حملة لإطلاق سراح خالدة جرار من سجون الاحتلال لدفن ابنتها سهى

دشن ناشطون بموقع التواصل حملة لاقت تفاعلا واسعا تطالب سلطات الاحتلال، بإطلاق سراح الأسيرة القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار لأجل دفن وتوديع ابنتها سهى التي توفيت فجأة جراء نوبة قلبية حادة.

إطلاق حملة #الحرية_لخالدة_جرار محلياً ودولياً

ثريده 👇👇 بدلاً من أن نسلّم بأن المناضلة القيادية عضو المجلس التشريعي سابقاً خالدة جرار لن تودّع ابنتها سهى، والتي أعلن عن وفاتها مساء اليوم، وإذ تقبع جرار في سجون الاحتلال منذ ما يقارب عامين pic.twitter.com/ltu6rmolEa — عبير الخليل 🇵🇸𓂆 (@abeer_alkalil8) July 12, 2021

وتصدر وسم “#الحريه_لخالده_جرار” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر، وانتشرت عبره آلاف الدعوات من النشطاء للضغط على الاحتلال وإطلاق سراح خالدة جرار، التي يتبقى من فترة سجنها شهرين.

نتمني الافراج عن الاسيرة المناضلة خالدة جرار من اجل ان توديع ابنتها سها 🥺#الحرية_لخالدة_جرار pic.twitter.com/fmkixMad2h — الاء طالب البطة (@alaa_T_batta) July 12, 2021

قسوة الموت وقسوة القهر وقسوة الواقع المرير تحت الاحتلال. #الحريه_لخالده_جرار pic.twitter.com/QK7i3yhmUD — خزامى الناصر (@halamoon0987) July 12, 2021

خالدة جرار

وتداول النشطاء صورا لمتظاهرين يقفون أمام سجن عوفر الآن، للمطالبة بإطلاق سراح القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وكانت الشرطة الفلسطينية قد أعلنت العثور على جثة الفتاة سهى جرار داخل شقة سكنية قرب مجمع فلسطين الطبي في رام الله، مساء أمس الأحد.

في الأسفل نصٌّ كتبته سهى منذ فترة..

هل وفاتها طبيعيّة؟

قطعًا لا..

لا يُمكن لأيّ قلبٍ أن يتحمّل كلّ هذا..

إذا لم تقتلك "إسرائيل" في قصف مدفعيّ وأنت في بيتك كما في غزّة.. وإذا لم تقتلك وأنت تمرّ من أحد الحواجز كما في الضّفّة، فستقتلك قهرًا ومقتًا وألمًا..#الحرية_لخالدة_جرار pic.twitter.com/ATfwnuJkGk — Alaa Shaat | علاء شعث 🇵🇸 (@3laa_pal) July 12, 2021

مؤكدةً أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الوفاة.

من جهتها، أعلنت عائلة جرار عن وفاة سهى جرار بشكل طبيعي، مشيرةً إلى أنها كانت تعاني من أمراض سابقة.

الاحتلال يحول بين الأم وابنتها ويحرمها نظرة الوداع الأخير #الحرية_لخالدة_جرار pic.twitter.com/heqNnyKKfB — فلسطين (@Palestine_ar) July 12, 2021

وقال بيان العائلة إن “التشخيص الأولي” يوضح أن “سبب الوفاة نوبة قلبية حادة، مع العلم أنها كانت تعاني سابقاً من بعض الأمراض والأعراض البسيطة”.

هذا وجاء في الدعوة لهذه الحملة المطالبة بإطلاق سراح خالدة جرار ” بدلاً من أن نسلّم بأن المناضلة القيادية عضو المجلس التشريعي سابقاً خالدة جرار لن تودّع ابنتها سهى، والتي أعلن عن وفاتها، وإذ تقبع جرار في سجون الاحتلال منذ ما يقارب عامين، ومن المفترض أن تنهي حكمها خلال شهرين، لنعمل محلياً ودولياً لتشكيل الضغط اللازم على إدارة سجون الاحتلال لتطلق سراح جرار في أقرب موعد حتى يتسنّى لها وداع ابنتها، وممارسة أبسط حقوقها الإنسانية”.

كما بكل موت قسوة …بهذا الموت قسوة أكثر.

كما بكل موت لشابة او شاب كسرة في القلب والوجدان لموت سهى كسرة ترزت في القلب وادمته.

كيف تصبح بلحظات حياتنا مرثية كتبها درويش وغناها مارسيل خليفة وتجسدها الان بكل وقع من الحانها وشجيها خالدة

#الحريه_لخالده_جرار pic.twitter.com/iWcO0ADqgk — خزامى الناصر (@halamoon0987) July 12, 2021

وختمت بالقول “لخالدة الحق في أن تشارك في مراسم تشييع جثمان ابنتها”.

