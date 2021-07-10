تعرف على موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

يلتقي منتخب البرازيل منافسه الأرجنتين في مباراة من العيار الثقيل صباح يوم الثلاثاء، على لقب كأس كوبا أمريكا2021، حيث ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “ماراكانا” الشهير في دولة البرازيل.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

وستقام المباراة النهائية بين منتخب البرازيل والأرجنتين في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

🎥 Últimos preparativos para a final! Na tarde desta sexta-feira, a #SeleçãoBrasileira fez o trabalho final visando a final da CONMEBOL @CopaAmerica. Veja como foi na CBFTV. pic.twitter.com/33ERD9H9b2 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 9, 2021

وستكون كذلك عند الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الرابعة صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات بطولة كوبا أمريكا.

A #SeleçãoOlímpica também está trabalhando forte! Mais um dia de atividades tá pago ✅ 📸Marco Galvão/CBF pic.twitter.com/LwmPU9PGHi — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 9, 2021

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX5″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح 2/3.

اقرأ المزيد: موعد ومعلق مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي بطولة اليورو والقنوات الناقلة

بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11310، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء الناري عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة منتخب البرازيل

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرازيلي تيتي 60 عاماً في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب الأرجنتين بتشكيلة أساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى إيدرسون.

Foco na final! O último treino da #SeleçãoBrasileira antes da decisão da CONMEBOL @CopaAmerica foi assim. 📸Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/lSPVEWdWGa — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 9, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط سيكون في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” 43 عامًا، المباراة أمام منافسه المستضيف منتخب البرازيل بتشكيلة أساسية، حيث كان في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط سيلعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

#SelecciónMayor ¡Último entrenamiento de la @CopaAmerica! Todo preparado. Todo listo. Juntos por este sueño de 45 millones de hinchas 🇦🇷. pic.twitter.com/cEYlcAg23b — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 9, 2021

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

يشار إلى أن منتخب البرازيل المستضيف لتلك البطولة قد توج بكأس كوبا أمريكا في نسختها الأخيرة عام 2019م، بعد تمكنه من الفوز على نظيره منتخب البيرو بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك