مباراة الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا
مباراة الأرجنتين والبرازيل في نهائي كوبا أمريكا
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الأرجنتين يتوج بلقب كوبا أمريكا للمرة ال15 في تاريخه (شاهد)

كتب fares Abo Shiha
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توج منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا في مباراة مثيرة ومجنونة أمام حامل النسخة الأخيرة منتخب البرازيل المستضيف لتلك البطولة بهدف نظيف دون رد، والتي جمع كلا المنتخبين على ملعب “ماراكانا” الشهير.

هدف منتخب الأرجنتين والتتويج بكوبا أمريكا

وسجل منتخب الأرجنتين هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال 22 عن طريق المهاجم أنخيل دي ماريا بعد استغلاله خطأ دفاع لمنتخب البرازيل ليسددها اللاعب في الشباك ببراعة ويقود منتخب بلاده إلى التتويج بالبطولة.

وحاول منتخب البرازيل المستضيف طيلة أحداث المباراة، بعد تسجيل هدف منتخب الأرجنتين حتى الدقائق الأخيرة ليفشل في تقليص هدف التعادل والعودة إلى المباراة.

الأرجنتين والمرة ال 15

وحقق منتخب الأرجنتين اللقب ال 15 خلال مسيرته الكروية ليتعادل مع نظيره منتخب الأوروغواي كأكثر منتخبان تتويجًا في بطولة كوبا أمريكا، والمرة الأولى بقيادة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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وفشل منتخب البرازيل في التتويج في بطول كوبا أمريكا للمرة العاشرة في تاريخ مسيرته في بطولة كوبا أمريكا المستضيف لتلك البطولة بعد اعتذار كلاً من كولومبيا والأرجنتين عن استضافتها بسبب وباء فيروس كورونا.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ودخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” 43 عامًا، المباراة أمام منافسه المستضيف منتخب البرازيل بتشكيلة أساسية، حيث كان في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط لعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

تشكيلة منتخب البرازيل

ولعب المدرب البرازيلي تيتي 60 عاماً في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب الأرجنتين بتشكيلة أساسية، حيث كان في حراسة المرمى إيدرسون.

وفي خط الدفاع جاء كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط يلعب في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

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