هذا وطالب النشطاء كافة الدول العربية والمؤسسات الدولية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي للإفراج عن النائب جرار وتمكينها من توديع ابنتها سها.

"الخبر كثير بوجع.. موجوعة لاني مشتاقتلها لسهى حبيبة قلبي بس سلموا عالكل وخليهن يديروا بالهن عحالهن وطمنوهن انا قوية..قوية" الاسيرة خالدة جرار لمحاميها ..#الحرية_لخالدة_جرار pic.twitter.com/fbspxVWNDD — Abed alrhman (@Abedalr50727533) July 12, 2021

من جهتها نعت الجبهة الشعبية “بمزيدٍ من الحزن والأسى، بمكتبها السياسي ولجنتها المركزيّة وعموم أعضائها في الوطن والشتات الرفيقة سهى جرار ابنة القياديّة الأسيرة خالدة جرار “أم يافا” والمناضل غسّان جرار”.

وبدورها، أطلقت الجبهة اليوم الاثنين، حملة لإطلاق سراح الأسيرة خالدة جرار من سجون الاحتلال محلياً ودولياً، وذلك لتتمكن من تشييع جثمان ابنتها وإلقاء نظرة الوداع.

هل من العدل أن تحارب خالدة كي تشيع ابنتها، أي أن تحارب كي تحزن؟

لا أستطيع أن أتخيل وجع أكبر مما تشعر به خالدة الآن..#الحرية_لخالدة_جرار pic.twitter.com/Ajo1BPrC4G — نجوان سمري Najwan Simri (@SimriNajwan) July 12, 2021

ودعت الجبهة في بيان إلى ضرورة “تشكيل حملة ضغط محلياً ودولياً على إدارة سجون الاحتلال لتطلق سراح جرار في أقرب موعد حتى يتسنّى لها وداع ابنتها سهى، وممارسة أبسط حقوقها الإنسانية”.

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وشددت على أنه من حق الأسيرة جرار أن تشارك في مراسم تشييع جثمان ابنتها.

إيش أوّل مكان بيزوروه أسرانا بعد ما ينهوا محكوميتهم؟ المقبرة، ليش؟ لأنو دائما عندهم وداع مؤجّل، وعزيز فقدوه لكن قضبان السجن منعتهم من الوداع الأخير والنظرة الأخيرة والحضن الأخير، شعور الفقد بينوصفش فكيف لما تعيشوا بين أربع حيطان وسجّان بيرحمش؟#الحرية_لخالدة_جرار — وئـآم ‏𓂆 (@weamay88) July 12, 2021

مضيفة “جرار تقبع في سجون الاحتلال منذ ما يقارب عامين ومن المفترض أن تنهي حكمها خلال شهرين”.

السلام على سجن الدامون.. الملبد بغيوم الحزن والدمع الآن

السلام على قلب أم يافا المكلوم، وكلّ أسيراتنا..

لله قلوبنا، وقهرنا، وعجزنا، وما لا نستطيع إدراكه بالحرف والكلمة. بكرة الشمس راح ترخي جدايلها

مثل حطّة على كتافك.#الحرية_لخالدة_جرار فعّلوه. — سُجود محاجنة (@sojodmhajne) July 12, 2021

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية إن جهودا قانونية ومؤسساتية تبذل حاليا للإفراج فورا عن الأسيرة جرار، لتمكينها من إلقاء نظرة الوداع الاخيرة على إبنتها سهى.

من هي خالدة جرار

خالدة جرار سياسية فلسطينية وناشطة نسوية يسارية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة. وفق ويكبيديا

تنشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة حقوق الأسرى الفلسطينيين.

ترأست مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى والمعتقلين.

ولدت خالدة جرار في التاسع من شباط 1963

انتخبت لعضوية المجلس التشريعي في يناير 2006 واحدةً من ثلاثة نواب للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين واستمرت في العمل ممثلة منتخبة منذ ذلك الحين.

وهي أيضاً الممثلة الفلسطينية في مجلس أوروبا، ترأس حالياً لجنة الأسرى في المجلس التشريعي الفلسطيني. لعبت دوراً رئيسياً في تعزيز طلب فلسطين للانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

اعتقلتها السلطات الإسرائيلية عدّة مرات، اعتقالات إدارية دون توجيه أي تهم. كما وجّهت إليها محكمة عسكرية إسرائيلية تهمة “التحريض والتورط في الإرهاب”، وحكم عليها بالسجن مدة 15 شهراً، قضت ستة منها قبل إطلاق سراحها بعد حملة دولية لصالحها.

حتى اعتبارا من مايو 2021، لا تزال خالدة رهن الاعتقال الإداري بعد أن اعتقلتها القوات الإسرائيلية من منزلها في رام الله أواخر شهر أكتوبر عام 2019.

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