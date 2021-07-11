شاهدوا دانا جبر بإطلالة جريئة ظهرت فيها بـ”هوت شورت”!

عادت الفنانة السورية دانا جبر إلى إثارة الجدل من جديد بإطلالاتها الجريئة متجاهلةً الأزمة التي مرت بها مؤخراً والفيديوهات غير الأخلاقية التي انتشرت ونُسبت إليها.

دانا جبر وهوت شورت!

ونشرت دانا جبر صورة لها عبر خاصية (الستوري) على حسابها في (انستجرام)، وهي ترتدي هوت شورت أبيض، كشف ساقيها بشكل كامل، مع تيشرت ضيق.

وكعادتها منذ أزمة الفيديوهات، تحرص دانا جبر على إغلاق خاصية التعليقات عبر (انستجرام) تجنباً للإساءة لها أو انتقادها أو حتى التحرش بها لفظياً.

منى واصف ودانا جبر

وكان أحدث ظهور لدانا جبر قبل أسبوع مع الفنانة السورية منى واصف والتي بدورها أثارت جدلاً واسعاً بين المتابعين إثر انتشار صورتها بعد غياب طويل بإطلالة غريبة لم يعتد الجمهور عليها.

وكانت البداية حين نشر الممثل السوري مصطفى الخاني، صورة تجمعه بمنى واصف ودانا جبر، عبر حسابه الرسمي على (انستجرام)، وأرفقها بتعليق: (مع ست الكل الغالية منى واصف).

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وظهرت منى واصف بالصورة التي لم يتضح مكانها أو ما إذا كانت في كواليس أحد الأعمال الدرامية أم لا، وهي ترتدي نظارة شمسية وتيشرت بلا أكمام، وتضع قبعة بورود على رأسها، وتتوسط مصطفى الخاني ودانا جبر بوضعية غريبة جعلت رؤيتها بينهم تتطلب جهداً.

وتفاجأ الجمهور بمظهر منى واصف الشبابي، ورأوا أن ملابسها لا تليق بها في هذا السن، خاصة أنها ستكمل عامها الـ80 في فبراير المقبل.

شبان يحاصرون دانا جبر

وفي سياق آخر، تعرضت دانا جبر يوم عيد الفطر الماضي إلى موقف مريب حين حاصرها مجموعة من الشبان السوريين داخل سيارتها في أحد الشوارع العامة بالعاصمة دمشق.

وبثّت جبر حينها عبر حسابها في انستغرام بشكلٍ مباشر، لحظة حصارها هي وصديقتها داخل مركبتهما، وعدم السماح لهما بالمرور لفترة من الوقت.

محاصرة دانا جبر من قبل المعجبين داخل سيارتها في احد الشوارع العامة بدمشق pic.twitter.com/1hWmAKj2IM — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 14, 2021

بطن منفوخ!

وكانت دانا جبر أثارت الجدل بعد ظهورها حديثاً ببطن مُنتفخ، وكأنها حامل في الأشهر الأخيرة بعد فضيحة الفيديوهات الغير اخلاقية التي انتشرت ونُسبت إليها مؤخرا.

ونشرت جبر صورة لها عبر خاصية الستوري على حسابها عبر تطبيق (انستغرام)، وبدت حاملاً في الشهر الأخير، ولم ترفق الصورة بأي تعليق.

وأثارت جبر الجدل حول حقيقة حملها، خاصة أنه من المعروف أنها ليست متزوجة بعد، وتساءل الجمهور هل هي متزوجة. سراً أم حملت دون زواج.

وأعادت الصورة شائعات ارتباط دانا بالممثل يزن السيد سراً إلى الواجهة، خاصة بعد نشر الأخير صورةً تجمعهما عبر حسابه على (انستجرام).

بينما رجح آخرون أن تكون الصورة من كواليس مسلسل (سنة ثانية زواج)، والذي تشارك دانا في بطولته، بعدما شاركت في بطولة الجزء الأول منه.

دانا جبر و يزن السيد ومشاهد ساخنة

وكانت الرقابة السورية قد منعت عرض مسلسل (سنة ثانیة زواج) من بطولة یزن السید، و دانا جبر على الشاشات السوریة بسبب المشاهد الجریئة جدا في المسلسل.

كما اتخذت الهيئة قراراً بمنع بيع مسلسل (سنة ثانیة زواج) للقنوات الفضائیة العربیة لخدشه الحیاء العام وتقديمه صورة سیئة عن المجتمع السوري.

وانتقد رافضون القرار بمنع بث (سنة ثانیة زواج)، في حين تم بث مسلسل (شارع شیكاغو) والذي احتوى على مشاھد جریئة جدا وكلمات نابیة.حسب قولهم

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من جانبه، قال مخرج (سنة ثانیة زواج)، ابراهيم یمان: (قدمت 30 حلقة رفضت كلیاً وبعدها قدمت 10 حلقات رفضت أیضاً).

وأضاف أن ذلك دفعه ليستدعي لجنة خاصة بموافقة التلفزیون ليذهب للإنتاج، ليتفاجأ فیما بعد أن العمل رفض.

وقال مخرج (سنة ثانیة زواج): یبدو أن هناك تعقیدات غیر مفھومة لیست بحقي فقط إنما بحق عشرات الشركات مثلي.

وأضاف: (من حق التلفزیون أن یرفض ویختار السویة التي يريدها ولكن هل یعقل بعد أن یعطي موافقة للنص یرفض الفیدیو المطابق؟! وكذلك هل من حق التلفزیون أن یقید بیعنا للقنوات الأخرى؟! طالما لا یوجد ما یسيء أو یضر).

یُذكر ان الموسم الأول من العمل عرض عام 2017 وحمل اسم سنة أولى زواج.

ویتناول العمل علاقة زوجین والمشاكل التي تحدث بینھما بشكل مستمر، ولم یحقق العمل حینھا أي نجاح یذكر ولاقى العدید من الانتقادات.

تسريب صور دانا جبر

وتصدرت جبر أحاديث مواقع التواصل قبل أشهر بسبب ما تعرضت له من نشر لصورها الخاصة من قبل مجهول قام بسرقة هاتفها وتسريب صورها الخاصة.

واعتبرت الفنانة في حينه أنّ ما تعرضت له حملة شرسة لتشويه سمعتها والنيل من نجومتيها.

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