فجر السعيد تعلن إيقاف كافة البرامج على قناتها (سكوب) وتخصصها للأغاني فقط!

أعلنت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، عن توقف جميع برامج قناتها (سكوب)، في الكويت، وذلك بسبب وزارة الإعلام وفق ما كشفت.

وقالت فجر السعيد بتغريدة لها عبر حسابها الرسمي على (تويتر): (اعتبارا من اليوم.. ستتوقف كل البرامج في محطة ‎#سكوب كما وعدتكم سابقا.. وستذاع فقط أغاني حتى لا تقوم وزارة الإعلام بسحب الترخيص وكل برامج القناة لمن يرغب في الاستمرار في متابعتنا عليه أن يشترك في منصة ‎#NXT“.).

إعتباراً من اليوم .. ستتوقف كل البرامج في محطه #سكوب كما وعدتكم سابقاً … وستذاع فقط أغاني حتى لا تقوم وزارة الاعلام بسحب الترخيص .. وكل برامج القناة لمن يرغب في الإستمرار في متابعتنا عليه أن يشترك في منصة #NXT عن طريق تحميل الايكون او الدخول عبر البراوزر https://t.co/elFyMUqvM8 — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) July 11, 2021

وتابعت فجر السعيد: (يؤسفني أن أتوقف عن القناة اللي تعبت فيها وشهدت نجاحات كثيرة ولكن هذه سنة الحياة).

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وأضافت السعيد كاشفةً عن وجهتها القادمة وكتبت: (اليوم أودع جزء من حياتي واستقبل الحياة الجديدة من خلال منصة NXT التطور التكنولوجي يجبرنا على القفز للمستقبل).

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فجر السعيد تهاجم محمد رمضان

وقبل أيام، هاجمت السعيد الفنان المصري محمد رمضان بسبب انتشار صورته مع حرير حسين كامل، حفيدة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونشرت فجر السعيد مقطع فيديو عبر (انستجرام) كتبت في تعليقها عليه: (إلا الحماقة أعيت من يداويها.. المثير للجدل محمد رمضان ينشر على حسابه الشخصي صورته مع حفيدة صدام حسين… يا محمد من تفتخر بنشر صورتك مع حفيدته قاتل شعبه وغازي جاره وحارق نفطه وسبب كل الكوارث التي مرت على العرب من يوم غزا الكويت إلى الآن).

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وقالت السعيد موجهة كلامها لمحمد رمضان: (من حقك تصور مع جمهورك أيا كان، ولكن أن تنشر صورة حفيدة غازي الكويت فهذا تحدٍ لمشاعر جمهور كان يحبك).

وادعت فجر أن الإعلامية السعودية لجين عمران هي من تقف وراء لقاء محمد رمضان بحفيدة صدام حسين، مضيفة: (هي الوحيدة التي تجرأت ونشرت صورة حرير في حسابها عندما أهدتها كتابا من تأليفها ووصفتها بالبطلة بنت البطلة).

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فجر السعيد تتفاخر بالتطبيع مع إسرائيل

وفي سياق آخر، أثارت فجر السعيد غضباً لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمناهضين للتطبيع العربي مع إسرائيل، وذلك بعد نشرها مقطع فيديو لجانب من مقابلتها مع الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين.

ونشرت فجر السعيد، مقطع فيديو لجانب من لقائها مع الصحفي الإسرائيلي المثير للجدل، والذي هاجم أكثر من مرة بلدها الكويت وتطاول على الأسرة الحاكمة والنظام بالبلاد.

وعلقت السعيد على الفيديو بالقول: “نحن نبحث عن السلام والدول الكبرى التي جيشها قوي وقعت معكم معاهدة سلام اليس كذلك ؟!! فما فائدة الجيوش إذا السلام هدفنا”.

#فجر_السعيد لـ @EdyCohen نحن نبحث عن السلام والدول الكبرى التي جيشها قوي وقعت معكم معاهدة سلام اليس كذلك ؟!! فما فائدة الجيوش اذا السلام هدفنا pic.twitter.com/3CYWOmU76t — فجر السعيد 🇰🇼 (@AlsaeedFajer) June 28, 2021

رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم من إصرار فجر السعيد على الترويج للتطبيع مع إسرائيل، مطالبين الحكومة الكويتية بمحاسبتها ووقف مثل هذه الممارسات.

فجر السعيد: أنا مع التطبيع ومصرّة على رأيي

وفي وقت سابق، قالت السعيد: (انا مع التطبيع ورأيي قلته قبل تطبيع دول الخليج ولا زلت مصرة عليه، نجلس على طاولة تفاوض بالحل الدبلوماسي نستطيع الوصول الى حلول عديدة).

وقالت وهي تضحك انا اريد زيارة القدس لكن بدون ختم اسرائيلي على جوازي!

مشاركة فجر السعيد مع القناة العبرية، وتصريحاتها التي عبّرت فيها صراحة عن تأييدها للتطبيع مع الاحتلال قوبلت برفض واسع من النشطاء والمغردين الكويتيين خاصةً والعرب عامةً، مؤكدين على موقف الكويت الرسمي والشعبي الرافض لأي تطبيع مع الاحتلال قبل نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملةً.

عقوبة التطبيع مع إسرائيل

وكانت وسائل إعلام كويتية قد أفادت قبل أسبوع بأن مجلس الأمة الكويتي أعلن، الموافقة مبدئيا على (تغليظ عقوبات التطبيع مع إسرائيل).

جاء ذلك في بيان مجلس الأمة الكويتي تلاه رئيسه (مرزوق الغانم)، خلال جلسة برلمانية خاصة، لمناقشة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أوردته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا).

وأفاد البيان بـ(الموافقة من حيث المبدأ على تعديلات بتشديد العقوبات وسد الثغرات، على قانون حظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصھيوني)، باعتبار أن ذلك يعد “رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة ومجلس الأمة، على الإدانة الشديدة والرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وكافة جرائم الاحتلال في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية والداخل الفلسطيني.

كما أعرب مجلس الأمة عن التضامن الدائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه الطبيعي في إقامة دولته المستقلة وعاصمتھا القدس الشريف، موجها التحية إلى المجاهدين والمرابطين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب البيان ذاته.

وجاء تحرك البرلمان الكويتي بعدما صرح وزير الخارجية، الشيخ (أحمد الناصر)، بأن (الكويت كثفت التحركات الدبلوماسية لحماية القدس والمقدسات).

واضاف أن (المسجد الأقصى خط أحمر، ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريره كاملا من الاحتلال، ومحاسبة العدوان على جرائمه دوليا)، وفقا لما أوردته صحيفة (القبس) الكويتية.

ووفق القانون الكويتي، تعد إسرائيل دولة (معادية، ويحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين عقد اتفاقات أو صفقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها).

ويترتب على التعامل أو إبرام الاتفاقات أو الصفقات مع إسرائيليين عقوبة بالسجن المؤبد أو السجن المؤقت من 5 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية.

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