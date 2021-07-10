طلاق الفنانة أحلام يثير ضجة واسعة على منصات التواصل ومبارك الهاجري يعلق.. فما القصة؟

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء عن طلاق الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي من زوجها بطل الرالي القطري مبارك الهاجري، دون سابق إنذار.

طلاق الفنانة أحلام ومبارك الهاجري

وتصدر هاشتاج (طلاق الفنانة أحلام)، الترند الأول عبر (تويتر) وسط حالة من الجدل حول أسباب إطلاقه وحقيقة ما يتداول فيه.

ورداً على ذلك، نفى مبارك الهاجري هذه الأنباء بطريقة غير مباشرة حين نشر صورة وهو يحتضن زوجته أحلام عبر حسابه الرسمي على (تويتر).

وأرفق الهاجري الصورة بتعليق قال فيه: (يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي).

يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي pic.twitter.com/bYiPBo8y8t — مبارك الهاجري (@Mubarakalhajri7) July 11, 2021

من جهتها، تجاهلت أحلام شائعة طلاقها من مبارك الهاجري بسبب خلافات بينهما، واستمرت بنشاطها في حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تتطرق للأمر سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

أحلام لزوجها: (كل عام وانت الروح)

لكن أحلام كانت منذ أيام قد شاركت صورة جديدة لها برفقة زوجها مبارك الهاجري بمناسبة عيد زواجهما الذي صادف تاريخ 18 من شهر حزيران الماضي.

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وارفقت أحلام الصورة التي نشرتها عبر حسابها على (انستجرام) بتعليق جاء فيه: (كل عام وانت الروح والقلب وعيوني اللي اشوف بها حبيبي مبارك احمد الله كل يوم على نعمه اسمها مبارك الهاجري شكراً لانك اخترتني من بد الكل شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمه ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦).

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كما انتشر حينها فيديو من كواليس جلسة تصوير جمعت أحلام وزوجها الذي توجه لها بالشكر على جلسة التصوير ومن بعدها بادر بتقبيلها على رأسها تقديراً لها وسط خجل الفنانة.

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رسالة أحلام بعد بكاء محمد عبده

وفي سياق آخر، وجهت أحلام، رسالة للفنان السعودي محمد عبده بعد بكائه على المسرح أثناء غنائه بحفله الأخير في السعودية.

ونشرت أحلام عبر حسابها على (تويتر)، مقطعاً لمحمد عبده من حفله أثناء بكائه، وعلقت: (بسم الله عليك يا أبو نورة.. نزلت دموعي يا عمري أنت.. جعلك ما تبكي من شر.. أحبك.. كسرت قلوبنا كلنا).

بسم الله عليك يا بونوره نزلت دموووووعي ياااااااااعمري انت جعلك ما تبكي من شرررررر احبببببببك 😭كسرت قلوبنا كلنا pic.twitter.com/pFxJ4v3rST — A H L A M 🇦🇪 #Ahlam2021 (@AhlamAlShamsi) July 9, 2021

كما فاجأ أحلام جمهورها مؤخراً بنحافتها المفرطة، حين نشرت صور وفيديو لها على حسابها الخاص على (انستجرام) ظهرت بها بشكل مختلف تماماً بعد خسارتها الكثير من الوزن.

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مبارك الهاجري والقبلات العلنية

الجدير بالذكر أن مبارك الهاجري علق لأول مرة وفي ظهور نادر له، على علاقته بزوجته أحلام الشامسي، وكشف جوانب من حياتها الخاصة.

وعبر برنامج (جاني كلام) على اليوتيوب، تحدث الهاجري عن عدة ذكريات من ضمنها لقاؤه الأول باحلام، كما علق على انتقاد البعض له بسبب القبلات العلنية التي يتبادلها هو واحلام أمام الجمهور.

وتعليقًا على فيديوهات القبلات بينه وبين زوجته والتي أثارت الجدل مؤخراً، قال الهاجري: (هذه فنانة وهذه زوجتي وحياتنا بهذا الشكل أنا أحبها على راسي وهي تحبني على راسها، هي شخصية عامة وهذه حياتنا ).

وتابع (أسلم عليها هذه حبة عالراس وفي ثقة بيننا) وتابع (إذا أنا ما دلعتها مين أدلع).

وحين سؤاله عما إذا كان يغار عليها قال (شلون ما أغار عليها هذه زوجتي وأم فاهد امرأة قوية وقيادية وعلى قولة المصريين جدعة)، وعن حبه لها قال (طبعا أحبها وهي مالية عيني).

اللقاء الأول في بيروت

كما كشف مبارك الهاجري تفاصيل اللقاء الأول الذي جمعه بأحلام في السفارة الإماراتية ببيروت عام 2000 ضمن احتفالية ثقافية.

وتابع الهاجري أن احلام هي أول فنانة تلقى القبول في كل بيت خليجي، وكان يحبها ويحب أغنيتها (تدري ليش أزعل عليك) بشكل خاص.

وعندما التقاها كان سعيداً للغاية بهذا اللقاء ودعاها للجلوس معه، وقال لها منذ لقائهما الأول: (تدري أن الله خلقك لي).

ثم تابع قائلاً لمحاوره: (وسبحان الله الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تنافر منها اختلف، فاتقابلنا والحمد الله).

وأشار مبارك إلى أنه عندما أحب احلام لم تكن في قمة الشهرة والمال، وأحبها لكونها إنسانة بسيطة ومتواضعة ثم رزقهما الله بسبب نيتهما الطيبة.

شائعات انفصال أحلام ومبارك الهاجري

كما لفت الهاجري إلى أنه يملك أسرة سعيدة وأن الله أعطاه أكثر مما يستحق.

وعن شائعات الانفصال التي تلاحقه هو واحلام كل فترة قال إنه أثناء فترة الحجر الصحي كان لدى احلام مناسبة في الإمارات.

وبقيت عند أهلها في فترة الحجر وهذا كل ما في الأمر، مضيفاً أنهم يتواصلون عبر مكالمات الفيديو بشكل يومي ويتكلمون بالساعات.

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