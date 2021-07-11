الغارديان: وفاة امرأة أصيبت بمتغيرات “ألفا وبيتا” لفيروس كورونا معاً .. ماذا قال علماء عن هذه الحالة!

قال باحثون إن امرأة بلجيكية تبلغ من العمر 90 عامًا توفيت بعد إصابتها بـ Covid-19 بعدما أصيبت بكل من متغيرات ألفا وبيتا لفيروس كورونا في نفس الوقت.

وبحسب صحيفة الغارديان البريطانيّة فقد تم إدخال المرأة غير الملقحة إلى مستشفى OLV في مدينة آلست شمال العاصمة بروكسل، بعد تردي وضعها الصحيّ في مارس وأثبتت إصابتها بفيروس Covid-19 في نفس اليوم.

و كانت مستويات الأكسجين لدى السيدة جيدة في البداية، سرعان ما تدهورت حالتها وتوفيت بعد خمسة أيام.

ووجد أنها تحمل كلا من سلالة ألفا ومتغير بيتا.

من جانبها، قالت عالمة الأحياء الجزيئية آن فانكيربيرغن من مستشفى OLV التي قادت البحث: “كان هذان النوعان ينتشران في بلجيكا في ذلك الوقت ، لذلك من المحتمل أن تكون السيدة مصابة بفيروسات مختلفة من شخصين مختلفين”.

وقالت: “للأسف لا نعرف كيف أصيبت”.

وأضافت فانكيربيرغن أنه من الصعب تحديد ما إذا كانت العدوى المشتركة لعبت دورًا في التدهور السريع للمريض.

اقرأ أيضاً: هذه هي الأسباب الـ4 الرئيسية لوفيات كورونا في سلطنة عمان

البحث ، الذي لم يتم تقديمه بعد إلى مجلة طبية للنشر ، يتم تقديمه في مؤتمر أوروبي حول علم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية.

بينما قالت فانكيربيرغن إنه “لم تكن هناك حالات أخرى منشورة” لعدوى مشتركة مماثلة ، أضافت أن “هذه الظاهرة ربما تم التقليل من شأنها”.

وقالت إن هذا كان بسبب الاختبار المحدود للمتغيرات المثيرة للقلق ، داعية إلى زيادة استخدام اختبار PCR السريع للكشف عن المتغيرات المعروفة.

الإصابة بأكثر من سلالة واحدة من كورونا

في يناير ، أفاد علماء في البرازيل أن شخصين أصيبا في وقت واحد بسلالتين مختلفتين من فيروس كورونا ، لكن الدراسة لم تنشر بعد في مجلة علمية.

قال لورانس يونج ، عالم الفيروسات وأستاذ علم الأورام الجزيئي بجامعة وارويك ، إنه لم يكن مفاجئًا العثور على فرد مصاب بأكثر من سلالة واحدة.

وقال: “هذه الدراسة تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت الإصابة بمتغيرات متعددة مثيرة للقلق تؤثر على المسار السريري لـ Covid-19 وما إذا كان هذا يضر بأي شكل من فعالية التطعيم”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك