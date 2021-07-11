تعليق غير متوقع من خالد الزعتر على زيارة السلطان هيثم للمملكة (فيديو)

علق المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر، على زيارة السلطان هيثم بن طارق، الأحد، للمملكة العربية السعودية عبر مداخلة له على قناة “الإخبارية”.

وعلى نحو غير متوقع أشاد خالد الزعتر بزيارة السلطان هيثم وأثنى عليه، وهو الذي سبق أن سب سلطنة عمان وشيطنها حتى أن حسابه كان مخصصا لسب السلطنة في عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، وكذلك عهد السلطان هيثم.

فيديو | المحلل السياسي “خالد الزعتر”: منطلقات عمان السياسية في عهد السلطان هيثم بن طارق تشهد الكثير من المتغيرات الإيجابية #السلطان_هيثم_يزور_المملكة#نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/jNwgJAJh6e — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 11, 2021

ماذا قال خالد الزعتر عن زيارة السلطان هيثم بن طارق

وقال الزعتر في مداخلته وفق ما رصدت (وطن) إن زيارة السلطان هيثم تعكس عمق العلاقة بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان.

وأشار إلى أنه “عندما ننظر إلى هذه الزيارة في هذا التوقيت فنرى أنها تأتي تأكيدا على المكانة التي تحظى بها السعودية لدى سلطنة عمان، وهو يأتي تأكيدا من السلطان هيثم على ما قاله أثناء خطاب تنصيبه، بأنه سيكمل مسيرة التعاون مع قادة مجلس التعاون الخليجي.”

وأضاف المحلل السياسي السعودي:” وهذا يعكس رغبة من سلطنة عمان في استعادة دورها الفاعل في المنظومة الخليجية.

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وقال خالد الزعتر إن منطلقات عمان السياسية في عهد السلطان هيثم بن طارق، تشهد الكثير من المتغيرات الإيجابية، متطرقا إلى علاقة السلطنة بإيران.

واعتبر ناشطون أن خالد الزعتر قلم سعودي يتبع الديوان الملكي ولا يختلف كثيرا عن كتائب الذباب، مشيرين إلى أن تغير موقفه المفاجئ من سلطنة عمان جراء أوامر وصلته كما كان هجومه أيضا بأوامر.

زيارة السلطان هيثم تاريخية

هذا وثمَّن عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الزيارة الهامة التي يقوم بها السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، مضيفاً أن المباحثات البنَّاءة التي يجريها جلالته مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تُرسخ وتؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتفتح آفاقاً واعدة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية بينهما في كافة مجالات التعاون المشترك.

كما أكد رئيس البرلمان العربي أن حرص قادة البلدين على توثيق الروابط المشتركة التي تجمع بينهما، وتعزيز آلية التنسيق والتشاور المستمر، يصب في صالح خدمة وتعزيز العمل العربي المشترك ودعم القضايا العربية على كافة المستويات، خاصة في ضوء ما يتمتع به البلدان من مكانة وثقل كبير، عربياً وإقليمياً ودولياً.

وشدَّد “العسومي” على أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، لاسيما وأنها تأتي في مرحلة دقيقة تمر بها الأمة العربية، وتتطلب استمرار وتكثيف المشاورات السياسية بين قادة الدول العربية، على جميع المستويات، الثنائية والجماعية ومتعددة الأطراف.

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مضيفاً أن هذه الزيارة الاستثنائية في أهميتها وتوقيتها سيكون لها مردود إيجابي ملحوظ في تنسيق الجهود والمواقف العربية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، فضلاً عن دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا وقدّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قلادة الملك عبد العزيز، تقديراً للسلطان هيثم بن طارق، سُلطان عُمان.

كما قدم سُلطان عُمان لخادم الحرمين الشريفين، وسام آل سعيد الذي يعد أرفع الأوسمة العمانية تقديراً له.

واستقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الأحد، سلطان عُمان هيثم بن طارق، الذي وصل في وقت سابق إلى مدينة نيوم السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” بأن الملك سلمان عقد جلسة مباحثات رسمية مع السلطان هيثم بن طارق، بحضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وأضافت الوكالة أنه تم خلال الجلسة “استعراض العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة بين قيادتي البلدين الشقيقين، وبحث آفاق التعاون المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره في شتى المجالات”.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل سلطان عُمان لدى وصوله إلى مطار خليج نيوم في وقت سابق اليوم.

وكانت وكالة الأنباء العمانية قالت إن السلطان هيثم بن طارق يقوم بزيارة “دولة” إلى السعودية، تستغرق يومين.

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