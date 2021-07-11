مقتل عامل توصيل طلبات داخل منزل مواطن يفجر غضب الكويتيين!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت بموجة غضب واسعة، عقب تداول تفاصيل جريمة بشعة حيث قتل عامل توصيل طلبات “دليفري” داخل منزل مواطن.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “القبس” المحلية فإن الأجهزة الأمنية عثرت على جثة مقيم هندي “عامل توصيل طلبات” وسط بركة من الدماء.

مقتل عامل توصيل طلبات هندي داخل منزل مواطن في أبو فطيرة والمباحث تبحث عن ابن صاحب البيت لشكوكهم فيه حيث تشير التحريات الى رفضه دفع قيمة ما طلبه واعتدى بالضرب على المجني عليه. pic.twitter.com/lR6nJ2afi9 — المجلس (@Almajlliss) July 11, 2021

وتبدو عليه آثار عنف وإصابة بليغة بالرأس، وذلك داخل منزل مواطن.

مقتل عامل توصيل طلبات في الكويت

هذا ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني أنه “فور تلقي بلاغ بالواقعة، توجه رجال الأمن إلى المنزل في منطقة أبو فطيرة في محافظة مبارك الكبير.”

وشاهدوا الآسيوي (41 عاما) جثة هامدة، وملقى على ظهره وتبدو عليه آثار عنف.

ولم تكشف السلطات بعد عن سبب الوفاة ووقتها، فيما أوضح المصدر للصحيفة “أن تحريات رجال المباحث الأولية دلت على أن الشكوك تحوم حول ابن صاحب المنزل وهو من أرباب السوابق ومتوار عن الأنظار”.

لاحول ولاقوة الا بالله وانا لله وانا اليه راجعون الله يرحم اخونا باشا ويغفر له ويسكنه فسيح جنانه ويصبر اهله وذويه ويرزقهم ويعوضهم خير والله ان القلب معصور من هذه الاخبار .. وليس لدي تعليق اكثر من ذلك .. تعبنا وجداً جداً جداً #مقتل_عامل_توصيل_طلبات — ✨أ.بشاير اليافعي✨ (@AblaBashayer) July 11, 2021

هذا وتوصل رجال المباحث إلى معلومة تفيد بأن المشتبه به اعتدى بالضرب على العامل الآسيوي الذي رفض مغادرة المنزل، لعدم دفع المشتبه به قيمة ما طلبه.

وأشار المصدر الأمني في تصريحاته لـ”القبس” إلى أنه جرى تعميم بيانات المشتبه به على جميع النقاط الأمنية “تمهيدا لضبطه والتحقيق معه

هذا وتصدر وسم بعنوان “#مقتل_عامل_توصيل_طلبات” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر الكويت.

#مقتل_عامل_توصيل_طلبات يحسرتي عليه الله يصبر اهله و ناسه …💔 — omar ❤️ (@Omar9lore) July 11, 2021

جرائم القتل أصبحت خبرا يوميا. جريمة اليوم واضحة، عنصرية تسترخص أرواح المقيمين. هناك جهد شعبي ضد العنصرية لكن الدولة لا تقدم شيئا. على الدولة أن تملأ الوزارات والتلفزيون الرسمي بالرسائل المناهضة للعنصرية.

حياة المقيم ليست أهم من حياة الكويتي. الإعدام للقاتل

#مقتل_عامل_توصيل_طلبات — طلال الخضر (@Talkhedher) July 11, 2021

وطالب النشطاء عبر الوسم بضرورة الوصول للقاتل وتوقيع أقسى العقوبات عليه، حتى يكون عبرة لغيره ولا تشهد مرة أخرى الكويت أحداث فوضى مثل هذه.

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون#مقتل_عامل_توصيل_طلبات pic.twitter.com/W1c4SZGAYT — أ. د. أحمد راشد اللافي (@Dr_AhmadAllafi) July 11, 2021

" سوف يأتي على الناس زمانٌ لا يعرف فيه

المقتول بأي ذنبٍ قُتل." – علي بن ابي طالب #مقتل_عامل_توصيل_طلبات — AlaWaDH (@mr_ali93) July 11, 2021

وكانت الكويت قد شهدت الاثنين واحدة من أبشع الجرائم التي راح ضحيتها عبدالعزيز الرشيدي من مرتبات الإدارة العامة للمرور، على يد مقيم سوري قتل والدته حورية العنزي أيضاً.

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إلى هذا أعلنت وسائل إعلام كويتية، وفاة السوري قاتل والدته الكويتية وشرطي المرور عبدالعزيز الرشيدي أثناء تلقيه العلاج في مستشفى العدان عقب إطلاق الشرطة الكويتية النار عليه عندما حاول مقاومتهم.

لحظة طعن عبدالعزيز الرشيدي

وفي وقتٍ سابقٍ، نشر فيديو مروع يوثق لحظة طعن شرطي المرور عبدالعزيز محمد الرشيدي على يد وافد سوري.

ويظهر بالفيديو مشاهد قاسية، للحظة انقضاض القاتل السوري على الشرطي عبدالعزيز الرشيدي، وقام بطعنه أكثر من أربع مرات، بينما يحاول الشرطي النهوض والمقاومة، لكنه ينهار في النهاية ويفقد حياته.

وفي فيديو آخر رصد لحظة إطلاق قوات الأمن الخاصة النار على القاتل السوري الذي يدعى أحمد حمد العلوش في مزارع الوفرة، بعدما رفض تسليم نفسه.

وبينما عزّى أمير الكويت نواف الأحمد، أسرة الشرطي عبدالعزيز محمد الرشيدي بوفاته في الجريمة، قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم إنّ (الجريمة هزت وجدان الشارع الكويتي ونطالب المسؤولين في وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المأساة).

وتضاربت الأقوال حول نتيجة فحص عينات من جثة السوري قاتل والدته والشرطي عبدالعزيز الرشيدي في الجريمة التي عرفت هزت الكويت وعرفت بـ(جريمة المهبولة).

مواد مخدرة في جثة القاتل

فبينما ذكرت صحيفة (الراي) الكويتية أن الفحص الأولي للجثة يؤكد أنه خالٍ من أي مواد مخدرة، أكدت صحيفة (الأنباء) العكس.

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ونقلت صحيفة (الأنباء) عن مصدر أمني مطلع تأكيده أن العينات المأخوذة من قاتل أمه وشهيد الواجب الشرطي عبدالعزيز الرشيدي أثبتت تعاطيه مواد مخدرة حيث عثر فيها على آثار مادتي الشبو والكيميكال المخدرتين.

وكشف المصدر أن التحريات الأمنية خلصت إلى أن الجاني ليس من أرباب السوابق وليس لديه في سجله حتى مخالفة مرورية واحدة، وأنه غادر إلى إحدى الدول العربية للدراسة بخلاف موطنه وعاد إلى البلاد لأسباب مجهولة حتى لدى أسرته.

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