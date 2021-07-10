مباراة منتخب البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا
مباراة منتخب البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا
Imageرياضة

تعرف على موعد مباراة البرازيل والأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا

كتب وطن
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يلتقي منتخب البرازيل منافسه الأرجنتين في مباراة من العيار الثقيل صباح يوم الثلاثاء، على لقب كأس كوبا أمريكا2021، حيث ستجمع كلا المنتخبين على ملعب “ماراكانا” الشهير في دولة البرازيل.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

وستقام المباراة النهائية بين منتخب البرازيل والأرجنتين في تمام الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، وفلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، اليمن، قطر، البحرين.

وستكون كذلك عند الساعة الثانية صباحًا بتوقيت القاهرة “مصر”، والسودان، ليبيا، وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الرابعة صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستنقل المباراة بين كلا المنتخبين عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية الناقلة لمباريات بطولة كوبا أمريكا.

وستبث المباراة عبر قناة ” beIN SPORTS MAX5″ على القمر الصناعي النايل سات بتردد 12604، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، ومعدل تصحيح 2/3.

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بينما ستنقل عبر القمر الصناعي سهيل سات بتردد 11310، ومعدل ترميز 27500، واستقطاب عامودي، ومعدل تصحيح 2/3.

التعليق على المباراة

وسيعلق على مجريات اللقاء الناري عبر شبكة قنوات “beIN SPORTS” القطرية، المعلق الرياضي التونسي رؤوف خليف.

تشكيلة منتخب البرازيل

ومن المتوقع أن يلعب المدرب البرازيلي تيتي 60 عاماً في مواجهة صعبة أمام منافسه منتخب الأرجنتين بتشكيلة أساسية، حيث سيكون في حراسة المرمى إيدرسون.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط سيكون في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس، داني ألفيس.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، نيمار، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

وسيدخل المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” 43 عامًا، المباراة أمام منافسه المستضيف منتخب البرازيل بتشكيلة أساسية، حيث كان في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط سيلعب كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

يشار  إلى أن منتخب البرازيل المستضيف لتلك البطولة قد توج بكأس كوبا أمريكا في نسختها الأخيرة عام 2019م، بعد تمكنه من الفوز على نظيره منتخب البيرو بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

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