التضامن في مصر أنها استقبلت أكبر عدد طلبات كفاله تم تقديمه في عام واحد في تاريخ الوزارة، بعد عرض الجزء الثاني من مسلسل ( ليه لأ ).

وأشار التقرير إلى أن الوزارة تدرس حاليا 2700 طلب كفاله أغلبهم من فتيات لم يسبق لهن الزواج.

ويتناول الجزء الثاني من مسلسل (ليه لأ) قضية اجتماعية مهمة، وهي تمرد الفتاة على الرضوخ لفكرة الزواج في سن معين، من أجل إنجاب الأطفال.

وسبق أن كشفت حورية فرغلي في لقاء مع برنامج (بوضوح)، المذاع على فضائية (الحياة) المصرية، أنها حُرمت من نعمة الإنجاب بسبب إصابتها بورم في الرحم.

حورية فرغلي تعود

وقبل أسابيع، أعلنت فرغلي عن توقيعها رسميا عقد مسلسل (أيام وبنعيشها)، ليعد ذلك أولى خطواتها في العودة للفن مجددا بعد الأزمة الكبيرة التي مرت بها جراء كسر أنفها ورحلة العلاج الصعبة.

ونشرت فرغلي عبر حسابها الرسمي بانستغرام، صور توقيع العقد وعلقت بما نصه: (توقيع عقد مسلسل (أيام وبنعيشها).. انتظروني قريبًا).

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وبدا من الصور التغير الكبير في شكل حورية فرغلي، بعد عملية إصلاح أنفها المضنية والتي سبق وأن فشلت أكثر من مرة.

حورية فرغلي وبطولة (براءة ريا وسكينة)

وكانت الفنانة وفاء عامر كشفت مؤخرًا مشاركة فرغلي لها في بطولة فيلم (براءة ريا وسكينة).

وقالت: (استئناف تصوير فيلم براءة ريا وسكينة، انتظرونا بطولتي أنا وحورية فرغلي ونجوم كتير).

وفيلم (براءة ريا وسكينة) أعلن أنه سيكون بطولة وفاء عامر، حورية فرغلي، حسن عبدالفتاح، شريف باهر، أشرف مصيلحي، منة فضالي، وأحمد عبدالله محمود.

وهو من إنتاج حلمي شهاب وحسام شهاب، إخراج عبدالقادر الأطرش، وتأليف محمد عاشور.

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والفيلم ينتمي لتصنيف أفلام الإثارة والأكشن، حيث يكشف دور الاحتلال البريطاني، في تلفيق تهم القتل لريا وسكينة لتشويه سمعتهن، مؤكدا أن الثنائي كان في الحقيقة يقوم بدور وطني وهو استدراج جنود الاحتلال وقتلهم ودفنهم، وليس قتل النساء بالخنق وسرقة مصوغاتهن كما تردد سابقا.

وتدور أحداث الفيلم في عام 1920، بالتزامن مع العصر الحالي، حيث يقوم شاب وفتاة يعملان في الصحافة، بالبحث عن المستندات الأصلية لقضية ريا وسكينة ويتوصلا لشخص مقيم في مدينة الإسكندرية عاش في هذه الفترة، وقابل ريا وسكينة، ويسرد لهما القصة الحقيقية كاملة.

حورية فرغلي عضو لجنة تحكيم مسابقة ملكة جمال مصر

كما أعلنت فرغلي انضمامها للجنة تحكيم مسابقة Miss Egypt 2021، والمقرر لها الشهر الجاري، وتشارك حورية بصفتها ممثلة وبصفة أخرى وهي حمل لقب ملكة جمال مصر سابقا.

وعبرت حورية عن فخرها بانضمامها ضمن أعضاء لجنة تحكيم المسابقة التي تحمل اسم (بنت مصر)، وكتبت عبر حسابها بموقع انستقرام: (أتشرف بانضمامي كعضو لجنة تحكيم Miss Egypt 2021 انتظرونا أول الشهر المقبل).

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يذكر أن فرغلي حسمت خطوتها الفنية الأولى بعد نجاح جراحة (زرع الأنف) واستعادة قدرتها على الكلام بطريقة طبيعية، حيث اتفقت على استكمال تصوير دورها في فيلم (براءة ريا وسكينة) والذي توقف تصويره منذ فترة طويلة بسبب أزمات حورية الطبية.

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