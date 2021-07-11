زوجة نجم الأهلي السابق عماد متعب تثير الجدل بفستان أصفر مكشوف (صور)

أثارت ملكة جمال مصر السابقة “يارا نعوم”، زوجة النجم المصري عماد متعب لاعب فريق الأهلي السابق الجدل بعد ارتدائها فستان أصفر طويل مكشوف من الخلف في أحدث إطلاله لها في إحدى حفلات الزفاف.

زوجة عماد متعب والجدل

ونشرت زوجة عماد متعب “نعوم”، عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “الانستغرام”، صورة مرتدية فستان أصفر طويل مكشوف من الخلف، فيما تزينت بمجموعة من الإكسوارات العصرية التي ظهرت بها.

صورة ملكة جمال مصر السابقة يارا نعوم في فستان أصفر مكشوف في أحدث ظهور لها

واعتمدت يارا نعوم على تسريحة شعر المموج المستلقي على كتفيها، ووضعها بعض المكياج التي ارتكزت فيه على الألوان الهادئة والناعمة في إطلالتها بفستانها الجديد.

عماد متعب والحالة الصحية

وقد كشف الكابتن عماد متعب 38 عامًا، عن تفاصيل حالته الصحية خلال حوار هاتفي معه في وقت سابق مع شبكة قنوات “أون تايم سبورت” المصرية، بعد رفضه الحديث عن ذلك عبر وسائل الإعلام.

وقال النجم المصري المعتزل متعب خلال تصريحات له عبر قناة ” أون تايم سبورت” المصرية، قائلاً: ” أنا بحالة جيدة، ولا أعاني من أي شيء خطير، وأن كل ما في الأمر أنني شعرت ببعض الإرهاق والتعب خلال الفترة الماضية أثناء وجودي في منطقة الجونة”.

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وأردف متعب، ” ذهبت إلى المشفى في حينها، واكتشفت وجود بعض الحصوات في الكلى ومشكلات في القولون لكنها مرت، وربما ظهر عليّ بعض علامات الإجهاد والإرهاق بعدها، حيث أنني قمت بإجراء علمية جراحية في العين منذ عدة أشهر كذلك، وهذا كل ما في الأمر”.

عماد متعب والسفر للعلاج

وبين اللاعب متعب، أنه سافر إلى الخارج من أجل الاطمئنان على حالته الصحية بشكل كامل وهو الأن لا يعاني من أي مشاكل صحية.

وأضاف متعب، ” كان سبب سفري إلى الخارج، هو شعوري ببعض الأوجاع الغير المفهومة على الرغم من أنني أجريت العديد من التحاليل والأشعة لمعرفة سبب تلك الأوضاع، إلا أنها جاءت سليمة، وقررت بعدها السفر إلى الخارج للاطمئنان أكثر على حالتي الصحية”.

وتابع حديثه، ” المتأكد منه الآن هو أنني أعاني من الحصوات في الكلى والتهاب في القولون، إلا أنني أعاني من بعض الآلام في بعض الأحيان مجهولة السبب، وأحيانًا أشعر بالأوجاع في الجزء الأيسر من جسدي، وأحيانًا بتنميل في يديّ، وكلها بلا أسباب وفقًا للتحاليل”.

العملية الجراحية

وأشار بعد سؤله عن مظهر عينه الغريب، بقوله: ” لقد أجريت منذ فترة عملية جراحية في عيني، لوجود كيس دهني تحتها، لكن دواء السيولة الذي أتعاطاه تجعل الجروح تلتئم ببطء، ولهذا يظهر عيني بمظهر إعياء قليل في الفترة الأخيرة”.

وقد اعتزل نجم الأهلي السابق عماد متعب عالم كرة القدم في عام 2018، وقد عمل بعدها محللاً رياضي في شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” المصرية.

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