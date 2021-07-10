معالج روحاني: مؤمن زكريا مصاب بالسحر ولديّ القدرة لعلاجه .. ودار الإفتاء ترد عليه

أثار معالج روحاني مصري يدعى “محمد قطامش” الجدل الواسع عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي، بعد نشره تغريده زعم فيها أن سبب إصابة نجم الأهلي المصري بالضمور العضلات هو السحر، إلا أن دار الإفتاء المصرية لم تصبر طويلاً لتقوم بالرد على ادعائه.

معالج روحاني ومؤمن زكريا

وكتب المعالج الروحاني “محمد قطامش” في تغريده له عبر منصة تويتر، قائلاً: “لاعب الأهلي مؤمن زكريا مصاب بالسحر وهو ما سبب له ضمور العضلات”، مضيفًا: ” لديّ القدرة على علاج اللاعب مؤمن زكريا من ذلك”.

البوست دة خطير من الشخصية الرياضية المشهورة ال خلت حياة مؤمن زكريا جحيم وعمل فية كد لأبد من محاسبة هذة الشخصية القزرة حرام والله لازم يكون فى تحقيق حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم pic.twitter.com/0T1qSKeHrX — 🦅عبدالرحيم ناصر🦅 (@AsdAsdnaser2000) July 6, 2021

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وأثارت تلك المزاعم من قبل المعالج الروحاني قطامش، الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حديثهم حول أمور السحر والإصابة به، ليصدر بذلك قائمة التريند المصري ” جوجل”.

معالج بالقرآن: الوسيط بين المدرب والساحرة حصل على 20 ألف جنيه لإيذاء مؤمن زكريا

المصدر| القاهرة 24 pic.twitter.com/EdYgYwyeba — Akhbarak (@akhbarak) July 6, 2021

دار الإفتاء ومؤمن زكريا

ورد محمود شلبي أحد علماء دار الإفتاء المصري على مزاعم المعالج الروحاني قطامش، قائلاً: “السحر لا يتسبب في الإصابة بهذه الأمراض الخطيرة ولا يؤدي إلى الوفاة”.

وأضاف شلبي، ” أعراض السحر يسبب فقدان الشهية في الأكل، واصفرار في لون البشرة والشحوب بشكل دائم والشعور بالوهن والضعف، وكذلك الشعور بالصداع المستمر، وكثرة التعرق والتبول والتنمل أو الحرارة والبرودة في الأطراف وخفقان في القلب”.

وأردف، ” ويمكن أن يسبب السحر الضيق في الصدر، وألم في أسفل الظهر والكتفين، وحب الانعزال والخمول والكسل والرغبة في النوم ومشكلات صحية أخرى لا يوجد سببًا طبيًا لها”.

محاكمة المعالج الروحاني

وفي ذات السياق، فقد نفى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر عبد الفني هندي، حقيقة تلك الادعاءات التي زعمها المعالج الروحاني قطماش على اللاعب مؤمن زكريا، مطالبًا السلطات الحكومية بمحاكمته.

وأضح هندي، أن تلك الأقاويل التي صرح بها المعالج الروحاني هي مفادها الشهرة على حساب اللاعب مؤمن زكريا، قائلاً: ” هذه الأقاويل عبارة عن خرافة تبين جهل قائلها”.

#محمد_قطامش عضو بـ #الهيئة_العالمية لتحفيظ #القرآن قال إن مرض #مؤمن_زكريا لاعب #الأهلى حدث بسبب #سِحر تعرض له لرفضه التوقيع لأحد الأندية، زاعما أن مؤمن يحتاج إلى العلاج بـ 10 جلسات #رقية_شرعية! pic.twitter.com/1HPDt3BROg — جريدة أهل مصر (@ahlmasrnews0) July 6, 2021

وأضاف هندي، ” بعض الناس يحاول استغلال القرآن الكريم للربح، كشخص الذي يطلق على نفسه بالمعالج الروحاني أو معالج بالقرآن الكريم، حيث أن القرآن الكريم للتدبر والهداية وفهم الدين الإسلامي”.

يذكر أن اللاعب مؤمن زكريا قد أصيب بمرض نادر وخطير وهو التصلب الجانبي الضموري في عام 2020م، حيث أن هذا المرض النادر لا يوجد له علاج.

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