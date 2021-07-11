توني كروس والرد على هجوم رئيس بايرن ميونيخ هونيس
توني كروس والرد على هجوم رئيس بايرن ميونيخ هونيس
Imageرياضة

رئيس البايرن ميونيخ “هونيس” يشن هجومًا على توني كروس والأخير يرد عليه

كتب وطن
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شن رئيس بايرن ميونيخ الألماني الفخري “أولي هونيس”، بأن اللاعب توني كروس لاعب خط الوسط في صفوف فريق ريال مدريد الإسباني، الذي أعلن عن اعتزاله المشاركة الدولية مع منتخب بلاده بعد الخروج من منافسات بطولة اليورو.

 توني كروس وهونيس

وقال الألماني “أولي هونيس”، بأن اللاعب توني كروس ليس له مكان في كرة القدم بعد الآن، وقد جاءت كلمات هونيس خلال تحليله لأداء المنتخب الألماني في بطولة “اليورو 2020”.

وبين هونيس في برنامج تلفزيوني اليوم الأحد، بأن أحد مشاكل المنتخب الألماني تمثلت في المدرب السابق “يواخيم لوف”، الذي كان يقاتل من أجل إشراك توني كروس مع صفوف الفريق داخل الملعب، وبذلك تحول الفريق إلى الاعتماد على ثلاثة لاعبين مدافعين في وسط ميدان الفريق.

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وشكر هونيس اللاعب كروس ولوف، مشيرًا إلى أن التعديلات الفنية التي خضع لها الفريق جاءت بنتائج عكسية تمامًا، وطريقة لعبة كروس انتهت منتقدًا التمريرات العرضية المبالغ فيها من قبل كروس.

رد توني كروس

وغرد الألماني توني كروس في منشور له عبر منصة “تويتر”، قائلاً: ” أولي هونيس رجل صاحب خبرة واسعة بكرة القدم القليل من الاهتمام بالجدل والسلام التام مع نفسه، فهو يشبه إلى حد كبير بفني صيانة الملاعب الخاص به”.

واستعانة كروس بالتصريحات التي أجراها هونيس في عام 2002م، التي قال فيها: ” لوثار ماتيوس لاعب البايرن ميونيخ السابق، لن يعود إلى النادي حتى كعامل صيانة لأرضية ملعب أليانز أرينا، لكن اللاعب ماتيوس خلف هونيس في محطة “أر تي إلي” كمحلل تلفزيوني.

قرار الاعتزال  الدولي 

ونشر اللاعب توني كروس في وقت سابق، عبر حسابه الشخصي على منصة “الانستغرام” العديد من الصور له بقميص منتخب ألمانيا، كان أخرها بطولة اليورو وكذلك صورًا من تتويج بلاده بلقب مونديال كأس العالم عام 2014م.

وعلق كروس على تلك الصور، قائلاً: ” لقد لعبيت مع ألمانيا 106 مباريات، ولن أخوض معها مباريات أخرى”.

مضيفًا: ” كنت أتمنى بشدة اللعب مع ألمانيا، وأعطيت كل شيء من أجل القميص مرة أخرى، ووصلت إلى تمثيل ألمانيا في 109 مباراة دولية والفوز بلقب واحد كبير، لكن اليورو أخر بطولة لي”.

واستكمل، ” لقد اتخذت منذ فترة طويلة بالاعتزال بعد هذه البطولة، ولقد كان واضحًا لي منذ فترة طويلة أنني لن أكون متاحًا في كأس العالم 2022″.

التركيز مع ريال مدريد

أضاف، ” إنني في الأساس أريد التركيز بشكل كامل على أهدافي مع ريال مدريد خلال السنوات القليلة المقبلة، بالإضافة إلى أنه من الآن فصاعدًا، سأسمح لنفسي بالحصول على فترات راحة لم تكن متاحة لي كلاعب يشارك دوليًا لمدة 11 عامًا”.

وحصد اللاعب الألماني توني كروس العشرات من الألقاب والجوائز الفردية مع منتخب بلاده من أبرزها نيل الكرة الذهبية في عام 2007.

وكذلك التتويج بجائزة لاعب العام في منتخب ألمانيا “المانشافت” 2014م، وأحرز خلال مسيرته الدولية مع منتخب ألمانيا 17 هدفًا، منذ انضمامه في عام 2010م.

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