إيطاليا تتوج بطلاً لليورو للمرة الثانية في تاريخها بركلات الترجيح أمام إنجلترا (شاهد)

توج منتخب إيطاليا بلقب بطولة كأس أمم أوروبا “اليورو” أمام منتخب إنجلترا بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد التعادل الإيجابي المثير بهدف لكليهما في نهائي المسابقة التي جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب “ويمبلي”.

هدف منتخب إنجلترا

وأحرز منتخب إنجلترا هدف التقدم في الدقيقة الثانية بعد بدء انطلاق صافرة المباراة في شباك منافسه الضيف إيطاليا “الأزرق” عن طريق اللاعب لوك شاو سددها اللاعب بقوة بعد عرضية رائعة على يمين حارس شباك منتخب إيطاليا.

منتخب إيطاليا وهدف تقليص الفارق

ونجح منتخب من تسجيل هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال67 عن طريق المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي سجلها اللاعب بأقدامه على يمين شباك مرمى منتخب إنجلترا، لينتهي الشوطين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين.

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ركلات الترجيح

وابتسمت ركلات الترجيح لمنتخب الضيف إيطاليا أمام منافسه المستضيف إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد تألق حارس منتخب إيطاليا ” جيانلويجي دوناروما” في التصدي للكرات.

وفاز منتخب إيطاليا بلقب كأس أمم أوروبا “اليورو” للمرة الثانية في تاريخيه خلال مسيرته الكروية، فيما لم ينجح منتخب إنجلترا الذي تأهل لأول مرة إلى نهائي بطولة اليورو منذ عام 1966م في البطولات الكبرى.

تشكيلة منتخب إيطاليا

ودخل المدير الفني لمنتخب إيطاليا “روبرتو مانشيني” 56 عامًا، بتشكيلة أساسية في المواجهة الصعبة أمام منافسه منتخب إنجلترا حيث كان في حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما.

وفي دفاع الفريق جاء كلاً من: جورجيو كيلليني، رافاييل تولوي، ليوناردو سبينازولا، إيمرسون بالميري، أما في خط الوسط لعب كلاً من: جورجينهو، ماركو فيراتي، مانويل لوكاتيلي.

وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، كييزا، تشيرو إيموبيلي، مويس كين.

تشكيلة منتخب إنجلترا

ولعب المدير الفني لمنتخب إنجلترا “غاريث ساوثغيت” 50 عامًا، بتشكيلة أساسية أمام منافسه منتخب إيطاليا، حيث كان في حراسة المرمى نيك بوب.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ترنت أرنولد، هاري ماغواير، كيران تريبير، تايرون مينغز، أما في خط الوسط لعب ماسون ماونت، جيسي لينغارد، بوكايا ساكا، جيمس براوس.

وفي هجوم الفريق جاء كلاً من اللاعبين، هاري كين، ماركوس راشفورد، فيل فودين.

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