رونالدو يفتتح أحد سلسلة فنادقه الشهيرة “بيستانا CR7” خارج أوروبا (صور)

افتتح النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 36 عامًا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أحد سلسلة فروع فنادقه الشهيرة التي تحمل اسم “بيستانا CR7″، في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن صاروخ ماديرا رونالدو قد افتتح فندقه الجديد في ولاية “نيويورك الأمريكية”، وهو الأول له خارج قارة أوروبا وتقدر قيمة الليلة الواحدة نحو 117 جنيه إسترليني.

What a magical date – 07.07 to introduce you to my new hotel @PestanaCR7 Times Square, in New York 🤩!

Book now and discover the coolest new hotel, in the best location in town!#PestanaCR7TimesSquare #PestanaCR7 pic.twitter.com/iD2JL8wPVA

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 7, 2021