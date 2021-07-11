رونالدو يفتتح أحد سلسلة فنادقه الشهيرة “بيستانا CR7” خارج أوروبا (صور)

افتتح النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 36 عامًا مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أحد سلسلة فروع فنادقه الشهيرة التي تحمل اسم “بيستانا CR7″، في ولاية نيويورك الأمريكية.

رونالدو والفندق الجديد

وأفادت صحيفة “ذا صن” البريطانية، أن صاروخ ماديرا رونالدو قد افتتح فندقه الجديد في ولاية “نيويورك الأمريكية”، وهو الأول له خارج قارة أوروبا وتقدر قيمة الليلة الواحدة نحو 117 جنيه إسترليني.

What a magical date – 07.07 to introduce you to my new hotel @PestanaCR7 Times Square, in New York 🤩! Book now and discover the coolest new hotel, in the best location in town!#PestanaCR7TimesSquare #PestanaCR7 pic.twitter.com/iD2JL8wPVA — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 7, 2021

ويعرض المطعم الخاص بالفندق الأطباق البرتغالية، وكذلك عددًا من أشهر وأشهى الأطباق العالمية، بالإضافة إلى وجود غرف اجتماعات لرجال الأعمال ومراكز لياقة بدنية وصالة ألعاب رياضية.

وتزود كل حجرة في الفندق بماكنية صناعة قهوة وثلاجة وشاشة (HD) وخدمات اتصال “واي فاي”.

وسبق وأن افتتح رونالدو الفندق له سلسلة “Pestana CR7” في مطلع رأسه في فونشال في دولة البرتغال عام 2016، ثم تبعها بعد ذلك فرع آخر في العاصمة البرتغالية “لشبونة”.

خارج البرتغال

وافتتح رونالدو الفندق الثالث من سلسلة “Pestana CR7” في مطلع شهر يونيو/ حزيران الماضي وهو الأول له خارج دولة البرتغال.

أفتتج كريستيانو رونالدو فندق جديد في نيويورك. وقد سبق له أن افتتح فنادق في ماديرا، ولشبونة، ومدريد. يقع فندق "Pestana CR7" في نيويورك، في "تايمز سكوير" ، في مانهاتن. الليلة مقابل 117 باوند. pic.twitter.com/Xy6qLHVR6k — Faris AlThunayan فارس الثنيان (@mubmft) July 8, 2021

وذلك في قلب العاصمة الإسبانية مدريد “Pestana CR7 Gran Vía Madrid “، ويقع في مبنى مكتبة تاريخية تم بناؤها في عام 1923م، في شارع غران فيا أشهر شوارع مدريد.

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ويحتوي الفندق على 168 غرفة، ويتكون من 10 طوابق، اثنان منها تشغلهما بارات ومطاعم ومسبح، ويطمح رونالدو إلى توسيع سلسلة فروع فنادقه في مدينة مراكش المغربية ومانشستر الإنجليزية والعاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة القادمة.

رونالدو ويوفنتوس

وفي سياق أخر، بات مستقبل النجم البرتغالي رونالدو مع فريقه يوفنتوس الإيطالي غامض في ظل عدم حسم الأمور بعد خلال المفاوضات التي تدوري بين وكيل أعماله وإدارة السيدة العجوز.

وكشف موقع “Foot Mercato”، أن إدارة فريق باريس سان جيرمان ما زال في اتصال دائم مع وكيل أعمال اللاعب البرتغالي رونالدو “خورخي مينديز”، في ظل حديث الأخير عن إمكانية انتقال موكله إلى النادي الباريسي وهو مثير للاهتمام.

🔴 لاغازيتا :

ليس لدى كريستيانو رونالدو حاليًا أي عروض لمغادرة يوفنتوس. يمكنه البقاء في النادي لكن اللقاء بين وكيله مينديز وإدارة يوفنتوس سيكون حاسمًاً pic.twitter.com/U1KdvydD5j — الكرة الكرستاويه (@CR7_GOATT) July 8, 2021

ويرتبط رونالدو بعقد مع فريق يوفنتوس الإيطالي حتى صيف عام 2022، في حديث العديد من التقارير الصحيفة التي تحدثت عن احتمالية رحيل الدون “رونالدو” إلى نادٍ أخر خلال موسم الانتقالات الصيفية، من أجل خوض آخر مسيرة له قبل الدخول في مرحلة اعتزاله عالم كرة القدم.

وقد سجل النجم البرتغالي 35 هدفًا في 44 مباراة شارك فيها مع فريق يوفنتوس في كافة المسابقات خلال الموسم المنصرم، كما أنه توج بلقب هداف الدوري “الكالتشيو” برصيد 29 هدفًا مع فريق السيدة العجوز.

📰 اللاغزيتا:

كريستيانو رونالدو طلب تجديد عقده مع يوفنتوس pic.twitter.com/yWd9HZHLwC — Curva Juventus (@CurvaJ) July 4, 2021

القيمة السوقية

وتقدر القيمة التسويقية للاعب البرتغالي رونالدو في الوقت الحالي 45 مليون يورو، في ظل موافقة فريقه الحالي يوفنتوس في السماح للاعب في الرحيل خلال الموسم في حال حصوله على عرض مناسب وفق ما أشارت العديد من التقارير الإيطالية.

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