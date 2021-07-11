رونالدو والتتويج بلقب هداف بطولة اليورو
رونالدو والتتويج بلقب هداف بطولة اليورو
Videoرياضة

رونالدو يُتوج بلقب هداف بطولة اليورو 2020

كتب وطن
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توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عامًا، بلقب هداف “اليورو” في نسختها ال16 بعد انتهاء منافسات البطولة بتتويج منتخب إيطاليا على حساب منافسه إنجلترا في مباراة مثيرة بين المنتخبين.

رونالدو وهداف بطولة اليورو

وتصدر رونالدو قائمة الهدافين في بطولة اليورو بعد تمكنه من تسجيل 5 أهداف في ثلاثة مباريات بزمن قدر 360 دقيقة، ضمن مجموعة المنافسة التي تعد الأصعب في البطولة والتي ضمت كلاً من: فرنسا وألمانيا وهنغاريا.

وقد خرج اللاعب رونالدو من البطولة من دور ال16 من منافسات اليورو أمام منتخب بلجيكا بعد الخسارة أمامه بهدف نظيف دون رد، الذي جمع كلا المنتخبين على ملعب “لاكارتوخا” في مدينة إشبيلية الإسبانية.

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بينما أحرز المهاجم التشيكي “باتريك شيك” في وصافة ترتيب قائمة الهدافين بالتساوي مع رونالدو بنفس رصيد الأهداف، إلا أن اللاعب قد سجلها في زمن قدر 404 دقيقة، قبل أن يخرج منتخب بلاده أمام نظيره منتخب الدنمارك خلال منافسات دور الربع النهائي من البطولة.

الاتحاد الأوروبي ورونالدو

وفي ذات السياق، قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” في بيان صحفي نشره عبر موقعه الرسمي، جاء فيه: ” استمرار رونالدو التربع على صدارة هدافي بطولة اليورو برصيد 5 أهداف، مع صنع هدف سادس أخر إلى جانب تسجيله الأهداف الخمسة”.

وأردف الاتحاد، ” اكتفى منافسه التشيكي باتريك بتسجيله 5 أهداف دون صناعة أي من الأهداف في بطولة اليورو”.

تحطيم الأرقام القياسية

ونجح رونالدو من تحطيم عدة أرقام مميزة قياسية في بطولة اليورو، كان من أبرزها معادلته مع أسطورة الكرة الإيرانية علي دائي برصيد 109 هدفًا في المشاركات الدولية مع منتخب البرتغال، سجلها الدون في 178 مباراة وفي 44 مرمى في العالم.

وكذلك رفع صاروخ ماديرا رصيده من الأهداف في بطولة اليورو إلى 14 هدفًا، ليصبح بذلك الهداف التاريخي في المسابقة خلال مسيرته الاحترافية، ومحطمًا بذلك الرقم القياسي الذي حمله أسطورة كرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني برصيد 9 أهداف.

وذكرت شبكة أوبتا العالمية المتخصصة في الإحصائيات في عالم كرة القدم، بأن رونالدو أصبح أول لاعب أوروبي في تاريخ كرة القدم قد سجل 20 هدفًا أو أكثر في نهائيات البطولات الكبرى، وكذلك أول لاعب يشارك في خمس نسخ في بطولة اليورو.

ترتيب هدافو بطولة اليورو

وقد تربع على صدارة ترتيب هدافي بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” في نسختها ال16، اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو برصيد 5 أهداف، يليه في وصافة الترتيب اللاعب التشيكي باتريك شيك بالتساوي بنفس الأهداف.

وفي ثالث الترتيب جاء المهاجم الفرنسي كريم بنزيما برصيد 4 أهداف، يليه في المركز الرابع السويدي إيميل فورسبرغ وكذلك في خامس الترتيب المهاجم البلجيكي روميليو لوكاكو والإنجليزي هاري كين متساوين بنفس الرصيد مع الفرنسي بنزيما.

أما في المركز الثامن جاء السويدي شيردان شاكيري برصيد ثلاثة أهداف، متساويًا بذلك مع الإنجليزي رحيم سترلينغ، والدنماركي كاسبر دولبيرغ، والبولندي روبرت ليفاندوفسكس، والإسباني ألفارو موراتا، والسويسري هاريس سيفيروفيتش بنفس الرصيد خلال منافسات بطولة اليورو.

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